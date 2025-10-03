Η πειρατεία έγινε, ο Στόλος πέτυχε, η ελπίδα δεν αναχαιτίστηκε

Σε συμβολικό επίπεδο, ο αποκλεισμός έσπασε και ο Στόλος έχει ήδη νικήσει, δημιουργώντας μια νέα γεωγραφία αντίστασης ● Η πράξη κρατικής πειρατείας και απαγωγής των πληρωμάτων (περίπου 450 άτομα), που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου σε όλον τον πλανήτη, πυροδότησε παντού μαζικές διαδηλώσεις ● Το υπουργείο Εξωτερικών δεν γνώριζε όλη τη μέρα χθες πού ακριβώς βρίσκονται οι 27 Ελληνες πολίτες που συμμετείχαν στην αποστολή, καθώς η βασική του προτεραιότητα είναι «να διατηρήσουμε τη στρατηγική σχέση».

«Σε λίγες ώρες ή θα έχουμε φτάσει στη Γάζα ή θα είμαστε φυλακισμένοι». Ηταν ένα από τα τελευταία μηνύματα μελών της ελληνικής αποστολής του Παγκόσμιου Στόλου Αλληλεγγύης προτού χαθεί κάθε επαφή μαζί τους. Το ιστιοπλοϊκό «Παύλος Φύσσας» δεν είχε ακόμα αναχαιτιστεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Αφού πρώτα έγινε ρεσάλτο στο πλοίο «Βαγγέλης Πισσίας», κομάντος του ισραηλινού στρατού τούς ρίχνουν φώτα, σημαδεύουν με όπλα, τους ζητούν να σηκώσουν τα χέρια και να παραδοθούν. «Προχώρα, Κυριάκο, προχώρα», ακούγεται να λέει μια ήρεμη φωνή στον καπετάνιο. Και συνέχισαν όσο μπορούσαν περισσότερο.

Οι ισραηλινές αρχές προχώρησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, σε αναχαίτιση και βίαιη κατάληψη όλων των πλοίων του Global Sumud Flotilla, σε μια πράξη κρατικής πειρατείας και απαγωγής των πληρωμάτων (περίπου 450 άτομα) που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου σε όλον τον πλανήτη, πυροδοτώντας παντού μαζικές διαδηλώσεις (3 στην Αθήνα σε λιγότερο από 24 ώρες). Χρειάστηκαν τελικά εκατοντάδες Ισραηλινοί στρατιώτες και τουλάχιστον 12 ώρες για να σταματήσουν 42 ιστιοπλοϊκά που δεν είχαν κανέναν οπλισμό, με ακτιβιστές-τριες που ακολουθούσαν πρωτόκολλο μη αντίστασης, όπως είχαν προαποφασίσει, για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Η πειρατεία έγινε για τρίτη φορά μετά τις αποστολές των πλοιαρίων Madleen και Handala, σε διεθνή ύδατα. Παράνομη, όπως και ο ναυτικός αποκλεισμός, όπως η κατοχή της Παλαιστίνης, όπως η γενοκτονία στη Γάζα. Ενα από τα σκάφη του διεθνούς στόλου, το Mikeno, έφτασε μέχρι τα χωρικά ύδατα της Γάζας -στα 9 ναυτικά μίλια- κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά μετά το 2008. Σε συμβολικό επίπεδο, ο αποκλεισμός έσπασε και ο Στόλος έχει ήδη νικήσει, δημιουργώντας μια νέα γεωγραφία αντίστασης έξω από τα εθνικά σύνορα απέναντι σε ένα κράτος-τρομοκράτη που κάνει μπούλινγκ στη Μεσόγειο και σε όλη τη Μ. Ανατολή με την ανοχή της Δύσης.

Μεταξύ των απαχθέντων βρίσκονται και οι 27 Ελληνες πολίτες που συμμετείχαν στην αποστολή. Το στίγμα τους έχει χαθεί από χθες το πρωί και οι πληροφορίες έρχονται με το σταγονόμετρο -και δεν μπορούν να διασταυρωθούν- ενώ ακόμα και το υπουργείο Εξωτερικών δεν γνώριζε όλη τη μέρα χθες πού ακριβώς βρίσκονται, πέρα από τις προφορικές διαβεβαιώσεις του Ισραήλ ότι είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι έχουν μεταχθεί στις φυλακές της Μπερ Σεβά, όπου σήμερα το πρωί αναμένεται να τους επισκεφτεί η Ελληνίδα πρέσβειρα στο Ισραήλ, η οποία δεν μπορούσε, σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, να το κάνει χθες, εξαιτίας της εβραϊκής γιορτής του Γιομ Κιπούρ.

