Αιχμές Πρ. Παυλόπουλου για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου

Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης, στον απόηχο της στάσης της για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και της αντιδημοκρατικής τροπολογίας που απαγορεύει τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μπροστά από τη Βουλή με πρόσχημα την προστασία του Μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη, άφησε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος κατά την ομιλία του σε χθεσινή εκδήλωση της Ακαδημίας Αθηνών για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Ο ακαδημαϊκός και επίτιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ αναφέρθηκε στο απορρέον από το Σύνταγμα χρέος των Ελλήνων να το υπερασπίζονται με «κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο» και να θωρακίζουν τους θεσμούς του Κράτους Δικαίου «όχι μόνον όταν επιχειρείται η ευθεία κατάλυσή τους αλλά και όταν κάθε εξουσία, και ιδίως η εκτελεστική εξουσία, παρατηρεί απαθής και πολύ περισσότερο υποθάλπει την αποδυνάμωσή τους στον βωμό της επιδίωξης ευτελών πολιτικών σκοπιμοτήτων και εις βάρος του Δημόσιου Συμφέροντος». Οπως διαπιστώνει, πρόκειται για κάτι που «δυστυχώς είναι πια ορατό και άκρως επώδυνο για τον άνθρωπο και τα θεμελιώδη δικαιώματά του, και στην πατρίδα μας και στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και το οποίο επιπλέον διαβρώνει, υποδόρια και βασανιστικά, τις αντηρίδες του κοινού μας ευρωπαϊκού πολιτισμού και της κοινής μας ευρωπαϊκής δημοκρατίας».

Επικαλούμενος εξάλλου το «Δικαίωμα Αντίστασης», όπως θεσπίζεται από το άρθρο 120 παρ. 4 του Συντάγματος, τόνισε πως «κατά τις ίδιες τις ιστορικές μας καταβολές είμαστε Λαός της Αντίστασης, Λαός της Ελευθερίας». Ο κ. Παυλόπουλος υπογράμμισε πως αυτό ισχύει όχι μόνον ως προς το χρέος μας για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, αλλά και ως προς «το χρέος μας για την υπεράσπιση των θεσμών της Δημοκρατίας και, εν τέλει, για την υπεράσπιση της πεμπτουσίας της Δημοκρατικής Αρχής».