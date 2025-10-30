«Μεταξένιοι» ακροδεξιοί στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης

Απίστευτο κι όμως οδυνηρά αληθινό. Ακροδεξιά οργάνωση, που θαυμάζει τον Ιωάννη Μεταξά και θεωρεί «παχύδερμα» τους πολιτικούς και «πολιτική ψώρα» τα κόμματα, παρέλασε στη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη ενώπιον Προέδρου της Δημοκρατίας, πρωθυπουργού και αρχηγών κομμάτων, φωνάζοντας μπροστά στην εξέδρα των επισήμων συνθήματα για τη Μακεδονία ή το «έχω μια αδελφή κουκλίτσα αληθινή…», επιπλέον δε φέροντας όπλα στη διάρκεια της παρέλασης.

Μέλη της Ελληνικής Ορθόδοξης Νεολαίας (ΕΟΝ) υπό την κάλυψη της «Παμμακεδονικής Ενώσεως Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδος-Αυστραλίας», άγνωστο με τη μεσολάβηση ποιου και την άδεια ποιων, έκαναν παρέλαση αναβιώνοντας μέσα στη λιακάδα της μέρας κάποιες από τις σκοτεινότερες μέρες της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας. Κι όμως, μόνο ένας παρατήρησε το ανοσιούργημα και το κατήγγειλε.

Νίκος Παπανδρέου

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, με ανάρτησή του χθες, επισημαίνει πως «η Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία είναι μια οργάνωση με απόψεις που στρέφονται εναντίον του πολιτεύματος, της Ελληνικής Δημοκρατίας και εν τέλει της ελληνικής κοινωνίας. Στις δημόσιες παρεμβάσεις της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, η οργάνωση καταφέρεται με χυδαιότητα κατά κομμάτων του δημοκρατικού τόξου, χαρακτηρίζοντάς τα “πολιτική ψώρα”, καλεί σε στήριξη εκδοτικών πονημάτων των πρωταιτίων του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, καταθέτει στεφάνια σε μνημεία εθνικού διχασμού, χαρακτηρίζει “παχύδερμα” Ελληνες βουλευτές και ευρωβουλευτές και τα μέλη της φωτογραφίζονται με καλυμμένα πρόσωπα όπως τα “τάγματα εφόδου” της εγκληματικής οργάνωσης “Χρυσή Αυγή”. Είναι με αίσθημα κατάπληξης που όλοι γίναμε μάρτυρες της συμμετοχής μιας τέτοιας οργάνωσης στην παρέλαση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου».

Ο κ. Παπανδρέου ζητά μάλιστα: α) από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη «να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για την προστασία των πολιτειακών θεσμών της χώρας και να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα, με την ίδια σπουδή που το έπραξε για το θέμα του “Αγνωστου Στρατιώτη”», και β) από τον υπουργό Αμυνας Νίκο Δένδια να «διερευνήσει το θέμα και να εντοπίσει ποιος φέρει την ευθύνη αυτής της συμμετοχής, αν δεν ήταν ο ίδιος»!

Η ίδια η οργάνωση, μετά μάλιστα τα καταγγελθέντα από τον κ. Παπανδρέου, σε ανάρτησή της επιβεβαιώνει κάθε λέξη της καταγγελίας του, αφού σε γλώσσα που παραπέμπει ευθέως στην «απλή καθαρεύουσα» της χούντας υμνολογεί απροσχημάτιστα τον δικτάτορα Μεταξά, γράφοντας πως «ογδόντα πέντε (85) έτη από τότε που ο Εθνάρχης και Πατήρ της Νίκης Στρατηγός Ιωάννης Μεταξάς ολομόναχος ύψωσε το ανάστημα του “ΟΧΙ” έμπροσθεν μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας και τεμάχισε με σθένος το νυχτερινό τελεσίγραφο του Μπενίτο έμπροσθεν του Ιταλού Πρέσβεως, οι Ελληνες των οποίων η καρδιά πάλλεται με την ίδια φιλοπατρία όπως εκείνη του Μεγάλου Εθνικού Κυβερνήτη χάριν στην ηγεσία του οποίου εγράφη με χρυσά γράμματα το Επος του 1940 στη Βόρειο Ηπειρο, συνεχίζουν με αίσθημα καθήκοντος τον αγώνα για Πατρίδα και Ελευθερία».

Κι αν ακόμη και με αυτούς τους ακροδεξιούς «λυρισμούς» υποδυθεί κάποιος ότι δεν κατάλαβε, η συνέχεια δεν χρειάζεται καν μετάφραση, αφού «με συνθήματα υπέρ της ελληνικότητος της Μακεδονίας, της Βορείου Ηπείρου και της Κύπρου, ΕΟΝίτες και μέλη της “Παμμακεδονικής Ενώσεως Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδος-Αυστραλίας” έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα αποδοκιμασίας και αποστροφής προς τους προδότες δημαγωγούς της εξέδρας, απαντώντας τους δεόντως στις ανθελληνικές πολιτικές τους!».

Δεν μένουν και πολλά να πούμε. Αρκεί να συγχαρούμε τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εθνικής Αμυνας για το γεγονός ότι κατάφεραν να παρελάσουν μπροστά τους αυτοί οι άνθρωποι με αυτές τις αρχές και αυτοί πιάστηκαν ζαλισμένοι από τον ήλιο αν και κάτω από την εξέδρα. Το ίδιο θα πούμε και για όλους τους υπόλοιπους αρχηγούς, βουλευτές, πολιτευτές και επισήμους. Ολοι τους, από ό,τι καταλαβαίνουμε από το ηχητικό της παρέλασης (η παρέμβαση -στο 18.00 της μετάδοσης- του εκφωνητή δεν μπορεί να κρύψει τα συνθήματα ούτε από την εξέδρα φυσικά), συνεπαρμένοι από αυτούς που, όπως οι ίδιοι λένε, «πορευόμεθα με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στις μάχες για τις Ιδέες και τα Ιδανικά μας απέναντι στους μειοδότες του συστήματος, με την αξιοπρέπεια και τη γενναιότητα που χαρακτήριζε τον Εθνικό μας Αρχηγό και αιώνιο πρότυπο της δικής μας Νεολαίας, τον αγαπημένο μας Ιωάννη Μεταξά, τον τελευταίο μιας γενεάς ανδρείων πατριωτών».

Ο πρωθυπουργός και οι ευαίσθητοι περί τα δημοκρατικά συνεργάτες του, ο ίδιος ο υπουργός Εθνικής Αμυνας (ή να πούμε Αμύνης, για να είμαστε κοντά στη γλώσσα της ΕΟΝ;), κάποιος τελετάρχης έστω της παρελάσεως μήπως θα μπορούσαν να μας δώσουν μια εξήγηση, ει δυνατόν να λάβουσι και κάποιο μέτρο, τόσο άτεγκτοι που εμφανίζονται εσχάτως;