Ανακοίνωση

«Δεν προκύπτει ότι έχει ασκηθεί βία εις βάρος τους. Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να παρασχεθεί προξενική συνδρομή. Θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής, ελέγχου και κατόπιν απέλασης. Προτεραιότητα του υπουργείου Εξωτερικών είναι η ασφάλεια των πολιτών» ανέφερε -έπειτα από ώρες αδράνειας- ανακοίνωση του υπουργείου. Ενδεικτική της στάσης της ελληνικής κυβέρνησης είναι η επισήμανση του ΥΠΕΞ ότι «η Ελλάδα έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ την οποία και θέλουμε να διατηρήσουμε». Και όλα αυτά σε μια μέρα που ένα ξένο κράτος έχει συλλάβει παρανόμως 27 Ελληνες πολίτες, σε μια παράνομη πράξη χρήσης βίας σε διεθνή ύδατα απέναντι σε μια ανθρωπιστική, ειρηνική και άοπλη αποστολή που μετέφερε είδη πρώτης ανάγκης στη Γάζα και ενώ υπάρχει βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου στους απαχθέντες (Πέτη Πέρκα).

Εκτός τόπου και χρόνου

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του ζήτησε σοβαρότητα από όλους, καθώς και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο (εκτός από το Ισραήλ)! «Σε χρόνους ασύμμετρους, εκείνο το οποίο οφείλουμε όλοι να πράττουμε είναι να σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο και πάνω απ’ όλα να ασκούμε την πολιτική μας με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς κραυγές, και πάνω απ’ όλα να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ευθύνη του σήμερα μπορεί να είναι ένας κίνδυνος του αύριο» είπε ο υπουργός.

Επειτα από συνάντηση που είχαν διαδηλωτές και δικηγόροι χθες το πρωί έξω από το υπουργείο με την υφυπουργό Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, το March to Gaza υπογράμμισε ότι «όπως προέκυψε, δεν υπήρξε καμία μέριμνα για την ασφάλεια και την υγεία των απαχθέντων, καμία πίεση δεν ασκήθηκε για να υπάρξει η άμεση επικοινωνία της Πρεσβείας μας μαζί τους, καμία νύξη έστω που να επισημαίνει ότι η αναχαίτιση σε διεθνή ύδατα αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας και δεν νομιμοποιεί την απαγγελία οποιασδήποτε κατηγορίας σε βάρος των απαχθέντων και ιδίως αυτής της παράνομης εισόδου στο Ισραήλ, και ούτε υπήρξε οποιαδήποτε αντίδραση για την παράνομη μεταγωγή των απαχθέντων σε μία φυλακή».

Απεργία πείνας

Λίγη ώρα αργότερα ανακοινώθηκε, αφού πρώτα είχαν ειδοποιηθεί οι οικογένειές τους στην Ελλάδα, πως 11 μέλη της ελληνικής αποστολής ξεκίνησαν απεργία πείνας. Σε κείμενο που συνυπέγραψαν (και είχαν αποφασίσει πριν από το ρεσάλτο των Ισραηλινών) υπογραμμίζουν ότι «η απόφαση αυτή δεν είναι προσωπική επιλογή, αλλά συλλογική στάση απέναντι στο έγκλημα που διαπράττεται ενάντια στον παλαιστινιακό λαό και στη συνεχιζόμενη παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Δεν αναγνωρίζουμε τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Δεν αναγνωρίζουμε το “δικαίωμα” του κράτους-τρομοκράτη να απάγει πλοία και ανθρώπους σε διεθνή ύδατα. Η παρουσία μας εδώ, η σύλληψη και τώρα η απεργία πείνας μας είναι συνέχεια της ίδιας στάσης: ότι η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη και ότι η αλληλεγγύη δεν μπορεί να φυλακιστεί. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των μελών της αποστολής μας και του Global Sumud Flotilla συνολικά. [...] Ξέρουμε όμως ότι το Ισραήλ δεν είναι μόνο του. Η συνενοχή των διεθνών και των ελληνικών αρχών είναι ξεκάθαρη: με όπλα, με οικονομικές συμφωνίες, με πολιτικές και νομικές καλύψεις διευκολύνουν την κατοχή, τον αποκλεισμό και τη γενοκτονία. Αυτή η συνενοχή πρέπει να λογοδοτήσει: Να ξεσηκωθούμε στην Ελλάδα και διεθνώς, να απαιτήσουμε να απομονωθεί πλήρως το Ισραήλ και να αγωνιστούμε ώστε να ζήσει ελεύθερη η Παλαιστίνη και ο λαός της».

