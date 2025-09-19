Η ακρίβεια θα κρίνει τον νικητή στις επόμενες εκλογές

Τα «οικονομικά των νοικοκυριών», το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα σε νέα δημοσκόπηση • Ούτε τους ψηφοφόρους της Ν.Δ. δεν πείθουν οι εξαγγελίες Μητσοτάκη • Απογοήτευση, οργή και φόβος, τα κυρίαρχα συναισθήματα των πολιτών.

Δεν κρύβεται η δυσαρέσκεια των πολιτών για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας καταγράφουν ότι η κυβέρνηση της ακρίβειας και των σκανδάλων δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε επικοινωνιακά την οργή των πολιτών.

Το παραπάνω γεγονός αποτυπώνεται και στο Β' μέρος της δημοσκόπησης της MRB για το OPEN. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η πλειονότητα των πολιτών κρίνουν αρνητικά ακόμα και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ, παρά το συνεχές μασάζ που έχει προηγηθεί από το Μαξίμου και τα κυβερνητικά στελέχη. Μάλιστα, σημαντικό είναι το ποσοστό των ψηφοφόρων της Ν.Δ. που εκφράζουν αρνητική κρίση για τα κυβερνητικά μέτρα.

Επίσης, το Μαξίμου δεν έχει καταφέρει να πείσει τους πολίτες πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ οφείλεται σε «διαχρονικές παθογένειες» (όπως έχει αναφέρει ο ίδιος ο πρωθυπουργός) και όχι στη σημερινή κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη.

Μοιραία, τόσο ο ίδιος ο πρωθυπουργός, όσο και η κυβέρνησή του αξιολογούνται χαμηλά, ενώ την ίδια ώρα κυριαρχούν αρνητικά συναισθήματα στους πολίτες, όπως είναι η απογοήτευση, η οργή και ο φόβος.

Βαρόμετρο είναι το θέμα της ακρίβειας, που γονατίζει νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, και το οποίο αναμένεται να κρίνει τον νικητή των επόμενων βουλευτικών εκλογών. Ένα ενδεχόμενο που προφανώς απεύχεται ο Κυρ. Μητσοτάκης, καθώς ήδη έχει συνδέσει το όνομά του με τη λέξη «ακρίβεια».

Στην εν λόγω δημοσκόπηση λοιπόν και στην ερώτηση για το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, η απάντηση για τα «οικονομικά των νοικοκυριών και το βιοτικό επίπεδο» αναδεικνύεται πρώτη και με μεγάλη απόσταση από τη δεύτερη. Συγκεκριμένα, συγκεντρώνει ποσοστό 60,2% έναντι 35,1% της απάντησης «οικονομία της χώρας» και 35% της απάντησης «θέματα δικαιοσύνης».

Όσον αφορά τις εξαγγελίες από τη ΔΕΘ, το σημαντικό ποσοστό 26,1% των ψηφοφόρων της Ν.Δ. συγκεντρώνει αρνητικές ψήφους: αποδεικνύοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κατάφερε να πείσει ούτε τους ανθρώπους που τη στήριξαν.

Παράλληλα, οι 6 στους 10 (ποσοστό 61,7%) που δηλώνουν αναποφάσιστοι κρίνουν αρνητικά τις εξαγγελίες, ενώ σχεδόν οι 9 στους 10 (ποσοστό 88,5%) τονίζουν πως «δεν με βοηθούν τα μέτρα Μητσοτάκη».

Όσον αφορά τον ΟΠΕΚΠΕ, το 57,9% των αναποφάσιστων εκτιμούν ότι «τα προβλήματα οφείλονται κυρίως στην κυβέρνηση» και ότι υπάρχει «εμπλοκή κυβερνητικών στελεχών», ενώ μόλις το 21,9% θεωρούν πως «τα προβλήματα οφείλονται σε παθογένειες».

Μοιραία, τα αρνητικά συναισθήματα που εκφράζουν τους πολίτες για το παρόν και το μέλλον της χώρας, κυριαρχούν: πρώτα τα «παραίτηση /απογοήτευση» με ποσοστό 48,9%, δεύτερη η «οργή» με 45,5% και ακολουθεί ο «φόβος» με 31,1%.

⇒ Την ίδια στιγμή, το 20,2% των αναποφάσιστων δηλώνει ότι θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 8,3% θα έκανε κάτι ανάλογο για τυχόν κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.