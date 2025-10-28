Επέτειος στη σκιά του αντιδημοκρατικού κατήφορου Μητσοτάκη

Αστυνομία στον Άγνωστο Στρατιώτη και «λουκέτο» στον Λευκό Πύργο υπό τον φόβο λαϊκής οργής • Η συγκινητική αντίδραση πολιτών στο μνημείο των Τεμπών • Ο «μαέστρος» του διχασμού, Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε μήνυμα «ενότητας» • Τον περίμεναν στη γωνία οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Με φόντο τη χουντική τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και τη διχαστική ρητορική που επιστράτευσε η κυβέρνηση, πραγματοποιήθηκε σήμερα η επέτειος του «Όχι».

Η κυβέρνηση γνωρίζοντας την προκλητικότητα των ενεργειών της και ενώ είχε κατασκευάσει ένα τρομολαγνικό αφήγημα περί αναβίωσης των «αγανακτισμένων», φοβόταν τη λαϊκή οργή ανήμερα των παρελάσεων και για αυτό κινητοποίησε από νωρίς τις δυνάμεις καταστολής.

Στην Αθήνα είχαν παραταχθεί μπροστά από το άτυπο μνημείο των Τεμπών η αστυνομική μονάδα «ΟΔΟΣ». Ωστόσο, σε συγκινητική στιγμή, πολίτες, συγγενείς νεκρών και επιζώντες του δυστυχήματος κατέθεσαν λουλούδια για να τιμήσουν τη μνήμη των 57 ανθρώπων που χάθηκαν. Στη Θεσσαλονίκη η αστυνομία αποφάσισε να κλείσει τον Λευκό Πύργο «για λόγους ασφαλείας», αναδεικνύοντας τον τρόμο των κρατικών δυνάμεων για την λαϊκή κατακραυγή κατά της κυβέρνησης.

Θυμήθηκε την ενότητα

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ο ενορχηστρωτής της εκστρατείας διχασμού της ελληνικής κοινωνίας στο μήνυμά του από τη Θεσσαλονίκη για την επέτειο του «Όχι» επιχείρησε να παρουσιαστεί ως ενωτικός.

«Πριν από 85 χρόνια οι Έλληνες παραμέρισαν τις διαφορές τους, ενώθηκαν για να πολεμήσουν για την ελευθερία τους και κατήγαγαν μία νίκη περήφανη. Και αυτό το μήνυμα της ενότητας καλούμαστε εμείς να το μεταλαμπαδεύσουμε στις ευθύνες της δικής μας γενιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αιχμές της αντιπολίτευσης

Οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο δικό τους μήνυμα δεν παρέλειψαν να αφήσουν τις αιχμές τους κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, σε μια περίοδο που τα σκάνδαλα και τα κυβερνητικά τερτίπια ξεπροβάλλουν σα τα μανιτάρια.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε ότι πρέπει να πούμε «Όχι» στη διαφθορά, στην αδικία και την ατιμωρησία:

«Ως γενιά όμως, έχουμε και εμείς ένα μεγάλο χρέος, να αγωνιστούμε για μια Ελλάδα με ισχυρή εξωτερική πολιτική και αποτρεπτική δύναμη, για να μπούμε εμπόδιο στα αναθεωρητικά σχέδια της Τουρκίας. Για μια οικονομία ισχυρή, παραγωγική, ανταγωνιστική, που θα ανοίξουν θέσεις εργασίας για όλα τα Ελληνόπουλα, αλλά και να πούμε ένα μεγάλο ΟΧΙ. Ένα μεγάλο ΟΧΙ στη διαφθορά, στην αδικία, στην ατιμωρησία».

Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, έκανε λόγο για «μικροκομματική ή επικοινωνιακή διαχείριση του πατριωτισμού και του ιερού μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη πρέπει να υποχωρήσει και να επανασυνδεθούμε με την Ιστορία».

«Σε έναν κόσμο που η Μαύρη Διεθνής απειλεί την ειρήνη και τη δημοκρατία, η 28η Οκτωβρίου είναι η υπόμνηση ότι οι λαοί μπορούν», ήταν το αντιπολεμικό μήνυμα του Αλέξη Χαρίτση.

«Σε μια πατρίδα που αμφισβητούνται τα βασικά δικαιώματα, τα πιο θεμελιώδη και ιερά, είναι υποχρέωση όλων μας να υπενθυμίζουμε ότι αυτά τα δικαιώματα, η Δημοκρατία και η ελευθερία κατακτήθηκαν με αγώνα και αίμα. Να είμαστε άξιοι της θυσίας των προγόνων μας», επισήμανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

⇒ Από τις προσωπικότητες που «κάρφωσαν» εμμέσως τον πρωθυπουργό δεν έλλειψε και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος άφησε μια «μπηχτή» για την εξωτερική πολιτική της χώρας.