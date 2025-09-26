Ο στόλος προχωρά παρά τον κίνδυνο, η ελληνική κυβέρνηση κοιτάζει αλλού

Την ώρα που οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Ιταλίας στέλνουν φρεγάτες για να προστατεύσουν τα πληρώματα της ελπίδας και της αλληλεγγύης που κατευθύνονται στη Γάζα, το Μαξίμου σφυρίζει αδιάφορα για να μη δυσαρεστήσει τον σύμμαχο Νετανιάχου ● Εκτακτη συνέντευξη Τύπου δόθηκε χθες έξω από το ΥΠΕΞ ώστε να πιεστεί η κυβέρνηση να λάβει μέτρα

«Ερχόμαστε από αέρα, θάλασσα, στεριά, με την Παλαιστίνη ώς τη λευτεριά» φώναξαν χθες έξω από το υπουργείο Εξωτερικών αλληλέγγυοι στον Global Sumud Flotilla που συνεχίζει την πορεία του προς τη Γάζα. Επειτα από τις τουλάχιστον «περίεργες» επιθέσεις που δέχτηκαν το βράδυ της Τρίτης 10 από τα πλοιάρια (όχι τα ελληνικά) εντός της ελληνικής ζώνης διάσωσης ανοιχτά της Γαύδου, η ελληνική και η διεθνής αποστολή ενώθηκαν στα ανοιχτά της Κρήτης και ο στολίσκος συνεχίζει κανονικά την πορεία του προς τη Γάζα με στόχο να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια, όπως τονίστηκε στη χθεσινή έκτακτη συνέντευξη Τύπου.

Αίτημα της ελληνικής αποστολής και πρωτοβουλιών όπως το March to Gaza Greece είναι και η ελληνική κυβέρνηση, που συνεχίζει να τηρεί σιγήν ιχθύος, να λάβει μέτρα προστασίας των ελληνικών σκαφών και πληρωμάτων αποτελούμενων από 27 Ελληνες πολίτες, τόσο σε διπλωματικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο, με αναφορές στην Ισπανία και την Ιταλία που αποστέλλουν φρεγάτες. Παράλληλα να φροντίσει για το άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου προς τη Γάζα.

Πρώτος πήρε τον λόγο διαδικτυακά ο Τάκης Πολίτης, που βρισκόταν μεσοπέλαγα στο ιστιοπλοϊκό «Παύλος Φύσσας», αναφέροντας ότι κανείς από τους συμμετέχοντες δεν πτοήθηκε από τις επιθέσεις με drones, το ηθικό όλων παραμένει υψηλό, οι ζημιές αποκαθίστανται και η πορεία προς τη Γάζα συνεχίζεται. «Δεν έχει καμφθεί το φρόνημα και η αποφασιστικότητα που έχουμε όλοι και όλες μας. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να φτάσουμε στη Λωρίδα της Γάζας, ελπίζουμε όμως ότι αυτή η προσπάθεια θα είναι το κάτι παραπάνω που χρειάζεται για να υπάρξουν οι διεθνείς κοινωνικές κινητοποιήσεις που θα υποχρεώσουν τις δυτικές κυβερνήσεις να πάρουν αποφάσεις επί του πρακτέου» τόνισε.

Τάκης Πολίτης

Συνέχισε λέγοντας ότι πρωτοβουλίες όπως του Global Sumud Flotilla σώζουν την αξιοπρέπεια των δυτικών κοινωνιών, που συχνά παρακολουθούν τη γενοκτονία στη Γάζα απαθείς. «Θέλουμε όσο καιρό είμαστε ακόμα στη θάλασσα τα μάτια όλων να είναι στραμμένα και στη Flotilla αλλά κυρίως να είναι στραμμένα στη Γάζα. Οχι για να θρηνούμε και να εξοργιζόμαστε, αλλά για να πάρουμε επιτέλους ουσιαστικές κοινωνικές πρωτοβουλίες ώστε να σταματήσουμε αυτή την ντροπή για την ανθρωπότητα, τη συνενοχή σε αυτή τη γενοκτονία. Η μόνη δουλειά που έχουμε είναι να τη σταματήσουμε» κατέληξε.

