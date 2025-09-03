Εκατό χρόνια ΔΕΘ εν χορδαίς και οργάνοις

Με στόμφο και μεγαλοπρέπεια ο πρόεδρος της Ηellexpo, Τάσος Τζήκας, και ο διευθύνων σύμβουλος Κυριάκος Ποζρικίδης παρουσίασαν τη φετινή 89η διοργάνωση της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης ● Η τιμώμενη χώρα που χάθηκε λόγω κάποιας... γεωπολιτικής αστοχίας και η τοποθέτηση για το παλλαϊκό αίτημα του Μητροπολιτικού Πάρκου

Τα μονοθέσια της Formula 1 και οι καραμελωμένοι ξηροί καρποί ούτε σε αναβαθμίζουν ως... Διεθνή Εκθεση ούτε είναι για να πανηγυρίζεις ότι προσελκύεις τίποτα σημαντικούς εταιρικούς εκθέτες, πέρα από τις καθιερωμένες κρατικές συμμετοχές.

Ωστόσο, χθες ο μακροβιότερος πρόεδρος της Ηelexpo ΔΕΘ, Τάσος Τζήκας, και ο επίσης για σειρά ετών διευθύνων σύμβουλος Κυριάκος Ποζρικίδης παρουσίασαν με στόμφο και κάθε μεγαλοπρέπεια τη φετινή 89η διοργάνωση, 100 χρόνια από την ίδρυση του διεθνούς εκθεσιακού φορέα μας στη Θεσσαλονίκη.

Τάσος Τζήκας και Κυριάκος Ποζρικίδης κατά τη χθεσινή παρουσίαση

«Η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι απλώς ένα μεγάλο εμπορικό γεγονός. Εδώ και εκατό χρόνια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής και κοινωνικής διαδρομής της χώρας, ένας θεσμός που αποτυπώνει με συνέπεια τις ανάγκες, τις ανησυχίες και τις φιλοδοξίες κάθε εποχής», ανέφερε ο κ. Ποζρικίδης παρουσιάζοντας τις φετινές εκδηλώσεις, κάνοντάς μας να σκεφτούμε ότι περιμένουμε πολλά από το αποτέλεσμα... Βεβαίως, κάθε χρόνο στο τέλος της διοργάνωσης μαθαίνουμε από τον επίσημο απολογισμό ότι «φέτος είχαμε χιλιάδες επισκέπτες περισσότερους από πέρυσι» κι αναρωτιόμαστε αν τους χωράει όχι η ΔΕΘ, αλλά η ίδια η Θεσσαλονίκη, αφού επί 89 χρόνια, αν αυξάνονται κάθε φορά τόσες χιλιάδες, θα ’πρεπε να έχουμε εκατομμύρια...

Γεγονός είναι ότι η 89η ΔΕΘ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου έχοντας επετειακό χαρακτήρα, φέτος... λόγω κάποιας γεωπολιτικής αστοχίας δεν έχει τιμώμενη χώρα! Αναφερόμενος σε αυτό ο κ. Τζήκας τόνισε πως υπήρχε συμφωνία με χώρα της Ασίας, την οποία δεν κατονόμασε, ωστόσο οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως είπε, ανέτρεψαν τα σχέδια. Για την επόμενη χρονιά τόνισε ότι υπάρχει συμφωνία με «μια πολύ σημαντική χώρα», αφήνοντας όμως κι εδώ το όνομά της να σκεπάζεται από μια αχλή μυστηρίου, αφού σημείωσε πως θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα από κοινού με τον πρέσβη της.

Αναφορικά πάντως με το πάνδημο αίτημα της πόλης να γίνει το οικόπεδο-φιλέτο της ΔΕΘ μητροπολιτικό πάρκο, αυτή τη φορά ο πρόεδρος της Helexpo ΔΕΘ, αν και είχε ξιφουλκήσει στο παρελθόν επιμόνως εναντίον του, απάντησε μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική απόφαση για το μέλλον της Εκθεσης, αλλά και της πόλης. «Πρέπει να δοθούν διευκρινίσεις επί του σχεδίου ανάπλασης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης», σημείωσε, για να προσθέσει πως «ανοίξαμε το θέμα της ανάπλασης από το 2013 με επιμονή, μελέτες και διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό-πρότυπο και είναι πολύ σημαντική η απόφαση του πρωθυπουργού και το σχέδιο που ανακοίνωσε για το μέλλον της Εκθεσης και της πόλης». Ξεκαθάρισε πάντως πως «η ΔΕΘ θα παραμείνει στο κέντρο της πόλης και ταυτόχρονα θα γίνει και ένα υπέροχο πάρκο, όπως ήταν και το δικό μας πλάνο, αναμένουμε τις διευκρινίσεις επί του σχεδίου».

