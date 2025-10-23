Η Ελλάδα στην εποχή των drones

Το εργοστάσιο παραγωγής των πρώτων ελληνικών drones και των δύο πρωτότυπων φορητών σταθμών ανάπτυξής τους επί του πεδίου, που για πρώτη φορά θα λάβουν μέρος στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, επισκέφθηκε χθες το πρωί ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Οπως ανέφερε ο υπουργός, το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών (ΕΒΤ) του Στρατού Ξηράς, στις Αχαρνές, θα διαθέτει τη δυνατότητα παραγωγής χιλίων drones τον χρόνο, τη σχεδίαση των οποίων έχει το Κέντρο Ερευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΑΚ) του ΓΕΕΘΑ σε συνεργασία με το νεοσύστατο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ). Πρόκειται για μη επανδρωμένα αεροχήματα κατηγορίας Ι και First Person View (FPV), αλλά και μεγαλύτερων drones κατηγορίας Ι που θα κατασκευάζονται από το 306 ΕΒΤ, το οποίο με πρωτοβουλία του αρχηγού ΓΕΣ, αντιστράτηγου Γιώργου Κωστίδη, αναβαθμίστηκε σε γραμμή ανάπτυξης, παραγωγής λογισμικού, drones και εξομοιωτών πτήσης τους, καθώς και συντήρησής τους.

«Η Ελλάδα εδώ είναι μέσα στον 21ο αιώνα και μάλιστα με πολύ γρήγορα βήματα. Θα συνεχίσουμε αυτή τη μετάβαση, γιατί η χώρα μας είναι μια χώρα έναντι της οποίας υφίσταται απειλή», δήλωσε ο κ. Δένδιας. «Η ελπίδα για να μπορούμε διαχρονικά να αποτρέπουμε τις απειλές είναι να αναπτύξουμε τις δικές μας ελληνικές δυνατότητες», συνέχισε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας. Ο κ. Δένδιας μάλιστα ανέφερε ότι «θα παρακαλέσει τον πρωθυπουργό της χώρας να έρθει να δει τι φτιάχνουμε εδώ». «Νομίζω ότι θα αισθανθεί κι αυτός πολύ υπερήφανος για το τι έχει επιτευχθεί σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, χρονικό διάστημα μηνών, από εσάς και τους συνεργάτες σας, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων».

● Σήμερα θα διεξαχθεί στη Σμύρνη η επόμενη συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ). Των δύο αντιπροσωπειών θα ηγούνται ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο υφυπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι αντιστοίχως. Στις εκατέρωθεν αντιπροσωπείες μετέχουν επίσης ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη συνάντηση για ΜΟΕ είχε λάβει χώρα στις 28 Απριλίου 2025 στη Θεσσαλονίκη.