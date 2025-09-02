«Η Αυτοδιοίκηση δεν είναι κρατικό παράρτημα»

Ο Χάρης Δούκας προειδοποίησε την κυβέρνηση κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ότι είναι αποφασισμένος να μην κάνει πίσω στο θέμα της Βασιλίσσης Ολγας. Αριστερά ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης

Αντιπαράθεση εφ’ όλης της ύλης στην κυβερνητική αντίληψη και πρακτική ως προς τους δήμους άσκησε ο δήμαρχος Αθηναίων στον... προθάλαμο της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας και τη συμμετοχή αιρετών στα συλλαλητήρια κατά την ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο ● Αιχμή της κριτικής, το θέμα της Βασιλίσσης Ολγας, για το οποίο ο Χάρης Δούκας προειδοποίησε ότι αν χρειαστεί θα καταφύγει στους πολίτες της πρωτεύουσας

Τον τελευταίο λόγο θα τον έχουν οι ίδιοι οι πολίτες της Αθήνας! Αυτό κατέστησε σαφές ο δήμαρχος Αθηναίων σχετικά με τη Βασιλίσσης Ολγας σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε χθες στο δημαρχείο. Σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιμείνει στη «στείρα αντιπαράθεση», όπως τόνισε ο Χάρης Δούκας, ο Δήμος Αθηναίων θα απευθυνθεί στον κόσμο της πόλης προγραμματίζοντας ενημερωτικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο γειτονιάς και εξηγώντας πώς ακριβώς έχει η κατάσταση με την αθηναϊκή λεωφόρο. Ο δήμαρχος Αθηναίων καθιστά σαφές ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω στην «υπόθεση Βασ. Ολγας» – μια υπόθεση με πανελλαδικό αντίκτυπο που άμεσα ξεσήκωσε αντιδράσεις από πλευράς αντιπολιτευόμενων κομμάτων και που αποτελεί ενδεικτική περίπτωση των όρων κηδεμονίας με τους οποίους η κυβέρνηση προσεγγίζει τον αυτοδιοικητικό θεσμό.

Η δημοτική αρχή Δούκα έχει ξεκαθαρίσει ότι οι παρεμβάσεις που προωθεί για την επαναφορά της Βασ. Ολγας ως δρόμου ήπιας κυκλοφορίας είναι απολύτως σύννομες και έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ολα αυτά σε αντίθεση με το παρελθόν. «Δεν έχει υπάρξει ποτέ ΦΕΚ πεζοδρόμησης. Ο δρόμος ήταν εξαρχής ήπιας κυκλοφορίας» αποσαφήνισε ο δήμαρχος. Οπως έχει εξηγήσει ο ίδιος, η διαφορά ήταν ότι με τον σχεδιασμό επί διοίκησης Κώστα Μπακογιάννη θα μετατρεπόταν σε έναν «πριβέ δρόμο για λίγους» και συγκεκριμένα όσους είχαν κατεύθυνση τον Ομιλο Αντισφαίρισης και την Αίγλη Ζαππείου, ενώ τώρα ανοίγει για όλους, με τα Ι.Χ. να κινούνται με μέγιστο όριο ταχύτητας τα 20 χλμ./ώρα. Επιπλέον, όπως συμπλήρωσε ο κ. Δούκας, συντάχθηκε κυκλοφοριακή μελέτη «με πραγματικά δεδομένα, όχι εν μέσω covid, χωρίς να κυκλοφορούν αμάξια». Πλήρη ενημέρωση επί των προωθούμενων ρυθμίσεων έχουν λάβει τόσο ο ΟΑΣΑ όσο και η Τροχαία, όπως έχει γράψει η «Εφ.Συν.».

Υπενθυμίζεται ότι το άνοιγμα της Βασ. Ολγας αποτελεί βασική προεκλογική δέσμευση του κ. Δούκα, υπέρ του οποίου εκφράστηκαν οι δημότες της Αθήνας στην κάλπη των αυτοδιοικητικών εκλογών. «Μπορούμε να πάμε κόντρα στη βούληση των πολιτών της Αθήνας;» ήταν το ερώτημα που έθεσε ο δήμαρχος, διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος επιλέγει τον δρόμο της συνεργασίας με την κυβέρνηση, καλώντας την να αφήσει στην άκρη «άστοχες ανακοινώσεις που εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες». Πρόκειται για ακόμη μία απάντηση στην κοινή ανακοίνωση των τριών υπουργείων (Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών) που αναδίδει διαθέσεις «μπλοκαρίσματος» των πρωτοβουλιών του Δήμου Αθηναίων. «Δεν υπάρχει αντίστοιχο ευρωπαϊκό ή εθνικό προηγούμενο» σχολίασε στην ίδια συνέντευξη ο Κώστας Ζαχαριάδης, επικεφαλής της «Ανοιχτής Πόλης» και μέλος της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης της ΚΕΔΕ, «Αυτοδιοίκηση Τώρα».