Ακολούθησε η Αναστασία Ματσούκα, μέλος της Νομικής Ομάδας της Διεθνούς Αποστολής Global Sumud Flotilla. Αρχικά, αναφέρθηκε στις συκοφαντικές δημοσιεύσεις του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ που στοχοποιούν 3 Ελληνες πολίτες, ανάμεσά τους και μέλος του Global Sumud Flotilla, ως σχετιζόμενους με τρομοκρατικές οργανώσεις («Εφ.Συν.» 19/9: «Ελληνες αγωνιστές στα χαφιεδίστικα τεφτέρια του Ισραήλ»), ζητώντας από την ελληνική κυβέρνηση και το ΥΠΕΞ να παρέμβουν. Μάλιστα εκτίμησε ότι η ελληνική κυβέρνηση παραμένει προσδεδεμένη στη συμμαχία της με το Ισραήλ και αρνείται να σχολιάσει ή να πράξει οτιδήποτε. Οπως τόνισε ακόμη, από τις επιθέσεις με drones και εκρηκτικούς μηχανισμούς σε θαλάσσια περιοχή υπό την επιτήρηση του ελληνικού λιμενικού και της Frontex υπήρξε κίνδυνος για το αξιόπλοο σε σκάφη του στολίσκου. Παράλληλα εφιστά πολύ μεγάλη προσοχή προς το υπουργείο Εξωτερικών να πράξει τα δέοντα σε περίπτωση κατάληψης σκαφών του στόλου από ισραηλινές δυνάμεις και σύλληψης Ελλήνων πολιτών στο Ισραήλ, όπως στην περίπτωση του Madleen τον Ιούνιο.

Να αλλάξει ρότα κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση και ο Γιώργος Γώγος, πρόεδρος της Ενωσης Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών του ΟΛΠ. «Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να σταθεί στη σωστή πλευρά της Ιστορίας και να στηρίξει έμπρακτα τον παλαιστινιακό λαό. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές για τη γενοκτονία. Το πώς δεν το βλέπει ο πρωθυπουργός είναι άλλο ζήτημα» τόνισε. Παράλληλα αναφέρθηκε στη στήριξη όποιων πρωτοβουλιών προχωρήσουν σε περίπτωση που χτυπηθεί ο Global Sumud Flotilla, ενώ κάλεσε σε μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη για το αντεργατικό νομοσχέδιο που φέρνει 13ωρη εργασία, παράλληλα με το πάντοτε δυνατό μήνυμα στήριξης στην Παλαιστίνη. «Να πιέσουμε την ελληνική κυβέρνηση, όπως πιέστηκαν οι κυβερνήσεις στην Ισπανία και την Ιταλία και προχώρησαν στη στήριξη του στόλου» κατέληξε.

Συγκινητικό ήταν το κλείσιμο της συνέντευξης Τύπου από την ηθοποιό Δώρα Χρυσικού, η οποία διάβασε αποσπάσματα από το ημερολόγιο της Παλαιστίνιας Ρενάντ Φάτχι (Renad Fathi) που περιγράφει γλαφυρά στιγμές από την επιχείρηση ισοπέδωσης της Γάζας: «Εχετε λίγα λεπτά να φύγετε, αυτό το μέρος θα βομβαρδιστεί, μας προειδοποιούν οι Ισραηλινοί. Μερικά λεπτά για να πάρουμε τα παιδιά μας, μερικά λεπτά για να πάρουμε τα χαρτιά μας, μερικά λεπτά για να πάρουμε τις αναμνήσεις μας;» αναρωτιέται ρητορικά η Ρενάντ, η οποία καλεί τη διεθνή κοινότητα να μην ξεχάσει τη Γάζα που δέχεται ανελέητους βομβαρδισμούς, με τους κατοίκους να λιμοκτονούν. Για τη Δώρα Χρυσικού στη Γάζα κρίνεται η στάση όλης της ανθρωπότητας και το εάν θα επικρατήσει ο αμοραλισμός και η βαρβαρότητα ή η ηθική συνείδηση.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της «Εφ.Συν.» η δικηγόρος Αναστασία Ματσούκα τόνισε ότι η ελληνική ομάδα είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο, ακόμα και της πιθανής απαγωγής Ελλήνων πολιτών σε διεθνή ύδατα από ισραηλινές δυνάμεις. Μάλιστα τόνισε ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση και στο ΥΠΕΞ ώστε να μεριμνήσει.

