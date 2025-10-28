Τα μηνύματα πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας για την 28η Οκτωβρίου

Τι είπαν απευθυνόμενοι στο λαό διά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών πολιτικών κομμάτων

Σε εορταστικό κλίμα όλων αλλά και παράλληλα με ατμόσφαιρα φόβου από την κυβέρνηση για πιθανές κινητοποιήσεις λαϊκής δυσαρέσκειας, ειδικά στο πολύπαθο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, ολοκληρώθηκαν οι τιμές για τη συμπλήρωση 85 χρόνων από το θαρραλέο «Όχι» του ελληνικού λαού ενάντια στον ιταλικό φασισμό στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε μαθητική παρέλαση όπου ο δικό τους «όχι» στην αστυνομοκρατία και τον αντισυνταγματικό κατήφορο της κυβέρνησης Μητσοτάκη είπαν πολίτες και συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών μετά το τέλος της. Πλήθος κόσμου πήγε στο άτυπο σημείο των Τεμπών, παρά την προκλητική απόφαση της ΕΛ.ΑΣ. να βάλει το πρωί περιφρούρηση, προκειμένου να αφήσει ένα λουλούδι, να σταθεί για λίγη ώρα και να αποτίνει τον απαιτούμενο φόρο τιμής στις 57 ψυχές που «έφυγαν» άδικα και ακόμη ψάχνουν δικαίωση.

Στην Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε στρατιωτική παρέλαση, μετά το πέρας της οποίας, οι παρόντες πολιτικοί αρχηγοί απηύθυναν δηλώσεις προς τα Μέσα Ενημέρωσης. Γενικότερα όλα τα στελέχη της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της χώρας εκδήλωσαν δημόσια το θαυμασμό τους για το έπος του 1940 και τη μάχη ενάντια στον ιταλικό φασισμό. Συγκεκριμένα ανέφεραν:

Πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας:

«Το παράδειγμα των πολεμιστών του 40, το μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιά του 1940 για την Πατρίδα, ο λαός το έχει στην καρδιά του, δεν το ξεχνάει και τον εμπνέει πάντα.



Η απόκρουση και η απώθηση της φασιστικής Ιταλίας στο Καλπάκι της Ηπείρου μέχρι βόρεια της Χειμάρρας και μέχρι το Πόγραδετς ήταν η ελληνική απάντηση στον Άξονα.



Η άμυνα του πατρίου εδάφους ένωσε τους Έλληνες που ανταποκρίθηκαν στο εθνικό καθήκον με το χαμόγελο στα χείλη. Η φιλοπατρία τους μας καθοδηγεί ώστε ενωμένοι στα μεγάλα και τα σπουδαία να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των καιρών και να φροντίζουμε για μια πατρίδα ισχυρή απέναντι σε κάθε απειλή, μια πατρίδα πυλώνα σταθερότητας στην ευαίσθητη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Χρόνια πολλά, ζήτω το έθνος και να ξέρετε ότι το παράδειγμα των πολεμιστών του 40 ο λαός το έχει στην καρδιά του, δεν το ξεχνάει και τον εμπνέει πάντα».

Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης:

«Η Ελλάδα είναι σε θέση να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Στην πραγματικά εντυπωσιακή πολιτική και στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, αντανακλάται η εικόνα μιας χώρας η οποία σέβεται και τιμά τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος της. Ταυτόχρονα όμως, είναι σε θέση να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Πριν από 85 χρόνια οι Έλληνες παραμέρισαν τις διαφορές τους, ενώθηκαν για να πολεμήσουν για την ελευθερία τους και κατήγαγε μια νίκη περιφανή και αυτό το μήνυμα της ενότητας καλούμαστε εμείς να το μεταλαμπαδεύσουμε στις ευθύνες της δικιάς μας γενιάς. Ζούμε σε ταραγμένους και δύσκολους καιρούς, όμως η στρατιωτική παρέλαση, την οποία παρακολουθήσαμε σήμερα, μας κάνει όλους να αισθανόμαστε ήσυχος ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πάντα εδώ για να υπερασπιστούν αυτή την ελευθερία και την οποία οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σήμερα σε μια διαδικασία ίσως του σημαντικότερου μετασχηματισμού στην ιστορία τους, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις μεγάλες, τις ξεχωριστές προκλήσεις των καιρών. Και πράγματι, αυτή η ημέρα, αυτή η εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, είναι πρώτα και πάνω από όλα αφιερωμένη σε αυτές και σε αυτούς που δεν κοιμούνται τα βράδια 365 ημέρες το χρόνο, για να μπορούμε όλοι εμείς να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ελευθερίας μας. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μας! Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και τους Ελληνες απανταχού της γης».

