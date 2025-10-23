Δημοσκόπηση Pulse: Δίχασε η τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη

Διαψεύδονται οι μικρομεγαλισμοί Μητσοτάκη εντός και εκτός Βουλής, πως «μετά βεβαιότητος η μεγάλη σιωπηρή πλειοψηφία επιθυμούσε νέα ειδική νομοθετική πρωτοβουλία» για δήθεν «προστασία» του μνημείου • Η χειμαζόμενη πλειονότητα έχει πολύ σοβαρότερα θέματα να την απασχολούν, με πρώτο την ακρίβεια • Αυξάνεται η θετική επιρροή της πολιτικής επανόδου Τσίπρα, ιδίως στο κοινό εσωτερικά της κεντριοαριστεράς

Η ντροπιαστική και χουντικής έμπνευσης τροπολογία της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη η οποία την Πέμπτη τέθηκε σε ισχύ από την ΕΛΑΣ, επιστρατεύτηκε για να συσπειρώσει το λαό υπέρ της ΝΔ και εντέλει πέτυχε το διαμετρικά αντίθετο αποτέλεσμα: τον δίχασε. Αυτό είναι το κυριότερο συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από έρευνα της εταιρίας δημοσκοπήσεων Pulse για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, η οποία παρουσιάστηκε την Πέμπτη. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στο διάστημα από τις 17 έως και τις 20 Οκτωβρίου, σε δείγμα 1.112 πολιτών με δικαίωμα ψήφου.

Μακριά από τους μικρομεγαλισμούς Μητσοτάκη εντός και εκτός Βουλής, πως «μετά βεβαιότητος η μεγάλη σιωπηρή πλειοψηφία επιθυμούσε νέα ειδική νομοθετική πρωτοβουλία» για δήθεν «προστασία» του μνημείου, το 44% δήλωσε ότι διαφωνεί ή μάλλον διαφωνεί με τις ενέργειες της κυβέρνησης και το 46% δήλωσε ότι συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί.

Pulse

Pulse

Η πολιτική επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο νέο πολιτικό κόμμα το οποίο συζητείται ότι θα ιδρύσει, αντιμετωπίζεται θετικά από το 11% των γενικών ερωτηθέντων, από 8% στην προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρίας. Όσον αφορά όσους αυτοχαρακτηρίζονται ως αριστεροί και κεντροαριστεροί το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 19% και 27% αντίστοιχα, ενώ όσον αφορά εκείνους που θα είχαν την ανοιχτή πρόθεση να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, το ποσοστό εκτινάσσεται στο 55%.

Pulse

Pulse

Pulse

Η ακρίβεια και γενικά το κόστος ζωής σε συνάρτηση με τα έσοδα, αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα των πολιτών στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται και στην δημοσκόπηση τόσο στη γενική ερώτηση, όσο και στην ερώτηση ανά ηλικιακή κατηγορία. Το 84% των ερωτηθέντων δηλώνει την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο ή το μεγάλο πρόβλημά του, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση για το θέμα για το οποίο περιμένει, εκείνη να εκδηλώσει έμπρακτη βούληση λήψης μέτρων.

Pulse

Pulse

Η Νέα Δημοκρατία (24%) παραμένει πρώτη στην πρόθεση ψήφου, με χαμηλά, ωστόσο, για αυτοδυναμία, ποσοστά. Πάντως καταγράφει διαφορά 13 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ το οποίο συγκεντρώνει 11%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8%, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%, ΣΥΡΙΖΑ με 5,5% Φωνη Λογικής με 3,5% ΜέΡΑ25 με 2,5% και ΝΙΚΗ, Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας με 2%. Αναποφάσιστο δηλώνει το 14,5%, άλλο κόμμα εκτός όσων βρίσκονται τώρα στη Βουλή θα ψηφίσει το 5%, ενώ το 3%.

Pulse

Το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά συγκεντρώνει ποσοστό 5% θετικής αποδοχής γενικά, 9% από όσους αυτοχαρακτηρίζονται ως δεξιοί και 6% από όσους αυτοχαρακτηρίζονται ως κεντροδεξιοί. Τα ποσοστά αποδοχής δεν είναι θεαματικά υψηλά είναι όμως ικανά να ανακόψουν την προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος να εξασφαλίσει εκ νέου την αυτοδυναμία ή/και το bonus εδρών.

Τέλος, ως επαρκή κρίνει το 60% των ερωτηθέντων την τακτική της κυβέρνησης, με τους όρους για άρση του casus belli, απέναντι στο ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα άμυνας SAFE.