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, «πιθανότατα αύριο [σ.σ. σήμερα] θα επιστρέψουν στην Ελλάδα τα μέλη της ελληνικής αποστολής», ωστόσο κάτι τέτοιο δεν δείχνει τόσο πιθανό. Σύμφωνα με το Ισραήλ, οι απαχθέντες θα κληθούν να υπογράψουν μια δήλωση αναγνώρισης των σε βάρος τους κατηγοριών, προκειμένου να απελαθούν άμεσα από τη χώρα, ενώ η άρνηση υπογραφής (σ.σ. πιθανό σενάριο για αρκετούς από τους Ελληνες) θα συνεπάγεται δικαστικές διαδικασίες και παράταση της παράνομης κράτησής τους.

Oι 27 συλληφθέντες Ελληνες

● Πλοίο «Οξυγόνο»

Βασίλης Ρόγγας

Κλεονίκη Αλεξοπούλου

Πέτη Πέρκα

Πλούταρχος Βεργής (απεργός πείνας)

Ιάσονας Αποστολόπουλος

Μαρία Δίπλα

Αλέξανδρος Αποστολάκης

● Πλοίο «Βαγγέλης Πισσίας»

Χαράλαμπος Μπίκας

Μαρίνα Μεϊντάνη

Παντελής Λούβρος

Γρηγόρης Κασίτας

● Πλοίο «Παύλος Φύσσας»

Αγγελική Σαββάντογλου (απεργός πείνας)

Αννα Λαγωνικού (απεργός πείνας)

Πάρις Λαυτσής (απεργός πείνας)

Τάκης Πολίτης (απεργός πείνας)

Κυριάκος Βλαχόπουλος (απεργός πείνας)

Κωνσταντίνος Λαμπρίδης (απεργός πείνας)

Ιωάννα Βρεττού (απεργός πείνας)

Κώστας Φουρίκος (απεργός πείνας)

Θοδωρής Μπούκας

● Πλοίο «Αχέντ Ταμίμι»

Νίκος Λιαπούρης (απεργός πείνας)

Ευγενία Καββαδία (απεργός πείνας)

Αλέξανδρος Δελατόλας

Βασίλης Μανιουδάκης

Νίκος Αραβίδης

Μαρία Κοσμίδη (σ.σ. ήταν αρχικά στο πλοίο Alma)

● Σε σκάφος του διεθνούς στόλου συμμετείχε και η Μάνια Μπαρσέφσκι

Αμεση παρέμβαση από την Ελληνική Ενωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Σε επιστολή της προς τον υπουργό Εξωτερικών, η Ελληνική Ενωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) υπογραμμίζει ότι «η απαγωγή πολιτών σε διεθνή ύδατα, έξω από κάθε δικαιοδοσία του Ισραήλ, καθώς και η παράνομη κατακράτησή τους θέτει άμεση και επείγουσα προτεραιότητα την προστασία των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης του 1963 για τις προξενικές σχέσεις (άρθρο 36), συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης προξενικών επισκέψεων και νομικής εκπροσώπησης. Η στρατιωτική ενέργεια του Ισραήλ παραβιάζει κατάφωρα το άρθρο 87 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην ανοικτή θάλασσα και δεν εντάσσεται σε καμία από τις περιοριστικά απαριθμούμενες εξαιρέσεις. Η αποστολή του Global Sumud Flotilla ασκούσε το νόμιμο δικαίωμα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, της αβλαβούς διέλευσης καθώς και της ανθρωπιστικής διέλευσης».

Η ΕλΕΔΑ θυμίζει επίσης πως οι ισραηλινές αρχές τις τελευταίες ώρες διαπράττουν το έγκλημα της πειρατείας, με βάση τον επίσημο ορισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (άρθρο 100, 101, της Σύμβασης των Η.Ε. «Περί ανοικτών θαλασσών») και ζητά από τον Γιώργο Γεραπετρίτη να απελευθερωθούν άμεσα οι Ελληνες πολίτες και να διευκολυνθεί η επιστροφή τους στη χώρα, να προχωρήσει στα αναγκαία γραπτά διαβήματα προς τις ισραηλινές αρχές, να διαμαρτυρηθεί ρητώς και με συγκεκριμένες κυρώσεις προς τις ισραηλινές αρχές για την παράνομη αναχαίτιση της αποστολής και, τέλος, να προχωρήσει η Ελλάδα στην επίσημη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, όπως έχει ήδη πράξει σειρά ευρωπαϊκών κρατών πρόσφατα.

● Ανακοινώσεις καταδίκης των παράνομων ισραηλινών ενεργειών έκαναν όλα τα κόμματα και συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς καθώς και πολλά σωματεία και συνδικάτα τα οποία στηρίζουν από την αρχή το εγχείρημα.