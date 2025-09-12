Χωρίς υπεραστικό λεωφορείο η Χίος, η κυβέρνηση αρνείται να βοηθήσει [βίντεο]

«Δεν θα πάω εγώ φυλακή επειδή μου ζητάτε εσείς λεφτά», είπε ο Κυρανάκης • «Το κράτος δεν είναι μηχανή να δίνει τα πάντα», πρόσθεσε προκλητικά ο Μηταράκης

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους κατοίκους της Χίου που εδώ και αρκετές εβδομάδες έχουν μείνει χωρίς υπεραστικές συγκοινωνίες, μετά την αδυναμία του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Χίου Α.Ε. να συνεχίσει τη λειτουργία του και τον περιορισμό των δρομολογίων στα... «απολύτως απαραίτητα».

Στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή του δήμου Χίου, της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του υπουργείου Μεταφορών, επικράτησε μεγάλη ένταση, με την πλευρά της κυβέρνησης να αποκλείει επί της ουσίας οποιαδήποτε χρηματοδοτική βοήθεια για το νησί «πετώντας το μπαλάκι» για εξεύρεση λύσης στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Το υπουργείο Μεταφορών απέκλεισε την εξασφάλιση νέων πόρων και αρνείται να χρηματοδοτήσει την περιφέρεια προκειμένου να βρει νέο ανάδοχο.

«Δεν μου επιτρέπει η νομοθεσία να βγάλω λεφτά από το υπουργείο και να τα δώσω. Δεν θα πάω εγώ φυλακή επειδή μου ζητάτε εσείς λεφτά», ισχυρίζεται ο υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. «Δεν γίνεται ένα μεταφορικό έργο να κοστίζει 10.000 ευρώ και τα έσοδα να είναι μόλις 100 ευρώ», πρόσθεσε ο υπουργός υποστηρίζοντας πως τα οικονομικά κέρδη είναι ελάχιστα για έναν ιδιώτη.

«Το κράτος δεν είναι μηχανή να δίνει τα πάντα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης προκαλώντας νέες αντιδράσεις για την αναλγησία της Νέας Δημοκρατίας, την ίδια ώρα που τα «γαλάζια» σκάνδαλα διασπάθισης δημοσίου χρήματος προκαλούν κατακραυγή.

Από την άλλη πλευρά, ο δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής και ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νύκτας εξέφρασαν την ενόχλησή τους για την κυβερνητική αντιμετώπιση. «Σε μία πληγείσα περιοχή το κράτος δεν μπορεί να έχει αυτή την αντίληψη». Η απουσία βασικών υποδομών μετακίνησης δεν μπορεί να τίθεται σε λογιστική βάση και να αντιμετωπίζεται με όρους κερδών και οφέλους.

«Αν δεν μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για τη στοιχειώδη μετακίνηση των πολιτών, τότε ποια είναι η έννοια του κράτους πρόνοιας; Αν δεν μπορούμε να δώσουμε λύση, τότε να πάμε όλοι σπίτια μας», πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Το αδιέξοδο στη μετακίνηση έχει σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, καθώς πολλές τοπικές κοινότητες εξυπηρετούνται αποκλειστικά από το υπεραστικό ΚΤΕΛ και η διακοπή των δρομολογίων αποκλείει ολόκληρες περιοχές που μένουν πια χωρίς δημόσια συγκοινωνία.