Γεραπετρίτης

Για την επίθεση στον Παγκόσμιο Στόλο Αλληλεγγύης ρωτήθηκε χθες από την «Εφ.Συν.» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Οπως είπε, επί της αρχής η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει κάθε αποστολή για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, συνέχισε, η κυβέρνηση έχει απευθυνθεί στο Λιμενικό και το υπουργείο Ναυτιλίας, αναμένοντας «να δοθεί απάντηση αρμοδίως εφόσον αποδειχτεί ότι είναι ζήτημα δικαιοδοσίας της ελληνικής πολιτείας».

Αργά χθες το βράδυ ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης, σύμφωνα με το Reuters, δήλωσε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ότι η Ελλάδα θα εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση του Στόλου στα χωρικά της ύδατα. «Εχουμε ενημερώσει την ισραηλινή κυβέρνηση για τη συμμετοχή Ελλήνων πολιτών και θα επιβεβαιώσουμε ότι όλα θα πάνε καλά» είπε, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα δεν θα στείλει πλοίο στο πεδίο όπως η Ιταλία και η Ισπανία.

Συμμετείχε η Ελλάδα στην επίθεση στον Στόλο της Αλληλεγγύης;

Ενδείξεις για ελληνική εμπλοκή στην τρομοκράτηση των ακτιβιστών - Ενδεχομένως από Σούδα το αεροσκάφος που επιτέθηκε στον στόλο τα ξημερώματα της Τετάρτης - Παρακολούθηση με drones και από το Τυμπάκι, σύμφωνα με το ΜέΡΑ25

Επάνω αριστερά: Η θέση του στόλου της αλληλεγγύης το βράδυ της Τετάρτης. Κάτω αριστερά: Το στίγμα του UAV (drone) που απογειώθηκε από το Τυμπάκι της Κρήτης την ίδια ώρα. Δεξιά: Η ανάρτηση του Βρετανού δημοσιογράφου Matt Kennard για τις κινήσεις του κατασκοπευτικού αεροσκάφους την ώρα της επίθεσης στον στόλο της αλληλεγγύης και οι κινήσεις του κατασκοπευτικού αεροσκάφους την ώρα της επίθεσης στο Global Sumud Flotilla

Αμείλικτα ερωτήματα για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στο παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης και την πρωτοβουλία Global Sumud Flotilla προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από την επίθεση που δέχτηκαν σκάφη του στόλου τα ξημερώματα της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου νότια της Κρήτης.

Οπως είναι γνωστό, εκείνο το βράδυ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 11 επιθέσεις σε 9 σκάφη μέσα σε 2,5 ώρες εντός ελληνικής ζώνης διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή 30 μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γαύδου. Αν και υπήρξαν αναφορές για χαμηλές πτήσεις από drones (πιθανώς ισραηλινών), εντούτοις μια πληροφορία από τη Βρετανία έδωσε άλλη διάσταση στην εξέλιξη της υπόθεσης, εμπλέκοντας την Ελλάδα σε πιο ενεργό ρόλο από εκείνον του απλού παρατηρητή που μέχρι σήμερα έχει επιλέξει. Συγκεκριμένα ο ανεξάρτητος Βρετανός δημοσιογράφος Matt Kennard δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X έναν χάρτη στον οποίο φαίνεται το ίχνος της πτήσης ενός κατασκοπευτικού αεροπλάνου την ίδια ώρα και στην ίδια περιοχή και μάλιστα σε κύκλους πάνω από το σημείο όπου έγινε η επίθεση.

