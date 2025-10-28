Αθήνα, 24°C
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Χανιά εισαγγελέας
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ/EUROKINISSI)

Δολοφονία στην Κίσσαμο: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο 23χρονος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
efsyn.gr
Βαρύ το κατηγορητήριο • Ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο • Τι δηλώνει ένας εκ των συνηγόρων του

Το κατώφλι του εισαγγελέα Χανίων πέρασε το μεσημέρι της Τρίτης ο 23χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 52χρονου σε γαμήλιο γλέντι στο Έλος Κισσάμου.

Ο νεαρός αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, καθώς του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Ο 23χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο, ενώ η παρουσία του στον εισαγγελέα έγινε με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και ο ίδιος φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο.

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ/EUROKINISSI)

Σημειώνεται ότι ένας εκ των συνηγόρων του δήλωσε πως  «από την αρχή η πρόθεσή του ήταν να δώσει εξηγήσεις για το πώς φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν. Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος με αυτό που έχει γίνει. Ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα ερχόταν μια μέρα που θα γινόταν κάτι τέτοιο» για να προσθέσει «ο ίδιος είναι συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος για αυτό το οποίο έχει συμβεί. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο ίδιος ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας».

Υπενθυμίζεται ότι το όπλο της δολοφονίας εντοπίστηκε στο Ελαφονήσι πεταμένο σε ένα χωράφι, αρκετά μακριά από τον τόπο του εγκλήματος. 

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ/EUROKINISSI)
Δολοφονία στην Κίσσαμο: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο 23χρονος

