«Η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται τις συνεχόμενες κρίσεις πλήττοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Την ανάγκη μεγαλύτερης στήριξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τόνισε ο Στέφανος Κασσσελάκης μιλώντας σήμερα σε συνέδριο του Economist με τίτλο «European Business Summit - How can SMEs innovate and compete in a volatile economic environment?».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία τόνισε πως οι κοινές οικονομικές πολιτικές στη βάση των κοινών συμφερόντων δίνουν πραγματικό νόημα στην ΕΕ ειδικά με φόντο τις συνεχόμενες κρίσεις, ενώ στη συνέχεια άσκησε ξανά κριτική προς την κυβέρνηση και τις πολιτικές της.

Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση «δεν μπορεί και δεν θέλει να αντιμετωπίσει» τις κρίσεις αλλά τις «εκμεταλλεύεται» για να υλοποιήσει τη στρατηγική της με αποτέλεσμα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πλήττονται από την αυταρχική νεοφιλελεύθερη πολιτική της, η οποία «βάζει σε κίνδυνο το μέλλον».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι αυτό το παρουσιάζει σαν «ανάπτυξη», αλλά ουσιαστικά «θέτει τις βάσεις για την επόμενη κρίση », καθώς « στραγγαλίζεται η μεσαία τάξη » και όλες αυτές οι επιλογές « δεν οδηγούν σε πραγματική ανάπτυξη».

Χαρακτήρισε πολιτική επιλογή την έλλειψη ρευστότητας για τις ΜμΕ, την αύξηση των έμμεσων και άμεσων φόρων και την εξαίρεσή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως επισήμανε, μόνο επτά επιχειρήσεις με κάτω από 10 υπαλλήλους είχαν πρόσβαση σε δανεισμό μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ αποτελούν το 90% της ελληνικής οικονομίας.

Σε 150 πολύ μεγάλες επιχειρήσεις τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης

«Πού πήγαν τα πολλά λεφτά;», διερωτήθηκε, για να απαντήσει ο ίδιος ότι 9,5 δισ. δανείων με ευνοϊκούς όρους συγκεντρώθηκαν σε 150 πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς «το αόρατο χέρι της κυβέρνησης» τις οδήγησε σε αυτήν την πηγή. «Κι έτσι γίνεται το Ταμείο Ανάκαμψης μια ακόμα χαμένη ευκαιρία για τη χώρα », υπογράμμισε, σημειώνοντας πως για τη ΝΔ οι ΜμΕ αποτελούν πρόβλημα για την οικονομία.

Αναφερόμενος στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την στήριξη των ΜμΕ σημείωσε μεταξύ άλλων την φοροαπαλλαγή μέχρι 10.000 ευρώ, ακατάσχετο επιχειρηματικό λογαριασμό, μείωση του ΦΠΑ από 22% σε 17%, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και των μη εξυπηρετούμενων δανείων και πρόσβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο κ. Κασσελάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πάει στις ευρωεκλογές με κρυφή ατζέντα, καθώς αποκρύπτει από τους πολίτες πακέτο νέων φόρων και υποσχέθηκε πως αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση δεν θα κοροϊδέψει τον κόσμο.

Σημείωσε, δε, ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη είναι κοινές και τόνισε την ανάγκη για ένα νέο μοντέλο, που θα εγγυάται τον εκσυγχρονισμό.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε σε «μία φωτογραφία από το 2015, μετά την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής του Ιουλίου του 2015, που αποτυπώνει την αγκαλιά των Ολάντ και Τσίπρα μετά τη δύσκολη πολύωρη διαπραγμάτευση».

«Είναι η αποτύπωση μιας σχέσης που έχει και έντονες διεκδικήσεις και προσπάθεια διαμεσολάβησης, στήριξης και συμβιβασμού και αλληλεγγύη και πείσμα κοινής συμπόρευσης και κατανόηση στο δίκαιο αίτημα ότι δεν μπορεί το ένα μέρος να σηκώνει το βάρος ευρύτερων κρίσεων », ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να πέσουν στο γκρεμό.