Οπως ανέφερε ο Kennard, πρόκειται για ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος Beechcraft King Air 350 που ανήκει στην αμερικανική εταιρεία leasing Metrea Special Aerospace ISR. Ο ίδιος τόνισε πως είναι το ίδιο αεροπλάνο που το Ηνωμένο Βασίλειο μισθώνει από την αμερικανική εταιρεία leasing Sierra Nevada Corp για να κατασκοπεύει τη Γάζα από τη βάση της RAF στο Ακρωτήρι στην Κύπρο. Στο νήμα των αναρτήσεών του ο δημοσιογράφος αναφέρει πως με βάση τα στοιχεία του το αεροπλάνο τη συγκεκριμένη νύχτα απογειώθηκε από τη βάση της Σούδας στα Χανιά, ενώ είχε φτάσει στην Κρήτη στις 16 Αυγούστου από το Βέλγιο. Ο ίδιος συνόδευσε την ανάρτησή του με το ερώτημα «Who is the contractor?», δηλαδή ποιος είχε εκμισθώσει το αεροπλάνο; (προφανώς για τη συγκεκριμένη πτήση τα ξημερώματα της Τετάρτης).

Την ανάρτηση του Kennard διακίνησε θέτοντας τα ίδια ερωτήματα το κίνημα BDS Greece προσθέτοντας στοιχεία για την αξιοπιστία του δημοσιογράφου, τονίζοντας πως ήταν επικεφαλής των ερευνών στον ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας Declassified UK, τον οποίο συνίδρυσε με τον συγγραφέα και ιστορικό Μαρκ Κέρτις, ενώ στο παρελθόν έχει γράψει για το New Statesman, τον Guardian, τους Financial Times κτλ.

«Ντροπή»

Για ξεκάθαρη εμπλοκή της Ελλάδας στην επίθεση στον Στόλο της Αλληλεγγύης κάνουν λόγο οι οργανώσεις του ΜέΡΑ25 στην Κρήτη, οι οποίες εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Τονίζουν πως την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες στέλνουν φρεγάτες για να υπερασπιστούν τα σκάφη του Global Sumud Flotilla, η Ελλάδα στέλνει αεροσκάφη, και μάλιστα από την Κρήτη, για να επιτεθούν στους αλληλέγγυους που ταξιδεύουν προς τη Γάζα.

«Ως οργανώσεις του ΜέΡΑ25 στην Κρήτη, αλλά κυρίως ως κάτοικοι αυτού του νησιού εκφράζουμε τον αποτροπιασμό και την ντροπή μας για τη χρήση του τόπου μας ως ορμητηρίου για την επίθεση στην αλληλεγγύη και στην ανθρωπιά» τονίζεται στην ανακοίνωση, η οποία καταλήγει: «Η Κρήτη στάθηκε πάντα ενάντια στους κατακτητές και δίπλα στο δίκιο των λαών. Οι σημερινές εξελίξεις αφήνουν βαρύ στίγμα στην ιστορία του τόπου μας».

Πάντως και το βράδυ της Τετάρτης και ενώ τα σκάφη του στόλου είχαν κινηθεί ανατολικότερα, πλέοντας στα νότια του νομού Ηρακλείου προς την Ιεράπετρα, και πάλι καταγράφηκαν πτήσεις UAV (μη επανδρωμένων drones δηλαδή) ακριβώς πάνω από τον Global Sumud Flotilla, χωρίς να σημειωθεί επίθεση αλλά προφανώς παρακολουθώντας στενά την όλη αποστολή. Τουλάχιστον σε μία περίπτωση το drone είχε απογειωθεί και πάλι από κρητικό έδαφος και συγκεκριμένα από την αεροπορική βάση στο Τυμπάκι, στη νότια Κρήτη, όπως φαίνεται σε χάρτη που έδωσαν στη δημοσιότητα οι οργανώσεις του ΜέΡΑ25 στο νησί.

Οπως είναι φυσικό, για όλα αυτά δεν έχει υπάρξει η παραμικρή διάψευση ή τοποθέτηση από τις ελληνικές αρχές, από το υπουργείο Αμυνας ή από τη διοίκηση της Βάσης της Σούδας. Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στα Χανιά πραγματοποιείται αντιπολεμικό διήμερο δράσεων από το Παγκρήτιο Συντονιστικό για την Παλαιστίνη με μηνύματα ενάντια στην αιματοβαμμένη συμμαχία Ελλάδας - ΗΠΑ - Ισραήλ αλλά και ενάντια στη χρήση των νατοϊκών βάσεων. Την πρώτη μέρα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και παγκρήτια πορεία στο κέντρο των Χανίων, ενώ στις 18/10 έχει προγραμματιστεί πανελλαδική κινητοποίηση στη Βάση της Σούδας.