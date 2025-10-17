Δημοσκόπηση: Οι 7 στους 10 δεν θέλουν τρίτη θητεία Μητσοτάκη

Άλλη μια δημοσκόπηση - κόλαφος για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη έρχεται στο φως, στέλνοντας σαφές μήνυμα στο Μέγαρο Μαξίμου και την κυβέρνηση. Οι πολίτες ζητούν κυβερνητική αλλαγή και εκτιμούν ότι η χώρα βρίσκεται σε κρίση και όχι σε άνοδο.
Παράλληλα, ο 1 στους 4 αξιολογεί θετικά τη θητεία του Αλέξη Τσίπρα στον πρωθυπουργικό θώκο, ενώ οι 2 στους 5 θέλουν να δουν τον πρωθυπουργό να προβάλλει τις θέσεις του για τη διακυβέρνηση της χώρας.
Ειδικότερα, στη δημοσκόπηση της MRB για το OPEN, και στο ερώτημα για το εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ν.Δ. αξίζουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία, μόλις το 12,3% απαντούν πως «σίγουρα αξίζουν», ενώ το 14,1% πως «μάλλον αξίζουν». Αντίθετα, το 69,5% ζητά αλλαγή στην εξουσία (το 7,3% απαντούν «μάλλον πρέπει να υπάρξει αλλαγή» και το 62,2% «σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή»).
Επίσης, μόλις το 26,9% εκτιμούν πως η χώρα βρίσκεται σε πορεία προόδου, τη στιγμή που το 70,4% διακρίνουν πορεία κρίσης και αβεβαιότητας.
Το βασικό κριτήριο ψήφου για τους Έλληνες είναι πως θέλει να «δει αποτέλεσμα στη ζωή του» (ποσοστό 28%).
Για πιθανά κόμματα από Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού
⇒ Το 28% θα ψήφιζε τυχόν κόμμα του Αλ. Τσίπρα για να δει αποτέλεσμα στη ζωή του, το 19,9% για να αισθανθεί δικαιοσύνη και το 17,7% για την εμπιστοσύνη στον αρχηγό.
⇒ Ομοίως το 33,1% θα ψήφιζε τυχόν κόμμα του Αντ. Σαμαρά για αποτέλεσμα στη ζωή του, το 20,1% για δικαιοσύνη και το 19% για τον αρχηγό.
⇒ Τέλος, το 27,9% θα ψήφιζε τυχόν κόμμα της Μ. Καρυστιανού, ζητώντας αποτέλεσμα, το 21% για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό της και το 18,3% γιατί θέλει να πάει η χώρα μπροστά.
Η αξιολόγηση του Αλ. Τσίπρα
Ειδικότερα για τον Αλ. Τσίπρα, οι ερωτηθέντες τον αξιολόγησαν ως εξής:
⇒ Ως πρωθυπουργό: το 55,2% τον βαθμολογεί από 1 έως 4, το 18,3% του δίνει 5–6 και το 24,1% τον αξιολογεί θετικά (7–10).
⇒ Ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης: το 57,3% τον βαθμολογεί από 1 έως 4, το 21,2% με 5–6 και το 18,6% θετικά (7–10).
Όσο για το τι περιμένουν από αυτόν:
⇒ το 43,5% ζητά «να κάνει προσωπική αυτοκριτική για λάθη ή παραλείψεις της περιόδου 2015–2019».
⇒ το 40,8% θέλει «να προβάλει τις προτάσεις του για τη διακυβέρνηση της χώρας και τα προβλήματα».
⇒ το 9,8% δεν επιθυμεί καμία από τις δύο κινήσεις
⇒ δεν απαντά το 5,9%.
