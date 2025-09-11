«Ανεπαρκή, λίγα και ανέξοδα» τα μέτρα της Κομισιόν για τη Γάζα

Ως «ανεπαρκή, λίγα και ανέξοδα» εκτιμώνται τα μέτρα που ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν για τη Γάζα από πηγές της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Παρά το γεγονός ότι για πρώτη φορά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη βαρυσήμαντη ομιλία της για την «Κατάσταση της Ενωσης» πήρε θέση για τη Γάζα, στα προοδευτικά έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτιμάται ότι έγινε λόγω της πρότασης μομφής που αναμενόταν να κατατεθεί χθες μετά τα μεσάνυχτα στο Στρασβούργο.

Στην ομιλία της η Φον ντερ Λάιεν κατέκρινε έντονα την πολιτική του Ισραήλ με τον λιμό και την οικονομική ασφυξία της Παλαιστινιακής Αρχής προτείνοντας ευρωπαϊκές και εθνικές κυρώσεις κατά του Τελ Αβίβ. Ωστόσο δεν κατονόμασε τον ίδιο τον Μπ. Νετανιάχου, χρησιμοποίησε τα επιχειρήματα του ίδιου του Ισραήλ για ομήρους και Χαμάς και πάντως δεν προχώρησε σε εξηγήσεις πώς -όπως είπε- η Ευρώπη να ηγηθεί ξανά στην περιοχή.

Στιγμιότυπο από την ομιλία της προέδρου της Κομισιόν στο Ευρωκοινοβούλιο | EPA/RONALD WITTEK

Απειλή κυρώσεων

«Από την πλευρά μας προτείναμε να αναστείλουμε τμήματα της χρηματοδότησης του προγράμματος Horizon. Αλλά αυτό έχει κολλήσει χωρίς πλειοψηφία. Πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να παραλύσουμε» ενθάρρυνε τα κράτη-μέλη.

«Η Κομισιόν θα κάνει ό,τι μπορεί μόνη της. Θα αναστείλει τη διμερή της υποστήριξη προς το Ισραήλ. Θα σταματήσει όλες τις πληρωμές σε αυτούς τους τομείς - χωρίς να επηρεαστεί το έργο μας με την ισραηλινή κοινωνία των πολιτών ή το Yad Vashem. Δεύτερον, θα υποβάλει ακόμη δύο προτάσεις στο Συμβούλιο. Θα προτείνει κυρώσεις στους εξτρεμιστές υπουργούς και στους βίαιους εποίκους. Και θα προτείνουμε επίσης μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης σε θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο» είπε.

Επίσης η πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα συστηθεί μια Ομάδα Δωρητών για την Παλαιστίνη τον επόμενο μήνα - συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού μέσου για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Οπως είπε, θα είναι μια διεθνής προσπάθεια με περιφερειακούς εταίρους και θα βασιστεί στη δυναμική της Διάσκεψης της Νέας Υόρκης που διοργάνωσαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία.

Στην μακροσκελέστατη ομιλία της η πρόεδρος της Κομισιόν θέλησε να στείλει μηνύματα προς όλους, ειδικά τους επικριτές της, προσφέροντας υποσχέσεις για φτηνότερα σπίτια, αυτοκίνητα και λογαριασμούς ενέργειας, καλύτερες δουλειές και υπεράσπιση των ευρωπαϊκών προϊόντων και επιχειρήσεων, αλλά και εξηγήσεις για σειρά θεμάτων, από την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ μέχρι το μεταναστευτικό.

Στην καρδιά της ομιλίας της βρέθηκε για ακόμα μία φορά η ανάγκη για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης. «Είμαστε ένωση ειρήνης και ελευθερίας, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να γίνουμε ένωση πολέμου» τόνισε μιλώντας για «ποιοτική στρατιωτική υπεροχή».

Οπως είπε, πριν από το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου θα παρουσιάσει έναν «καθαρό οδικό χάρτη» που θα συμπεριλαμβάνει τα νέα, κοινά αμυντικά πρότζεκτ για να τεθούν «ξεκάθαροι στόχοι για το 2030».

Στο επίπεδο της οικονομίας η Φον ντερ Λάιεν ανέφερε λιγότερες φορές τη λέξη ανταγωνιστικότητα και τόνισε το θέμα της ανεξαρτησίας της Ε.Ε. Μέσω της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς, της ενίσχυσης των επενδύσεων, αλλά και την απλοποίηση των κανονισμών η πρόεδρος της Κομισιόν υποσχέθηκε ενίσχυση και της καινοτομίας, της τεχνητής νοημοσύνης και των νεοφυών επιχειρήσεων «που πρέπει να μείνουν στην Ευρώπη».

Δεν φαίνεται να έπεισε τους ευρωβουλευτές. Η ευρωομάδα της Αριστεράς φαίνεται ότι βρήκε τις 72 απαραίτητες υπογραφές για την κατάθεση της πρότασης μομφής και αναμένεται να την καταθέσει μετά τα μεσάνυχτα για λόγους τυπικούς, καθώς πρέπει να έχει συμπληρωθεί ημερολογιακά ένα δίμηνο από την προηγούμενη πρόταση μομφής. Η κριτική περιστρέφεται γύρω από την επιλογή της Κομισιόν να αγνοεί το Ευρωκοινοβούλιο σε συγκεκριμένες σημαντικές αποφάσεις, όπως το πρόγραμμα SAFE.

Πίεση

Ξεχωριστή πρόταση ενάντια στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται να καταθέσει και η ακροδεξιά ευρωομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη». Υπό αυτή τη νέα κοινοβουλευτική πίεση η Φον ντερ Λάιεν θα χρειαστεί να λάβει ξανά ψήφο εμπιστοσύνης από το Ευρωκοινοβούλιο.

Η πρόεδρος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγκαστούν να παραιτηθούν εάν εγκριθεί οποιαδήποτε από τις δύο προτάσεις, αν και αυτό το σενάριο θεωρείται απίθανο καθώς φαίνεται πως έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των ευρωβουλευτών.