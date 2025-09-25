Αθήνα, 24°C
Ψηφοδέλτια
EUROKINISSI

Δημοσκόπηση: Ζητούν άμεσα εκλογές και κυβέρνηση συνεργασίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
efsyn.gr
Δύο στους τρεις πολίτες πιστεύουν ότι η διαφθορά έχει αυξηθεί επί κυβερνήσεων της Ν.Δ. • Κυρίαρχο πρόβλημα η ακρίβεια • Δεν φτάνει το εισόδημα για να καλυφθούν οι ανάγκες • Αποδοκιμασία για τα μέτρα της ΔΕΘ.

Ακόμα μια δημοσκόπηση έρχεται στο φως, στην οποία οι πολίτες εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία κινείται κάτω από το ποσοστό που συγκέντρωσε στις τελευταίες ευρωεκλογές, αλλά και η αποδοκιμασία για τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, όπως και ότι η πλειονότητα των πολιτών ζητούν πρόωρες εκλογές και κυβέρνηση συνεργασίας.

Όλα αυτά τη στιγμή που η ακρίβεια παραμένει (με διαφορά) το κυρίαρχο πρόβλημα, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα δεν φτάνει για να καλύψει τις ανάγκες της πλειοψηφίας των πολιτών. 

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι δύο στους τρεις πολίτες πιστεύουν ότι η διαφθορά έχει αυξηθεί επί κυβερνήσεων της Ν.Δ. 

Στη δημοσκόπηση της GPO, λοιπόν, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, το 51,2% των πολιτών συμφωνούν με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση προσφυγή στις κάλπες. 

Επίσης, η πλειονότητα των πολιτών επιθυμούν η επόμενη κυβέρνηση, να είναι κυβέρνηση συνεργασίας και όχι αυτοδύναμη.

Τουλάχιστον δύο στους τρεις πολίτες απορρίπτουν το κυβερνητικό αφήγημα για τη ΔΕΘ, καθώς εκτιμούν ότι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού δεν θα ενισχύσουν το εισόδημά τους. 

Την ίδια στιγμή, το 57,8% των πολιτών θεωρούν την ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα ως το πιο σημαντικό πρόβλημα. Ακολουθεί η διαφθορά με 14,5%.

Εξάλλου, το 55,6% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους δεν επαρκεί για να καλύψει τις μηνιαίες ανάγκες τους. 

Σημαντικό επίσης ότι το 66,8% τονίζουν ότι επί κυβερνήσεων της ΝΔ η διαφθορά στην Ελλάδα έχει αυξηθεί.

Όσο για την πιθανότητα να ψηφίζουν το κόμμα που ενδεχομένως δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας, το 19,4% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι είναι πιθανό (το 8,7% δηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό και το 10,7 % αρκετά πιθανό). Το 12,7% αναφέρουν ότι είναι λίγο πιθανό, ενώ το 66,5% απαντούν «καθόλου πιθανό»). 

Τέλος, ως προς την πρόθεση ψήφου, η Ν.Δ. συγκεντρώνει 24,7% (πτώση μιας ποσοστιαίας μονάδας σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση του Ιουνίου). Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 12,3%, στην τρίτη θέση η Ελληνική Λύση (9,8%) και έπονται ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας (αμφότεροι με 7,9%), ο ΣΥΡΙΖΑ (5,2%), η Φωνή Λογικής (2,8%), η Νίκη (2,3%), το Κίνημα Δημοκρατίας (2,1%), το ΜέΡΑ25 (2%) και η Νέα Αριστερά (1,5%). Στο 16,2% οι αναποφάσιστοι.