Με αφορμή τις υπουργικές ανακοινώσεις ο κ. Δούκας προχώρησε σε μια γλαφυρή περιγραφή: συνομιλώντας με δημοσιογράφο του CNN ο τελευταίος τον ρώτησε πώς είναι δυνατόν για έναν δρόμο μισό χιλιόμετρο να βγαίνουν τρία υπουργεία και να αντιπαρατίθενται με τον δήμο. «Αυτό δεν είναι Αυτοδιοίκηση» σχολίασε ο δημοσιογράφος. «Αυτός είναι ο αγώνας που δίνουμε» πρόσθεσε ο κ. Δούκας.

Οι δήμαρχοι στους δρόμους

Η Βασ. Ολγας απασχόλησε τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου η οποία δόθηκε (παρουσία πλήθους αιρετών) εν όψει της ΔΕΘ για τα προβλήματα του αυτοδιοικητικού θεσμού. Οι δήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι που πρόσκεινται στην παράταξη «Αυτοδιοίκηση Τώρα» θα δώσουν το «παρών» στις διαδηλώσεις στα εγκαίνια της Εκθεσης μαζί με τους κοινωνικούς φορείς, κάτι που έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. «Η παράταξή μας δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την πολιτική που θέλει την Αυτοδιοίκηση εξαρτημένη και τους δημάρχους μαριονέτες» τόνισε ο κ. Δούκας, συμπληρώνοντας: «Θα διαδηλώσουμε για να στείλουμε ένα καθαρό μήνυμα: η Αυτοδιοίκηση δεν είναι κρατικό παράρτημα. Είμαστε άμεσα εκλεγμένοι από τους δημότες μας, με εντολή να κάνουμε τη ζωή τους και τον τόπο τους καλύτερο». Εστειλε, δε, αιχμηρό μήνυμα προς τους δημάρχους που πρόσκεινται στη Ν.Δ. λέγοντας: «Η σιωπή πια είναι συνενοχή».

Η κατάσταση στον εγγύτερο στον πολίτη θεσμό είναι τέτοια που οδηγεί τους δήμους «με μαθηματική ακρίβεια σε αδιέξοδο κοινωνικό και σε οικονομική χρεοκοπία» τόνισε ο κ. Δούκας, παρουσιάζοντας τα εξής στοιχεία:

● Παρακρατείται από το κράτος το 60% των θεσμοθετημένων πόρων των δήμων, περίπου 5 δισ. ευρώ (μιλώντας λίγο αργότερα για το θέμα ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, έκανε λόγο για «υπεξαίρεση»).

● Το κράτος δεν καλύπτει τις δαπάνες που προκαλεί το αυξημένο ενεργειακό κόστος και το αυξημένο μισθολογικό κόστος, που έχει ανέβει λόγω των «δίκαιων» -υπογράμμισε ο κ. Δούκας- αυξήσεων που δόθηκαν στους εργαζόμενους των δήμων.

● Ο τομέας της Πολιτικής Προστασίας απαιτεί να δοθούν περίπου 200 εκατ. ευρώ στους δήμους. Δίνονται μόλις 40 εκατ. ευρώ.

● Για τα αδέσποτα ζώα καλύπτεται μόλις το 15% των αναγκών των δήμων.

● Για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών και των νέων παιδικών σταθμών που χρειάζονται απαιτείται επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ.

Το αποτέλεσμα των παραπάνω; «Το 50%-60% των δήμων σε λίγους μήνες δεν θα μπορεί να κλείσει προϋπολογισμό. Δεν συζητάμε για αναπτυξιακές προσεγγίσεις» τόνισε ο κ. Δούκας ασκώντας ευρύτερη κριτική στην κυβερνητική πολιτική: «Η κυβέρνηση έχει πάρει έναν επικίνδυνο δρόμο υπονόμευσης του θεσμού και χειραγώγησης των αιρετών. Οδηγεί τους δήμους σε οικονομικό στραγγαλισμό, αποκλείοντάς τους από το υπερπλεόνασμα των 7,9 δισ. ευρώ για το οποίο θριαμβολογεί».

Περαιτέρω κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση αποκλείει τους δήμους από τον σχεδιασμό και τη διαχείριση πολύ κρίσιμων θεμάτων, όπως το νερό και τα απορρίμματα, «τα οποία παραδίδονται σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα κόντρα στις επίσημες και ομόφωνες αποφάσεις της ΚΕΔΕ» επισήμανε ο κ. Δούκας. «Και τώρα ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την επίθεσή της με στόχο να ελέγξει όποιον αντιστέκεται. Προωθεί έναν εκλογικό νόμο που καταργεί τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Δεν μένει παρά να καταργήσει και τους ίδιους τους αιρετούς και να διορίζει δημάρχους της αρεσκείας της» σχολίασε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Πέραν των προαναφερόμενων προσώπων, παρόντες/ούσες στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ήταν οι: Ανδρέας Ευθυμίου (δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου), Αντώνης Γκουντάρας (δήμαρχος Αγιάς Λάρισας), Τίνα Καφατσάκη (δήμαρχος Ζωγράφου), Μαρία Ανδρούτσου (πρώην δήμαρχος Αγίου Δημητρίου).