Η μη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού

Η καθιερωμένη κυριακάτικη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ πέρασε σε άλλη πίστα επί πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Τη μετέτρεψε μαζί με το επιτελείο του σε μια παρωδία συνέντευξης. Καταρχάς αποκλείει τα ΜΜΕ που δεν του αρέσουν. Σε πολλά δεν δίνει καν ερώτηση, όπως στον «Ριζοσπάστη» εδώ και χρόνια, ενώ σε άλλα, όπως συνέβη χθες με την «Εφημερίδα των Συντακτών», δίνει ερώτηση ύστερα από δύο ώρες! Υστερα από δύο ώρες που τα ιδιωτικά κανάλια έχουν διακόψει τη μετάδοση. Υστερα από δύο ώρες που κανένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν αντέχει να παρακολουθεί μια συνέντευξη πολιτικού αρχηγού.

Δεν δίνει ερώτηση σε αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ αλλά και όταν δίνει, δεν απαντάει. Χθες δηλαδή αυτό που έκανε με τη Γεωργία Σάκκουλα και τη δική μας ερώτηση, της «Εφ.Συν.», είναι πρωτοφανές. Τι σημαίνει δεν ξέρω το θέμα, πολλώ δε μάλλον όταν έχει κατατεθεί και ερώτηση στη Βουλή; Μη μας δουλεύετε. Πρόσθεσε βέβαια ότι μόλις... ενημερωθεί θα μας... ενημερώσει. Πότε, άραγε; Του χρόνου στη ΔΕΘ μήπως; Καθίστε πρώτα να δούμε αν τότε θα είναι πρωθυπουργός ακόμα.

Αλλά γενικότερα επί Μητσοτάκη η συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ είναι μη συνέντευξη. Δεν είναι μόνο ότι πασάρει ερωτήσεις σε πολλά φιλικά ΜΜΕ, είναι ότι δεν απαντάει ούτε καν σε αυτά. Δίνει όποιες απαντήσεις θέλει, ακόμα και εκτός θέματος, ενώ λέει και πράγματα που δεν ισχύουν. Παράδειγμα χθες είπε ότι μπορούμε να ασκήσουμε βέτο για την Τουρκία στο πρόγραμμα Safe της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την άμυνα, πράγμα ψευδές.

Συνέντευξη χωρίς follow up δεν θεωρείται συνέντευξη. Αν δεν σου επιτρέπουν να επανέλθεις σε ένα θέμα κάνοντας και δεύτερη ερώτηση πάνω σε αυτό, τότε ακυρώνεσαι. Διότι κάνεις την ερώτηση και ο συνεντευξιαζόμενος λέει ό,τι θέλει δίχως αντίλογο. Ετσι, χθες, ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ό,τι είχε σημειώσει από πριν και κανένας δεν μπορούσε να του αντιτείνει κάτι. Μέσα στο 20λεπτο καταλάβαινες ότι ήταν χαμένος χρόνος αυτή η συνέντευξη.

Δεν ξέρω αλλά πρέπει εμείς οι δημοσιογράφοι να ζητήσουμε να αλλάξει το πλαίσιο. Ειδικά όταν υπάρχουν ένα επιτελείο κι ένας πρωθυπουργός που δεν θέλουν να απαντήσουν και αποφεύγουν τις ενοχλητικές ερωτήσεις. Σκεφτείτε ότι χθες μόλις είδε τα δύσκολα από την ερώτηση της Γεωργίας προτίμησε να δείξει ασχετοσύνη! Μας ζητούν από την Ε.Ε. να μειώσουμε τον ΦΠΑ και δεν το κάνουμε; Πού να ξέρω ’γώ, αγαπητή «Εφημερίδα των Συντακτών», σάμπως πρωθυπουργός είμαι;

Μία συνέντευξη έδωσε όλα αυτά τα χρόνια ο κ. Μητσοτάκης χωρίς πλάνο, δίχως προστασία. Στον Αντώνη Σρόιτερ στον Alpha, μετά τις συγκεντρώσεις των Τεμπών. Και τα έκανε θάλασσα, ξεγυμνώθηκε πλήρως.