ΠΑΣΟΚ - Νίκος Ανδρουλάκης:

«Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες. Στα βουνά της Πίνδου γράφτηκαν μερικές από τις πιο ένδοξες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Οι ήρωες μας πάλεψαν με αυτοθυσία, αποδεικνύοντας στην πράξη τι μπορεί να πετύχει ο λαός μας όταν αγωνίζεται ενωμένος.

Άλλωστε έχει εγγραφεί στη συλλογική μας μνήμη και τι καταστροφές μπορούμε να πάθουμε όταν επικρατεί η διχόνοια και η μισαλλοδοξία. Ως γενιά όμως, έχουμε και εμείς ένα μεγάλο χρέος, να αγωνιστούμε για μια Ελλάδα με ισχυρή εξωτερική πολιτική και αποτρεπτική δύναμη, για να μπούμε εμπόδιο στα αναθεωρητικά σχέδια της Τουρκίας.

Για μια οικονομία ισχυρή, παραγωγική, ανταγωνιστική, που θα ανοίξουν θέσεις εργασίας για όλα τα Ελληνόπουλα, αλλά και να πούμε ένα μεγάλο ΟΧΙ.

Ένα μεγάλο ΟΧΙ στη διαφθορά, στην αδικία, στην ατιμωρησία. Αυτές οι πράξεις είναι πράξεις που αποδεικνύουν έμπρακτα τον σεβασμό σε όσους αγωνίστηκαν για μια ελεύθερη Ελλάδα, αλλά και πράξεις που ανοίγουν δρόμους ελπίδας και αισιοδοξίας για όλους τους Έλληνες. Χρόνια πολλά!».

ΣΥΡΙΖΑ - Σωκράτης Φάμελλος

«Τιμούμε τους ήρωες και τις ηρωίδες που έδωσαν τη ζωή τους για μια ελεύθερη Ελλάδα. Για την εθνική ανεξαρτησία.

Τιμούμε σήμερα όλους και όλες που αγωνίστηκαν στο Ελληνοαλβανικό Έπος, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, αλλά και στην εποποιία της Εθνικής Αντίστασης, απέναντι στα φασιστικά και ναζιστικά στρατεύματα που επιτέθηκαν στη χώρα μας.

Η Θεσσαλονίκη σήμερα γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου, τον ηρωικό αγώνα και σε δύο ημέρες γιορτάζει και την απελευθέρωσή της από τις δυνάμεις της Εθνικής Αντίστασης.

Στα περήφανα βουνά της Ελλάδας το 1940, αλλά και μέχρι το 1944, απέκτησε νόημα η λέξη «πατριωτισμός».

Σε αυτό το συλλογικό ανώνυμο θαύμα των Ελλήνων και των Ελληνίδων, στη θυσία του Άγνωστου Στρατιώτη για την ελευθερία της χώρας, οι ευθύνες μας σήμερα παραμένουν μεγάλες, πρώτα απ' όλα για την ειρήνη, για τη διαρκή μάχη κατά του φασισμού, αλλά και για μια δίκαιη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που σέβεται τα παιδιά της, που έχει δημοκρατία, δικαιοσύνη και πρόοδο για όλους. Αυτό είναι το επίδικο σήμερα.

Μπροστά σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε μικροκομματική ή επικοινωνιακή διαχείριση του πατριωτισμού και του ιερού μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη πρέπει να υποχωρήσει και να επανασυνδεθούμε με την Ιστορία.

Οφείλουμε πολλά στους ήρωες και τις ηρωίδες που έδωσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα.

Χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες και τις Ελληνίδες.

Χρόνια σας πολλά!»

ΣΥΡΙΖΑ - Γραφείο Τύπου:

«Η 28η Οκτωβρίου αναδεικνύει το διαχρονικό μεγαλείο της θέλησης του ελληνικού λαού για Ελευθερία και επαναφέρει στο προσκήνιο τις μεγάλες αξίες που τον διέκριναν στις κρίσιμες ιστορικές στιγμές: την αυταπάρνηση, τη θυσία, την αλληλεγγύη, τον πατριωτισμό, τη συλλογικότητα. Τιμούμε τον Άγνωστο Στρατιώτη που έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα και τη λευτεριά.

Η εποποιία του ’40, η Εθνική Αντίσταση, ο ηρωισμός μες στα χαλάσματα, δεν έπληξαν μόνο τον ναζισμό, τους ντόπιους συνεργάτες του κι αυτούς που αδίστακτα πλουτίζουν από τα βάσανα των συμπατριωτών τους. Χάραξαν ταυτόχρονα μια νέα πορεία για τον λαό και αποτέλεσαν την μαγιά των μετέπειτα κοινωνικών αγώνων και κατακτήσεων.

