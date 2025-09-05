Τσίπρας και Καρυστιανού «χαλάνε» τη φιέστα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Ο Τσίπρας με την σημερινή ηχηρή παρέμβασή του και η Μαρία Καρυστιανού με το κάλεσμα για συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε ολή τη χώρα, την ώρα που ο Μητσοτάκης θα μιλάει στη ΔΕΘ, επισκιάζουν την εμφάνιση του πρωθυπουργού που προσδοκούσε να «κλέψει» τις εντυπώσεις με τις εξαγγελίες του.

Σε «φούντο» οδηγείται η επικοινωνιακή φιέστα της κυβέρνησης στη ΔΕΘ που έχει καλλιεργηθεί από την άνοιξη και αναμένεται να υλοποιηθεί αύριο και μεθαύριο με την ομιλία και την συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Το Μαξίμου επιχειρεί εδώ και πολλούς μήνες να ανατρέψει το αρνητικότατο κλίμα που τη βαραίνει από τα απανωτά σκάνδαλα, «προμοτάροντας» τις φοροελαφρύνσεις που αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη και οι οποίες εκτιμώνται περίπου κοντά στα 2 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, δύο πρόσωπα σε ανύποπτο χρόνο προκάλεσαν πονοκέφαλο στην κυβέρνηση καθώς συγκέντρωσαν όλα τα βλέμματα με τις παρεμβάσεις τους την ύστατη στιγμή.

Το όραμα του Τσίπρα

Μόλις πριν μια εβδομάδα έγινε γνωστό πως ο πρώην πρωθυπουργός θα ήταν αυτός που θα «εγκαινίαζε» τη φετινή ΔΕΘ και που θα καθόριζε εν πολλοίς την ατζέντα του πρώτου διημέρου της Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη.

Όντως, ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σήμερα στο συνέδριο του Economist πρότεινε άμεσα ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ εφάμιλλο της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου και περιέγραψε το όραμά του για έναν Νέο Πατριωτισμό, ο οποίος θα χαρακτηρίζεται από την συνεισφορά των υπερπλούσιων της χώρας στην επίλυση του δημογραφικού.

«Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα και είναι ανάγκη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις. Αυτό, που με δυο λόγια, έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η πατρίδα, είναι ένας νέος πατριωτισμός» υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας, περιγράφοντας ταυτόχρονα την μετεξέλιξη και την εμβάθυνση της έννοιας του νέου εθνικού πατριωτισμού που είχε αναφερθεί και πρόσφατα.

Ο κ. Τσίπρας περιέγραψε το Εθνικό Σχέδιο Ανάταξής του, όπως το χαρακτήρισε, με ορίζοντας πενταετίας, προτείνοντας την σύσταση ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης καθώς και ενός ταμείου για στήριξη των νέων γενεών μέσα από μια Πατριωτική Εισφορά στα πολύ υψηλα εισοδήματα.

Είναι ο Τσίπρας «ψεύτης» και «αντιγραφέας»;

Την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού έσπευσαν να σχολιάσουν μέσω διαρροών τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ.

Η κυβέρνηση αυτή τη φορά δεν εξαπέλυσε λάσπη, όπως είχε κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά περιορίστηκε στο να σχολιάσει με εμφανή αμηχανία την αδιάψευστη πραγματικότητα της οικονομικής περιδήνησης του ελληνικού λαού, που περιέγραψε ο πρώην πρωθυπουργός.

Οι κυβερνητικές διαρροές χαρακτήρισαν ψεύτη τον κ. Τσίπρα και ανέφεραν πως «το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η χώρα πηγαίνει μπροστά».

Συγκεκριμένα ανέφεραν ότι «ο κ. Τσίπρας, αντί για στοιχειώδη αυτοκριτική, επιμένει να προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα για όσα πέρασαν οι πολίτες στην "μαύρη περίοδο" 2015-2019. Το "πρώτη φορά αριστερά" αποφάσισε να το βαφτίσει "νέα πυξίδα", τους νέους φόρους, όπως τους δεκάδες που επέβαλε ως πρωθυπουργός, "πατριωτική εισφορά" και το "πρόγραμμα Θεσσαλονίκης" να το ονοματίσει "9 άξονες". Το μόνο στο οποίο δεν αλλάζει ο κ. Τσίπρας είναι η εμμονή του να παραθέτει ψευδή στοιχεία, όπως ότι η Ελλάδα αποκλίνει από τον μέσο όρο της Ευρώπης και ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα έχει μειωθεί στο 60%. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα συγκλίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη, το κατά κεφαλήν εισόδημα έχει αυξηθεί στο 70% με ανοδική τάση και η χώρα έχει τους υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς στην Ε.Ε, όταν επί των ημερών του κ. Τσίπρα, ενώ σε όλη την Ευρώπη "έβρεχε" ανάπτυξη, ο ίδιος κρατούσε ομπρέλα με αποτέλεσμα να είμαστε ουραγοί στην Ε.Ε. Αύριο ο πρωθυπουργός θα μιλήσει με συγκεκριμένες πολιτικές για το παρόν και το μέλλον της χώρας και για τη βελτίωση της ζωής όλων των Ελλήνων, οι οποίοι πλήρωσαν ακριβά ωμά ψέμματα και τυχοδιωκτισμούς.Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η χώρα πηγαίνει μπροστά».

Το ΠΑΣΟΚ ήταν πιο λακωνικό και δηκτικό καθώς κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό πως αντέγραψε σημεία της ομιλίας του από Δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου του κόμματος, ενώ οι προτάσεις του είναι πανομοιότυπες με αυτές που έχει διατυπώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και τρία χρόνια.

«Κάποτε ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ όπως η γλαφυρή περιγραφή του για την αντιστοίχηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών που είναι copy paste από Δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου. Ή η διατυπωμένη εδώ και τρία χρόνια πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για ανάπτυξη Made in Greece», αναφέρει χαρακτηριστικά μέσω διαρροών η Χαριλάου Τρικούπη.

Η Μαρία Καρυστιανού απαιτεί δικαιοσύνη

Την ίδια στιγμή, η Μαρία Καρυστιανού συνεχίζει αδιάκοπα τον αγώνα της για απόδοση δικαιοσύνης αναφορικά με το έγκλημα των Τεμπών, στον απόηχο της ολοκλήρωσης της ανάκρισης.

Η τελευταία έκθεση αυτοψίας της πυροσβεστικής που δεν συμπεριέλαβε την έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους, που εντόπισε ακόμη 12 δείγματα υδρογονανθράκων στα μοιραία τρένα, προκάλεσε την δικαιολογημένη οργή της κ. Καρυστιανού, η οποία είναι βέβαιη πως η δίκη θα καταλήξει σε φιάσκο και θα συγκαλύψει τις ευθύνες των αρμοδίων για το έγκλημα.

Για αυτό το λόγο, απήυθυνε κάλεσμα για συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλη την Ελλάδα για αύριο, την ώρα που ο πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να συμμαζέψει τα ασυμάζευτα από το βήμα της ΔΕΘ.

Η ανταπόκριση ήταν συγκινητική και τα αντανακλαστικά του λαού άμεσα, καθώς εντός ολίγων ώρων, έχουν προγραμματιστεί σε μια σειρά πόλεων μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης, αναδεικνύοντας την αμέριστη στήριξη που απολαμβάνουν οι συγγενείς των θυμάτων από τον ελληνικό λαό.