Ξανάνοιξε τον οχετό και δήλωσε ψηφοφόρος ΝΔ [βίντεο]

Νέο παραλήρημα ρατσισμού, σεξισμού και ομοτρανσφοβίας από τον γνωστό και μη εξαιρετέο δήμαρχο Βόλου

Σε νέες ρατσιστικές, σεξιστικές και ομοτρανσφοβικές δηλώσεις προχώρησε ο γνωστός για της σχετικές ασχημονίες του δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, θερμά φιλοξενούμενος από τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή του Ενώπιος Ενωπίω στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Σχετικά με την πολιτική του τοποθέτηση τόνισε:

«Επειδή φοβάμαι την ακυβερνησία και την ανομία, θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Είμαι πραγματιστής. Αυτή τη στιγμή η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης είναι καταλληλότερος από την αντιπολίτευση. […] Είναι ηγέτης και ο ιδανικότερος για τη συγκυρία αυτή. Όταν διοικείς, δεν υπάρχει πολυφωνία. […] Έχει κάνει λάθη, αλλά βρείτε μου έναν καλύτερο».

«Αν πέσει ο Μητσοτάκης, θα είναι λόγω ακρίβειας».

«Η αντιπολίτευση είναι ένα κόμιξ, η πολιτική χρειάζεται νέες ιδέες και νέους ανθρώπους. […] Όλοι αυτοί —Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκης, ο αρχηγός της Νέας Αριστεράς— ζουν σε βάρος των απλών πολιτών. [...] Οι περισσότεροι είναι ανεπάγγελτοι. Αν τους ρίξεις σε πηγάδι με φίδια, τα φίδια δεν τους τρώνε».

«Η Αφροδίτη Λατινοπούλου είναι μια έξυπνη, δραστήρια και νέα γυναίκα με προοπτική. Χρειάζεται χρόνο, συνεργάτες και στήριξη».

«Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, είμαι κόντρα στο σύστημα».

Ερωτηθείς για τις επικρίσεις εναντίον του μετά την ρατσιστική επίθεση την οποία εξαπέλυσε εναντίον ποδοσφαιριστή, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Μπορείτε να ρωτήσετε και τον ίδιο τι έχει γίνει. Τον παρασύρανε, ήταν μία στημένη στιγμή, είχαν βάλει και παρακάμερα εκεί γιατί ξέρουν τις αντιδράσεις μου. Σου λέει "Κάποια στιγμή θα έχει την έκρηξη ο Μπέος, θα διεκδικήσουμε το παιχνίδι στα χαρτιά". Όπως και έγινε. Κέρδισαν το παιχνίδι στα χαρτιά κα μηδενίστηκε ο Βόλος και πήραν τρεις βαθμούς, άσχετα αν έπεσαν, γιατί εμείς είχαμε καλύτερη ομάδα».

«Δεν έγινε έτσι όπως το παρουσίασαν. Εγώ ήμουν στον πάγκο εκείνη την ημέρα κι έχει πέσει ο Τετέι, που οφείλω να πω ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένα τεράστιο ταλέντο, και λέω στον διαιτητή σε τρίτο πρόσωπο “σε κοροϊδεύει, δεν είναι φάουλ, όπως πέφτει η μαϊμού”. Το πήραν και το έκαναν αλλιώς… Βέβαια τώρα έχουμε δικαστήριο, στο οποίο θα κριθεί με στοιχεία αν είναι αλήθεια σε σχέση με το τι έλεγε το σύστημα τότε»...

«Και θα σου πω για το χρώμα. Είχα δεκάδες ποδοσφαιριστές έγχρωμους, δεκάδες υπαλλήλους και στις δουλειές μου στην Αμερική, δουλεύανε μαζί μου. Έχω πάει σε μικρή ηλικία και με μαύρες, σεξουαλικά. Όλα αυτά είναι αηδίες που λένε. Δεν έχω πρόβλημα να πω την αλήθεια»…

«Είμαι ρατσιστής μετά από αυτά που εξομολογήθηκα»;

Όταν η συζήτηση πέρασε από τις διαρκείς ομοφοβικές του επιθέσεις, μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Τις ερωτικές και σεξουαλικές και προσωπικές προτιμήσεις του, [ο Κασσελάκης] να τις κάνει προσωπικές».

«Προβάλλουνε κάτι το οποίο είναι αντίθετο απ' αυτό που πιστεύουμε εκατομμύρια κόσμος στην Ελλάδα, οι οικογενειάρχηδες».

«Είμαι θυμωμένος με το Μητσοτάκη, γιατί μεταρρύθμιση δεν είναι ο γάμος των ομοφυλόφιλων, αυτό έπρεπε να 'ρθει σε δεύτερο βαθμό».

Προχώρησε σε τρανσφοβικό παραλήρημα περί «τρίτου φύλου» και προειδοποίησε ότι αν κάποια κυβέρνηση υιοθετήσει μέτρο κατασκευής trans-friedly τουαλετών, «θα είναι ντροπή» επειδή «μεγαλώνουμε παιδιά».

«Δεν θα δεχτώ αυτό που θέλουν να στηρίξουν. Γεμίσαμε, στα πρωινάδικα»

Χρησιμοποίησε χυδαίες υβριστικές εκφράσεις για τους ΛΟΑΤΚΙ+ και εν συνεχεία ισχυρίστηκε: «Το να εκφράζομαι ελεύθερα δεν είναι ομοφοβικός λόγος».

«Έχω συνεργαστεί με ομοφυλόφιλους, γκέι, όπως θέλετε να τους πείτε».

« Τηρώ το Σύνταγμα που λέει ελευθερία λόγου και έκφρασης».

Κασσελάκης: Στη ΝΔ να χαίρονται τον ψηφοφόρο τους

Στις ανήκουστες δηλώσεις Μπεόυ αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, σημειώνοντας:

«Χθες, ο Αχιλλέας Μπέος εξαπέλυσε τον ομοφοβικό οχετό του, λίγο αφού εξέφρασε τη στήριξή του στον Κ. Μητσοτάκη.

Δεν είναι προσωπικό για μένα το ζήτημα του Μπέου. Η ασημαντότητα και ο σκοταδισμός της Ακροδεξιάς δεν με αγγίζουν.

Μας θύμισε όμως, πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η τοξικότητα που προσπαθεί να κρατήσει την Ελλάδα πίσω.

Δεν είναι “χιούμορ”, δεν είναι “άποψη”. Είναι μίσος.

Χρησιμοποίησε ατάκα ελληνικής σειράς των 90’s για να εκφράσει τους «οικογενειάρχιδες» όπως μας είπε.

Και για να ολοκληρώσει το ομοφοβικό του κρεσέντο, μας ενημέρωσε για την «αντρική»συμπεριφορά του στην τουαλέτα.

Για να τελειώνουμε.

Δεν μας απασχολεί τι κάνει στην τουαλέτα του ο απόπατος της κοινωνίας.

Τα περιττώματά του άλλωστε είναι σε δημόσια θέα. Ανοίγεις την τηλεόραση και τα βλέπεις.

Η αγάπη δεν χρειάζεται την άδεια κανενός Μπέου.

Κι όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να μας γυρίσουν πίσω, η κοινωνία προχωρά.

Με σεβασμό. Με ισότητα. Με ελευθερία.

Να τον χαίρονται στη ΝΔ τον ψηφοφόρο τους».