Απέναντί μας βρίσκεται και σήμερα ο φασισμός, απροκάλυπτος ή συγκαλυμμένος. Βρίσκεται η απαξίωση των δημοκρατικών θεσμών και κατακτήσεων του ελληνικού λαού. Η αντεπίθεση των ρατσιστικών ιδεών, του μίσους, της διαίρεσης και της διχόνοιας. Η μεγάλη διαφθορά και η υπονόμευση του πολιτικού συστήματος. Η καταδίκη της κοινωνικής πλειοψηφίας σε μια καθημερινότητα στερημένης από αξίες, ατομικά και συλλογικά δικαιώματα, ανθρωπισμό και στοιχειώδη ευημερία.

Το έπος του 1940 μας διδάσκει και μας καλεί. Θα σταθούμε αντάξιοί του πολεμώντας τον φασισμό και κάθε τι που επιβουλεύεται τις ελευθερίες και τα δικαιώματα του ελληνικού λαού. Η δύναμή μας βρίσκεται στην ενότητά μας, στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, στην ακατάβλητη θέλησή μας για κοινωνική δικαιοσύνη και μια καλύτερη ζωή. Το αξίζουμε, το δικαιούμαστε και είναι στο χέρι μας να το πετύχουμε.

Η 28η Οκτωβρίου μας θυμίζει το έρεβος του πολέμου και την αξία της ειρήνης. Ειρήνη για την πατρίδα μας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή μας. Ειρήνη στην Ευρώπη, ειρήνη στην ανατολική Μεσόγειο. Το σύνθημα παραμένει μετά τη λήξη του ΒΠΠ, «ποτέ ξανά πόλεμος, ποτέ πια φασισμός». Αυτό σημαίνει εξωτερική πολιτική με στόχο τη διπλωματία και την ειρήνη και οικονομίες ειρήνης και όχι πολέμου».

ΚΚΕ - Δημήτρης Κουτσούμπας:

«Οι νέες λαμπρές σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό που ορθώνει το ανάστημα του, υπερασπίζεται τη ζωή και τις ανάγκες του και παλεύει με κάθε τρόπο για να επιβάλει το δίκιο του». Νέα Αριστερά - Αλέξης Χαρίτσης: «Σε έναν κόσμο που η Μαύρη Διεθνής απειλεί την ειρήνη και τη δημοκρατία, η 28η Οκτωβρίου είναι η υπόμνηση ότι οι λαοί μπορούν. Μπορούν να κάνουν αυτό που φαντάζει αδύνατο, να γίνει δυνατό. Οι απλοί άνθρωποι, οι ανώνυμοι, οι ταπεινοί φαντάροι σταμάτησαν την πολεμική μηχανή της φασιστικής Ιταλίας. Και μετά την ήττα, οι ίδιοι άνθρωποι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του αντιστασιακού κινήματος που μάτωσε για την ελευθερία, ανεξαρτησία και δημοκρατία. Δεν ξεχνάμε τη θυσία τους. Και αυτό δεν είναι ρητορικό σχήμα. Σχετίζεται με μια σαφή θέση στα διλήμματα που βρίσκονται μπροστά μας. Η «λογική» του πολέμου ή η πολιτική της Ειρήνης; Το δίκιο του ισχυρού ή το διεθνές δίκαιο; Το μίσος της Ακροδεξιάς ή μια κοινωνία ισότητας και αλληλεγγύης; Οι άγνωστοι στρατιώτες του ηρωικού 1940-1944 δεν βολεύονται «παρά μόνο στον ήλιο». Στον ήλιο μιας Ελλάδας ελεύθερης, δημοκρατικής και αντιφασιστικής. Που έχει ως πρώτο και κύριο μέλημά της την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια των ανθρώπων της. Για τα μεγάλα "όχι" της εποχής μας. Για τη μεγάλη κατάφαση στο αίτημα για Ειρήνη, Ελευθερία και Δημοκρατία».

Πλεύση Ελευθερίας - Ζωή Κωνσταντοπούλου:

«Σήμερα τιμάμε το ΟΧΙ των προγόνων μας, τον αγώνα για ελευθερία, το ΌΧΙ στον φασισμό, στον ναζισμό, στον ολοκληρωτισμό, ΟΧΙ στην ανελευθερία.

Είναι υποχρέωσή μας να παλέψουμε και σήμερα για Δημοκρατία και ελευθερία και να δώσουμε νόημα και περιεχόμενο ζωής στους αγώνες εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε ελεύθεροι.

Σε μια πατρίδα που αμφισβητούνται τα βασικά δικαιώματα, τα πιο θεμελιώδη και ιερά, είναι υποχρέωση όλων μας να υπενθυμίζουμε ότι αυτά τα δικαιώματα, η Δημοκρατία και η ελευθερία κατακτήθηκαν με αγώνα και αίμα. Να είμαστε άξιοι της θυσίας των προγόνων μας».