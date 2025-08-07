Πυρά ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τη ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου

Δριμεία κριτική κατά της κυβέρνησης ασκεί η Κουμουνδούρου με ανακοίνωσή της, με αφορμή την αποκάλυψη ότι από τις 8 Ιουλίου η Αίγυπτος είχε αμφισβητήσει με ρηματική τους διακοίνωση τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό στις θαλάσσιες περιοχές όπου δεν έχει οριοθετηθεί η ελληνοαιγυπτιακή ΑΟΖ.

Στην ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αδρανεί σχετικά με την προστασία των εθνικών συμφερόνων, της καταλογίζει διπλωματία εντυπώσεων και την καλεί να εγκαταλείψει την εξωτερική πολιτική του «αυτοθαυμασμού». Αναλυτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του επισημαίνει:

«Το δημοσίευμα της ιστοσελίδας Enikos που φέρνει στο φως ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου από τις 8 Ιουλίου με την οποία αμφισβητεί τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό στις θαλάσσιες περιοχές όπου δεν έχει οριοθετηθεί η ελληνοαιγυπτιακή ΑΟΖ, αποτελεί μια άκρως ανησυχητική εξέλιξη η οποία επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη να ασκήσει σοβαρή εξωτερική πολιτική.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οφείλει να απαντήσει για το εάν ήταν ενήμερη για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και -αν τις γνώριζε- γιατί δεν υπήρξε επικοινωνία και συντονισμός με την αιγυπτιακή πλευρά, προκειμένου να προστατεύσει και τα εθνικά συμφέροντα αλλά και τις, στρατηγικού χαρακτήρα, ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις. Έπρεπε να είχε καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί η δημόσια αμφισβήτηση από την Αίγυπτο- μια χώρα με την οποία έχουμε στρατηγική συνεργασία- του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού της Ελλάδας, καθώς μόνο κακό κάνει για τη χώρα. Ειδικά σε μια περίοδο που η Τουρκία και η Λιβύη αναζητούν δήθεν πατήματα για τις ανυπόστατες αιτιάσεις τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ‑Π.Σ. καλεί την κυβέρνηση:

Να εγκαταλείψει την εξωτερική πολιτική του "αυτοθαυμασμού",

Να αναλάβει πραγματικές πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων και

Να επανεκκινήσει τη στρατηγική συνεργασιών που προώθησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με σκοπό την εδραίωση της χώρας ως ισχυρό πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

Η διπλωματία δεν ασκείται με φωτογραφίες, χαμόγελα και δηλώσεις χωρίς περιεχόμενο. Ασκείται με συνέχεια, σοβαρότητα και στρατηγική.

Η χώρα χρειάζεται διπλωματία ευθύνης και πρωτοβουλιών και όχι διπλωματία εντυπώσεων».

«Εμπλέκουν τη χώρα και τον λαό σε νέες περιπέτειες»

«Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι πολλαπλά εκτεθειμένη αφενός γιατί απέκρυψε κι αφετέρου γιατί προσπαθεί να δικαιολογήσει τη ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου, με την οποία εκφράζει την αντίθεσή της στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση και περιλαμβάνει τα δυνητικά όρια ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Επί της ουσίας πρόκειται για αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και αποδεικνύει ότι οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου είναι μέρος των έντονων ανταγωνισμών και παζαριών των αστικών τάξεων στην περιοχή, στο πλαίσιο των γενικότερων ιμπεριαλιστικών διευθετήσεων», αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ και επισημαίνει:

«Η ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου προστίθεται στις αξιώσεις της Τουρκίας και της Λιβύης και τονίζει ότι η πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα της αστικής τάξης και τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς εμπλέκει τη χώρα και τον λαό σε περιπέτειες».

«Επιπλέον, οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις θέσεις του ΚΚΕ, το οποίο αντιτάχθηκε στη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για τη μερική οριοθέτηση ΑΟΖ, που στηρίζεται σε μειωμένη επήρεια των ελληνικών νησιών, χωρίζει στη μέση τη Ρόδο και "διαγράφει" το Καστελόριζο, σε μια περιοχή που βρίσκεται στο στόχαστρο των τουρκικών διεκδικήσεων», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.