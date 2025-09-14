Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
25°C
26.8° 24.1°
2 BF
50%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.4° 22.2°
3 BF
75%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
24°C
25.0° 23.8°
2 BF
70%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
2 BF
60%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
23.9° 23.9°
4 BF
50%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
25°C
25.4° 25.4°
0 BF
64%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
1 BF
53%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
24°C
23.9° 23.9°
2 BF
64%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.8° 23.6°
3 BF
69%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
25°C
26.9° 25.4°
2 BF
56%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
4 BF
60%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
23°C
22.7° 22.7°
0 BF
68%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
3 BF
78%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
3 BF
60%
Λαμία
Αίθριος καιρός
25°C
25.1° 25.1°
2 BF
67%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 25.8°
4 BF
79%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
25°C
25.0° 24.8°
0 BF
43%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.3° 19.3°
1 BF
88%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
23.1° 23.1°
2 BF
82%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.5° 19.5°
2 BF
62%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, 2025
Εθνική Ελλάδας
EUROKINISSI

Τα συγχαρητήρια της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας στην εθνική ομάδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
efsyn.gr
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το χάλκινο μετάλλιο στη Λετονία.

Είναι γεγονός, η εθνική ομάδα επέστρεψε στις κορυφαίες θέσεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καταφέρνοντας να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δέχθηκε τα συγχαρητήρια από την πολιτειακή και την πολιτική ηγεσία της χώρας.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας

Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του Χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025. Πρόκειται για μια σπουδαία διάκριση για τη γαλανόλευκη, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια σε διεθνή διοργάνωση και μας γεμίζει μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια. Η Εθνική μας, με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, επιβεβαιώνει τη μεγάλη αξία της στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Όλοι οι παίκτες αγωνίστηκαν με ψυχή  και ταλέντο, έδειξαν χαρακτήρα στα δύσκολα και κατάφεραν να ανεβάσουν την Ελλάδα ψηλά, προσφέροντας χαρά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που τους παρακολούθησε και τους στήριξε. Τους ευχαριστούμε!

Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Ύστερα από 16 χρόνια, η «επίσημη αγαπημένη» των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στο βάθρο του EuroBasket! Με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας.

Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής

Μετά από 16 χρόνια, η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η «επίσημη αγαπημένη», ξανά στο βάθρο των μεταλλίων του Ευρωμπάσκετ. Θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες μας, στον προπονητή Βασίλη Σπανούλη και σε όλο το τεχνικό επιτελείο, για τη σπουδαία επιτυχία. Μας κάνατε περήφανους!

Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Ξανά ψηλά η εθνική μας με καταπληκτικό μπάσκετ! Το χάλκινο μετάλλιο μας γεμίζει περηφάνια, χαμόγελα και δείχνει τη δύναμη της ομαδικότητας,της συλλογικότητας και της σκληρής δουλειάς. Ο ελληνικός αθλητισμός χρειάζεται σχέδιο, στήριξη και υποδομές, ώστε να ωθήσει τη νέα γενιά να ονειρεύεται για να κατακτήσει το μέλλον. Για να ζήσουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες!Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, τους προπονητές και όσους εργάστηκαν γι' αυτή τη μεγάλη επιτυχία.

 

 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Τα συγχαρητήρια της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας στην εθνική ομάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual