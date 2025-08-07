Στελέχη της Κουμουνδούρου κατά της Ελενας Ακρίτα

Πολιτικές διαστάσεις προσέλαβε τελικώς η σύγκρουση με πρωταγωνιστές τον ΣΥΡΙΖΑ και την εφημερίδα Documento. Για όσους δεν έχουν πληροφορηθεί τι έχει συμβεί, όλα ξεκίνησαν από ένα παραπολιτικό σχόλιο του συναδέλφου Α(γγελου) Π(ροβολισιάνου) υπό τον τίτλο «Δεν επικοινωνεί η γλώσσα µε το µυαλό» και υπότιτλο «Καλό παιδί ο Σωκράτης, αλλά δεν κάνει για αυτό τον ρόλο». Το παραπολιτικό μετέφερε τα σχόλια «κοινοβουλευτικού στελέχους του προοδευτικού χώρου» εις βάρος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Στο σχόλιο απάντησε με ανάρτησή της η βουλεύτρια -και πρώην δημοσιογράφος- Ελενα Ακρίτα. Μολονότι δεν έχει χρεωθεί από το κόμμα της την εκπροσώπηση προς τα ΜΜΕ όρθωσε ασπίδα προστασίας υπέρ του Σ. Φάμελλου, αλλά με χαρακτηρισμούς όπως «δημοσιογραφικός απόπατος», «κείμενο σκουπίδι», «έμεσμα του Ντοκουμέντου» και άλλα τέτοια.

Την κατάσταση εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά υπουργοί και κομματικά στελέχη της Ν.Δ. -ενδεικτικά ο Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι καταδικάζει «τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς και την προσπάθεια εκφοβισμού της δημοσιογραφικής έρευνας από την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κυρία Ελενας Ακρίτα [...]».

Στη διένεξη παρενέβη το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με εισαγωγική παρατήρηση ότι πάει πολύ να μιλάει η Ν.Δ. «για ελεύθερη διακίνηση ιδεών και ελευθερία του Τύπου». Και επί της ουσίας «υπερασπιζόμαστε αταλάντευτα την αρχή ότι όποιος διατυπώνει κριτική, πρέπει και να δέχεται κριτική.

»Οπως οι δημοσιογράφοι ασκούν σκληρή κριτική -και καλά κάνουν- έτσι και οι βουλευτές ή τα στελέχη του κάθε κόμματος -άρα και του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.- μπορούν να ασκούν κριτική, να απαντούν και να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους, ακόμα και αν προκύπτουν ενστάσεις ως προς τις διατυπώσεις και τους χαρακτηρισμούς». Χθες όμως άρχισαν να εκδηλώνονται παρεμβάσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. υπέρ της εφημερίδας και του δημοσιογράφου. Ενδεικτικά, από τον ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη («οι επιθέσεις πολιτικών προσώπων, από όποια πολιτική ομάδα, σε δημοσιογράφους και ανεξάρτητα ΜΜΕ, οι επιθέσεις κατά της ελεύθερης έκφρασης, του σχολιασμού, της σάτιρας, συνιστούν επικίνδυνο συντηρητισμό»), επίσης από τον συνάδελφό του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νικόλα Φαραντούρη («Η ελευθερία του Τύπου δεν μπορεί να είναι a la carte»).

Συγχρόνως ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ με απόψεις κοντά σε εκείνες του Παύλου Πολάκη, επισήμανε ότι «ο εσμός των εχθρών του Documento εγκαλεί τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για έλλειψη σεβασμού στην ελευθερία έκφρασης των Μέσων. Πιο καταστροφικά δεν γινόταν να πάει».

Επίσης ο πρ. υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Λευτέρης Κρέτσος, πήρε θέση λέγοντας ότι «οι “δημοσιογράφοι του κώλου” κτλ. συνιστά απόπειρα φίμωσης, έκφραση αλαζονείας και όχι απλώς κριτική». Αλλά και ο πρ. βουλευτής Γιάννης Μπουρνούς ανέφερε ότι δημοσιογράφος και εφημερίδα βρέθηκαν ξαφνικά στοχοποιημένοι «από την αυτόκλητη εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και του Προέδρου του, κυρία Ακρίτα, που «έλουσε» τον δημοσιογράφο και το μέσο με χυδαίες ύβρεις».

Η ΕΣΗΕΑ

Θέση υπέρ του δημοσιογράφου και της εφημερίδας πήραν επίσης η βουλεύτρια Λάρισας του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, η Νέα Αριστερά, ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας, βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης. Αυτονόητα, τέλος, και η ΕΣΗΕΑ ζήτησε από τα πολιτικά πρόσωπα, και όχι μόνο από την κυρία Ακρίτα, «να επιδεικνύουν λιγότερη δυσανεξία στην κριτική».

Το θέμα επιχείρησε να κλείσει χθες η ίδια η Ελενα Ακρίτα («Επιστρέφω στα καθήκοντά μου κι ο Βαξεβάνης ας κάνει ό,τι θέλει. Κουράσαμε»), πλην όμως ο εκδότης της εφημερίδας επανήλθε βάζοντας στο στόχαστρο της κριτικής του την ηγεσία του κόμματος. Υπό τον τίτλο «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα, όχι Φαμελιά» κατηγόρησε τον Σ. Φάμελλο για δυσανεξία στην κριτική.