Αθήνα, 20°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
20°C
20.7° 18.6°
2 BF
79%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
16.2° 13.8°
3 BF
88%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
18.0° 16.0°
4 BF
80%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
3 BF
68%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
13.2° 13.2°
1 BF
95%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
10°C
10.4° 10.4°
1 BF
93%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.3° 17.3°
0 BF
94%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.8° 20.8°
5 BF
53%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.8° 17.9°
1 BF
66%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
3 BF
68%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
3 BF
85%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
73%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
100%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.7° 15.6°
0 BF
97%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 19.8°
2 BF
77%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.8° 18.8°
3 BF
72%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.0° 14.3°
1 BF
84%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
13.1° 13.1°
2 BF
100%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
11°C
11.3° 11.3°
1 BF
93%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
Μητσοτάκης ΔΕΘ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Δημοσκόπηση: Οι 7 στους 10 δεν θέλουν τρίτη θητεία Μητσοτάκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Με ποιο κριτήριο θα ψήφιζαν τον Αλ. Τσίπρα, τι ζητούν από τον πρώην πρωθυπουργό. 

Άλλη μια δημοσκόπηση - κόλαφος για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη έρχεται στο φως, στέλνοντας σαφές μήνυμα στο Μέγαρο Μαξίμου και την κυβέρνηση. Οι πολίτες ζητούν κυβερνητική αλλαγή και εκτιμούν ότι η χώρα βρίσκεται σε κρίση και όχι σε άνοδο.

Παράλληλα, ο 1 στους 4 αξιολογεί θετικά τη θητεία του Αλέξη Τσίπρα στον πρωθυπουργικό θώκο, ενώ οι 2 στους 5 θέλουν να δουν τον πρωθυπουργό να προβάλλει τις θέσεις του για τη διακυβέρνηση της χώρας. 

Ειδικότερα, στη δημοσκόπηση της MRB για το OPEN, και στο ερώτημα για το εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ν.Δ. αξίζουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία, μόλις το 12,3% απαντούν πως «σίγουρα αξίζουν», ενώ το 14,1% πως «μάλλον αξίζουν». Αντίθετα, το 69,5% ζητά αλλαγή στην εξουσία (το 7,3% απαντούν «μάλλον πρέπει να υπάρξει αλλαγή» και το 62,2% «σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή»).

Επίσης, μόλις το 26,9% εκτιμούν πως η χώρα βρίσκεται σε πορεία προόδου, τη στιγμή που το 70,4% διακρίνουν πορεία κρίσης και αβεβαιότητας.

Το βασικό κριτήριο ψήφου για τους Έλληνες είναι πως θέλει να «δει αποτέλεσμα στη ζωή του» (ποσοστό 28%).

Για πιθανά κόμματα από Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

⇒ Το 28% θα ψήφιζε τυχόν κόμμα του Αλ. Τσίπρα για να δει αποτέλεσμα στη ζωή του, το 19,9% για να αισθανθεί δικαιοσύνη και το 17,7% για την εμπιστοσύνη στον αρχηγό.

⇒ Ομοίως το 33,1% θα ψήφιζε τυχόν κόμμα του Αντ. Σαμαρά για αποτέλεσμα στη ζωή του, το 20,1% για δικαιοσύνη και το 19% για τον αρχηγό.

⇒ Τέλος, το 27,9% θα ψήφιζε τυχόν κόμμα της Μ. Καρυστιανού, ζητώντας αποτέλεσμα, το 21% για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό της και το 18,3% γιατί θέλει να πάει η χώρα μπροστά.

Η αξιολόγηση του Αλ. Τσίπρα

Ειδικότερα για τον Αλ. Τσίπρα, οι ερωτηθέντες τον αξιολόγησαν ως εξής: 

⇒ Ως πρωθυπουργό: το 55,2% τον βαθμολογεί από 1 έως 4, το 18,3% του δίνει 5–6 και το 24,1% τον αξιολογεί θετικά (7–10).

⇒ Ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης: το 57,3% τον βαθμολογεί από 1 έως 4, το 21,2% με 5–6 και το 18,6% θετικά (7–10).

Όσο για το τι περιμένουν από αυτόν: 

⇒ το 43,5% ζητά «να κάνει προσωπική αυτοκριτική για λάθη ή παραλείψεις της περιόδου 2015–2019».

⇒ το 40,8% θέλει «να προβάλει τις προτάσεις του για τη διακυβέρνηση της χώρας και τα προβλήματα».

⇒ το 9,8% δεν επιθυμεί καμία από τις δύο κινήσεις

⇒ δεν απαντά το 5,9%.

 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Δημοσκόπηση: Οι 7 στους 10 δεν θέλουν τρίτη θητεία Μητσοτάκη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual