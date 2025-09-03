Ευρωβαρόμετρο: Απαισιόδοξοι επτά στους δέκα Έλληνες

Ο πληθωρισμός, η αύξηση των τιμών και το υψηλό κόστος διαβίωσης απασχολούν τους Έλληνες πιο πολύ απ' όλα τα θέματα, ζητώντας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να «βάλει ένα χεράκι»

Σταθερά απαισιόδοξοι για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα στην Ελλάδα εμφανίζονται οι Έλληνες που απάντησαν στο Ευρωβαρόμετρο. Επτά στους δέκα εμφανίζονται απαισιόδοξοι σχετικά με το πώς βλέπουν να πηγαίνουν τα πράγματα στη χώρα: το 69% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι γενικά τα πράγματα στην Ελλάδα κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ μόλις το 22% δηλώνει πως η κατεύθυνση είναι σωστή.

Για το δε βιοτικό τους επίπεδο, οι μισοί από τους ερωτηθέντες Έλληνες πιστεύουν ότι κατά τα επόμενα πέντε χρόνια δεν θα αλλάξει, ενώ το 34% ανησυχεί ότι το βιοτικό του επίπεδο θα πέσει. Μόλις το 15% των Ελλήνων εκτιμά ότι το βιοτικό του επίπεδο θα βελτιωθεί.

Επίσης, πιο πολύ από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, ο πληθωρισμός, η αύξηση των τιμών και το υψηλό κόστος διαβίωσης φαίνεται ότι απασχολούν τους Έλληνες πιο πολύ από όλα τα θέματα, ζητώντας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να «βάλει ένα χεράκι». Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο που δημοσιεύτηκε σήμερα, τα άλλα θέματα είναι η υποστήριξη της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η υποστήριξη στην υγεία και η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Την έρευνα για το εαρινό Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2025 διεξήγαγε η εταιρεία ερευνών Verian από τις 5 έως τις 29 Μαΐου του 2025 στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες έγιναν κυρίως δια ζώσης, ενώ σε μερικά κράτη μέλη (Δανία, Μάλτα, Ολλανδία, Φινλανδία και Σουηδία) πραγματοποιήθηκαν επίσης συνεντεύξεις διαδικτυακά. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 26.410 συνεντεύξεις. Τα «ποσοστά σε επίπεδο ΕΕ» που αναφέρονται έχουν σταθμιστεί με βάση τον πληθυσμό κάθε χώρας.

Εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο στην προστασία των πολιτών της από παγκόσμιες κρίσεις και κινδύνους ασφαλείας (68%). Το ποσοστό είναι ακόμα υψηλότερο στην Ελλάδα (77%)!

Ταυτόχρονα, εννέα στους δέκα πολίτες της ΕΕ ζητούν μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ των κρατών μελών (92% για την Ελλάδα), ενώ πάνω από τρεις στους τέσσερις (77%) πιστεύουν ότι η ΕΕ χρειάζεται περισσότερα μέσα για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις (81% για την Ελλάδα).

Το 77% των πολιτών στην Ελλάδα, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 68%, θέλει να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΕ για την προστασία τους από παγκόσμιες κρίσεις και κινδύνους ασφαλείας. Εννέα στους δέκα πολίτες της ΕΕ ζητούν από τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν από κοινού τις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις, με οριακά υψηλότερα αποτελέσματα σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ευρεία πλειοψηφία (77% ευρωπαϊκός μέσος όρος, 81% στην Ελλάδα και 85% στην Κύπρο) πιστεύει ότι η ΕΕ χρειάζεται περισσότερα μέσα για να υπερασπιστεί τη θέση της σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό σκηνικό.

Προκειμένου να επενδύουμε σε όσα έχουν σημασία, 78% των πολιτών πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να χρηματοδοτεί περισσότερες πρωτοβουλίες από κοινού (82% στην Ελλάδα και 87% στην Κύπρο), ενώ 91% (96% στην Ελλάδα και 94% στην Κύπρο) δηλώνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τις πληροφορίες και τα μέσα που απαιτούνται για να ελέγχει τις δαπάνες της ΕΕ.

Πάντως, το 52% των Ελλήνων πάντως εκφράζει αισιοδοξία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το 46% δηλώνει απαισιοδοξία, δείχνοντας τη διχογνωμία που επικρατεί. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ να κυμαίνονται στο 66% και το 31%.