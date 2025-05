Δέσμη μέτρων κατά της αισχροκέρδειας από το ΠΑΣΟΚ 

Σε τρεις κατευθύνσεις θα κινούνται οι θεσμικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας που θα προαναγγείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μιλά στις στις 10:30 το πρωί στο 6ο Διεθνές Συνέδριο που διοργανώνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας με τίτλο: "The world in a new synthesis" (Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του αναμένεται να παρουσιάσει την πρωτοβουλία που θα λάβει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα, εστιάζοντας σε ένα συνεκτικό πλαίσιο θεσμικών παρεμβάσεων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές των πολυεθνικών (ξένων και ελληνικών), την αναδιάρθρωση, ενίσχυση και επέκταση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τη θέσπιση Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ώστε το καταναλωτικό κίνημα να αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη.

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι με αυτές τις παρεμβάσεις θα μπουν κανόνες στην αγορά και στις πολυεθνικές και θεσμικά εμπόδια στην αισχροκέρδεια. Υπενθυμίζουν δε ότι πριν ένα χρόνο ο πρωθυπουργός υποσχόταν παρεμβάσεις στην Κομισιον για το θέμα που έμειναν σε επίπεδο επιστολών προς την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.