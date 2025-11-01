Μεγάλο συνέδριο για την κρίση της φιλελεύθερης Δημοκρατίας και την απειλή του αυταρχισμού

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο με θέμα «Η Δημοκρατία στο μεταίχμιο: Η κρίση της φιλελεύθερης Δημοκρατίας και η απειλή του αυταρχισμού» διοργανώνει απο την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ) σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί από το πρωί στις 10 έως τις 20:00 την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλος» του ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίου 30 και στο Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Νέο Κτίριο, Συγγρού 136 στα Αμφιθέατρα «Σάκη Καράγιωργα ΙΙ», «2» και «3»

Το αναλυτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΕΠΕ εδώ.

Το Συνέδριο επικεντρώνεται στην κρίση της Δημοκρατίας και του δημοκρατικού Κράτους Δικαίου, στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ερμηνεία της πορείας προς την κρίση των δημοκρατικών θεσμών και της κοινωνικής συνοχής, στις γεωπολιτικές συντεταγμένες αυτής της κρίσης και στα αδιέξοδα και τις πιθανές προοπτικές διεξόδου στις Η.Π.Α., στις ευρωπαϊκές χώρες και στη χώρα μας. Η πρόσβαση για το κοινό είναι ελεύθερη.

Η θεματική των τριήμερων εργασιών συγκροτήθηκαν υπό το πρίσμα:

του αναθεωρητισμού του καθεστώτος Πούτιν και της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία,

της δεύτερης εκλογής Τραμπ στις Η.Π.Α.,

της αποστασιοποιημένης, ασαφούς και απροσδιόριστης πλέον στάσης της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στη βορειοατλαντική συμμαχία,

της επίθεσης εναντίον των δημοκρατικών θεσμών της αμερικανικής Δημοκρατίας και της ελευθερίας του λόγου, όπως και εναντίον της παραγωγής επιστημονικής γνώσης στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα από την κυβέρνηση Τραμπ,

του πολέμου, της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα και της απειλής διεύρυνσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή,

της εσωτερικής διάβρωσης της Δημοκρατίας και της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από δυνάμεις της εξτρεμιστικής δεξιάς και από λαϊκιστικά-ριζοσπαστικά κόμματα και κυβερνήσεις σε χώρες μέλη της Ε.Ε.,

της διαρκούς διάβρωσης της εμπιστοσύνης στους πολιτικούς θεσμούς ως αποτέλεσμα της πολιτικής αποξένωσης και της αποδυνάμωσης των δημοκρατικών διαδικασιών.

