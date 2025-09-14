Τα συγχαρητήρια της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας στην εθνική ομάδα

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το χάλκινο μετάλλιο στη Λετονία.

Είναι γεγονός, η εθνική ομάδα επέστρεψε στις κορυφαίες θέσεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καταφέρνοντας να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δέχθηκε τα συγχαρητήρια από την πολιτειακή και την πολιτική ηγεσία της χώρας.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας

Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του Χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025. Πρόκειται για μια σπουδαία διάκριση για τη γαλανόλευκη, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια σε διεθνή διοργάνωση και μας γεμίζει μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια. Η Εθνική μας, με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, επιβεβαιώνει τη μεγάλη αξία της στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Όλοι οι παίκτες αγωνίστηκαν με ψυχή και ταλέντο, έδειξαν χαρακτήρα στα δύσκολα και κατάφεραν να ανεβάσουν την Ελλάδα ψηλά, προσφέροντας χαρά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που τους παρακολούθησε και τους στήριξε. Τους ευχαριστούμε!

Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Ύστερα από 16 χρόνια, η «επίσημη αγαπημένη» των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στο βάθρο του EuroBasket! Με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας.

Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής

Μετά από 16 χρόνια, η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η «επίσημη αγαπημένη», ξανά στο βάθρο των μεταλλίων του Ευρωμπάσκετ. Θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες μας, στον προπονητή Βασίλη Σπανούλη και σε όλο το τεχνικό επιτελείο, για τη σπουδαία επιτυχία. Μας κάνατε περήφανους!

Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Ξανά ψηλά η εθνική μας με καταπληκτικό μπάσκετ! Το χάλκινο μετάλλιο μας γεμίζει περηφάνια, χαμόγελα και δείχνει τη δύναμη της ομαδικότητας,της συλλογικότητας και της σκληρής δουλειάς. Ο ελληνικός αθλητισμός χρειάζεται σχέδιο, στήριξη και υποδομές, ώστε να ωθήσει τη νέα γενιά να ονειρεύεται για να κατακτήσει το μέλλον. Για να ζήσουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες!Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, τους προπονητές και όσους εργάστηκαν γι' αυτή τη μεγάλη επιτυχία.