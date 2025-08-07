Είδη πρώτης ανάγκης στους πρόσφυγες της Αμυγδαλέζας από τη Νέα Αριστερά

Την ώρα που η κυβέρνηση απειλεί τους μετανάστες, χαϊδεύοντας τα αυτιά των ακροδεξιών, αντιπροσωπεία της Νέας Αριστεράς επισκέφθηκε το Προαναχωρητικό Κέντρο Κράτησης Αμυγδαλέζας προκειμένου να παραδώσει είδη πρώτης ανάγκης στους πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι κρατούνται εκεί κατά παράβαση κάθε Αρχής Δικαίου.

Η αντιπροσωπεία (αποτελούμενη από τον Πάνο Σκουρλέτη και τη Μαρία Γιαννακάκη μέλη του Πολιτικού Γραφείου καθώς και τις Ελένη Σταματάκη, Μαριάννα Κονδύλη, Τζούλια Γκούφα, και τους Νίκο Τσιγώνια και Κώστα Μακρυγιάννη, μέλη του Δικτύου Δικαιωμάτων και Ελευθεριών του κόμματος) συζήτησε με πρόσφυγες και μετανάστες, μεταξύ των οποίων και οι 170 και πλέον πολίτες τρίτων χωρών που αφίχθησαν στη Κρήτη, τις προηγούμενες εβδομάδες.

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά, στη συζήτηση «αναδείχθηκαν τα τεράστια προβλήματα διαβίωσης που καθημερινά αντιμετωπίζουν, προβλήματα τα οποία οξύνονται και από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες της εποχής. Οι πρόσφυγες και μετανάστες αντιμετωπίζουν τον καύσωνα μέσα σε κλειστά containers, χωρίς κλιματισμό σε ένα τοπίο παντελώς απογυμνωμένο από βλάστηση, με έλλειψη ρούχων και ειδών σωματικής υγιεινής, χωρίς παπούτσια, με αποτέλεσμα να περπατούν ξυπόλυτοι πάνω στο τσιμέντο, αντιμετωπίζοντας, ήδη, σοβαρά εγκαύματα και δερματικές μολύνσεις. Οι κρατούμενοι έκαναν λόγο για περιορισμένη πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όπως και δυσκολίες επικοινωνίας με τον έξω κόσμο λόγω δυσκολιών πρόσβασης στις υπηρεσίες διαδικτύου».

»Ολα τα παραπάνω, φυσικά, καταλήγουν στα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν στο μέλλον τους και την αδυναμία τους να καταθέσουν αίτηση για παροχή ασύλου στη χώρα μας, μετά το νέο νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργού (αντι)Μετανάστευσης και (πρώην)Ασύλου, Θάνου Πλεύρη. Η αντιπροσωπεία της Νέας Αριστεράς τους ενημέρωσε για την προσκόλληση της στις Αρχές του Διεθνούς Δικαίου, την ανάγκη προάσπισης των Δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών, καθώς και την αντίθεσή της στα νέα νομοθετικά δεδομένα, τα οποία διαμορφώνουν ένα ρατσιστικό πλαίσιο αντιμετώπισης των αφιχθέντων που παραβιάζει τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το διεθνές πλαίσιο προστασίας τους.

»Δεσμευτήκαμε τόσο για τη συνέχιση της έμπρακτης αλληλεγγύης με την προσπάθεια κάλυψης των καθημερινών αναγκών τους, όσο και τη συνεχή κοινοβουλευτική και κινηματική ενασχόληση με το ζήτημα του προσφυγικού και μεταναστευτικού, το οποίο είναι σαφές ότι είναι στο στόχαστρο της κυβέρνησης με ρατσιστική και ακροδεξιά προσέγγιση, η οποία έχει προκαλέσει την κάθετη αντίδραση και καταδίκη του δημοκρατικού κόσμου, ακόμη και των Διεθνών Οργανισμών.»

Η αντιπροσωπεία της Νέας Αριστεράς είχε συναντήσεις με τη διοίκηση του Κέντρου, καθώς και με εκπροσώπους μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και της Υπηρεσίας Ασύλου.