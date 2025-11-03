Δημοσκόπηση: Υπάρχει κρίση θεσμών και φταίει κυρίως η κυβέρνηση

4 στους 5 πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι από τη λειτουργία της κυβέρνησης • Μεγάλη άνοδος του ποσοστού των αναποφάσιστων στους τελευταίους μήνες.

Με συνεχή αφηγήματα, λογικά άλματα και ανακρίβειες προσπαθεί το Μέγαρο Μαξίμου και οι αρμόδιοι υπουργοί να ωραιοποιήσουν την εικόνα της κυβέρνησης και να πείσουν τους πολίτες ότι όλα στη χώρα πηγαίνουν προς το καλύτερο.

Ωστόσο, η πραγματικότητα δεν μπορεί να κρυφτεί, κυρίως όσον αφορά σημαντικά θέματα όπως είναι η λειτουργία των θεσμών, που αποτελούν τους στυλοβάτες της δημοκρατίας. Μοιραία, οι δημοσκοπήσεις (όπως αυτή που ακολουθεί παρακάτω) καταγράφουν τη δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία φανέρωσε το αληθινό πρόσωπό της σε σκάνδαλα όπως είναι οι υποκλοπές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και στη διαχείριση μεγάλων κοινωνικών θεμάτων όπως είναι το έγκλημα στα Τέμπη.

Στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της ALCO, λοιπόν, που παρουσιάστηκε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA, οι πολίτες αποδομούν πλήρως τους έωλους κυβερνητικούς ισχυρισμούς, καθώς εκτιμούν πως υπάρχει κρίση θεσμών στη χώρα και πως η κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει την κύρια ευθύνη για αυτό.

Συγκεκριμένα, το 83% απαντούν πως η κρίση των θεσμών είναι μια πραγματικότητα και τοποθετούν στην πρώτη θέση την κυβέρνηση Μητσοτάκη (ποσοστό: 34%) σχετικά με το «ποιος ευθύνεται περισσότερο». Ακολουθεί η απάντηση «όλα τα κόμματα εξίσου» με ποσοστό 31% (βεβαίως και σε αυτήν την απάντηση εμπεριέχεται η κυβέρνηση).

Επίσης, σχεδόν οι 4 στους 5 πολίτες (ποσοστό 78%) δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τη λειτουργία της κυβέρνησης, ενώ παρόμοιο είναι και το ποσοστό όσων αναφέρουν κάτι ανάλογο για τη Δικαιοσύνη.

Εξάλλου, στη δημοσκόπηση διαλύεται και ο κυβερνητικός ισχυρισμός, πως δηλαδή η πλειονότητα των πολιτών συμφωνούν με την απόφαση του Μαξίμου για τον χώρο μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη. Όπως καταγράφεται, μόλις το 39% συναινούν με την κυβέρνηση, όταν το 50% δηλώνει αντίθετο στην κυβερνητική απόφαση.

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη αλλά πολύ μακριά από την αυτοδυναμία και με μικρότερο ποσοστό σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρίας (είναι στο 23,3% από το 24%). Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 11,7%, ενώ... δεύτερο «κόμμα» είναι οι αναποφάσιστοι με 21,5%.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό των αναποφάσιστων έχει διπλασιαστεί σε σχέση με τον περασμένο Ιανουάριο, καθώς από το 11,9% έχει πλέον αναρριχηθεί στο 21,5%.

Το 23% όσων δηλώνουν αναποφάσιστοι αυτοπροσδιορίζονται ως «κεντρώοι». Ίδιο ακριβώς είναι το ποσοστό όσων δηλώνουν κεντροδεξιοί ή «τίποτα». Κεντροαριστεροί δηλώνουν το 13% και αριστεροί το 5%.