Για να τα λέμε ως έχουν όμως τα πράγματα, ο πρωθυπουργός άλλαξε τα σχέδια ανάπλασης της ΔΕΘ μετά τις μαζικές αντιδράσεις στην πόλη και πλέον μετέωρη είναι η διατήρηση του σημερινού Δ.Σ. της Helexpo. Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, μετά τη φετινή διοργάνωση «επίκεινται σαρωτικές αλλαγές», καθώς λήγει η θητεία του σημερινού συμβουλίου, με τον κ. Τζήκα και τον κ. Ποζρικίδη να έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ σε διάρκεια και κυβερνήσεις...

Συναυλία για τον Μίκη, αλλά και Σάκης

O Μίκης Θεοδωράκης | Ο Σάκης Ρουβάς

Κατά τα λοιπά, οι εκθεσιακές συμμετοχές προσεγγίζουν φέτος τις 1.100 και αναπτύσσονται σχεδόν σε 33.000 τ.μ. μαζί με τους χώρους όπου θα διοργανωθούν οι δεκάδες παράλληλες εκδηλώσεις της Εκθεσης.

Στον πυρήνα, όπως τονίστηκε, βρίσκεται το αφιέρωμα «Ελλάδα και Επιχειρηματικότητα», το οποίο προβάλλει τη... «δυναμική» των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα από τη συμμετοχή των Επιμελητηρίων και εκατοντάδων μικρομεσαίων εταιρειών από όλη τη χώρα.

Συνολικά 44 Επιμελητήρια με 351 επιχειρήσεις θα παρουσιάσουν προϊόντα και υπηρεσίες στα Περίπτερα 2 και 3. Στο επιχειρηματικό πεδίο, οι προγραμματισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ Ελλήνων και ξένων εκθετών και εμπορικών επισκεπτών της ΔΕΘ θα πραγματοποιηθούν στις 7-10 Σεπτεμβρίου στον όροφο του Περιπτέρου 15, με 150 συμμετέχοντες από Τσεχία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Ολλανδία και Ελλάδα και συνολικά 400 ραντεβού, τα οποία έχουν ήδη κλειστεί.

Παράλληλα, οι «Διεθνείς Συμμετοχές», που προέρχονται από 19 χώρες, φέρνουν στη Θεσσαλονίκη φορείς, αντιπροσωπείες και επιχειρήσεις από το εξωτερικό (από Ευρώπη, Ασία, Αφρική κ.α.), που βλέπουν στην Ελλάδα... «αναπτυξιακές προοπτικές»! Αντίστοιχα, η ενότητα «Ελλάδα των Περιφερειών – Γεύσεις από Ελλάδα» έχει σκοπό να τονίσει τον πλούτο της πρωτογενούς παραγωγής και της τοπικής γαστρονομίας, δίνοντας βήμα σε προϊόντα που αποτελούν αυθεντική έκφραση της ελληνικής γης.

Φέτος, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, η ΔΕΘ τιμά τον μεγάλο δημιουργό με μια μεγάλη συναυλία στις 9 Σεπτεμβρίου, με τους Δημήτρη Μπάση, Ρίτα Αντωνοπούλου, Σοφία Παπάζογλου και Αγγελο Θεοδωράκη.

Στην ίδια σκηνή, κάθε βράδυ θα πραγματοποιούνται τα καθιερωμένα «MusicEvents Live», με ονόματα της ελληνικής μουσικής όπως οι Πυξ Λαξ και ο Σάκης Ρουβάς, η Λένα Ζευγαρά, η Αναστασία, η Πάολα, ο Πέτρος Ιακωβίδης και ο Πάνος Βλάχος.