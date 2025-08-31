Η ΟΚΔΕ σε όλες τις κινητοποιήσεις για τη Γάζα

Τις πολιτικές και μουσικές εκδηλώσεις που γίνονται σε πολλές πόλεις την Κυριακή σε ένδειξη αλληλεγγύης για τους βομβαρδισμούς και τη γενοκτονία στη Γάζα, στηρίζει με ανακοίνωσή της η αριστερή πολιτική οργάνωση «Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας (ΟΚΔΕ)»:

Αθήνα: Κινητοποίηση και Συναυλία, 19:30 Προπύλαια

Θεσσαλονίκη: 18:30, Λευκός Πύργος

Ιωάννινα: 19:00, Πλ. Μαβίλη

Πάτρα: 19:30, Πλ. Γεωργίου

Αναλυτικά η ΟΚΔΕ αναφέρει: «Σε μια από τις χειρότερες και πιο φριχτές φάσεις της γενοκτονίας προχωρούν τα σιωνιστικά SS στην Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από το σχέδιο Νετανιάχου για εκκένωση της πόλης της Γάζας, ανοίγοντας τον δρόμο για ισραηλινό εποικισμό. Οι θηριωδίες του κράτους-δολοφόνο του Ισραήλ είναι αδύνατο να περιγραφούν με λέξεις…Τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί, τα νοσοκομεία καταστρέφονται επιδεικτικά και αρρωστημένα από τον ισραηλινό στρατό ένα προς ένα. Ατελείωτες ώρες περιμένουν οι παλαιστίνιοι να πάρουν μια χούφτα φαγητό από το όργανο των αμερικάνων και σιωνιστών, τον GHF κι όταν αγανακτούν εκτελούνται κατευθείαν από τον ισραηλινό στρατό κατοχής.

Αυτό το έγκλημα δεν θα μπορούσε να συντελεστεί χωρίς την στήριξη (είτε με όπλα, είτε διπλωματικά) των δυτικών ιμπεριαλιστών. Σύσσωμοι (παρά τις πρόσφατες, υποκριτικές «διαφωνίες») σιγοντάρουν έμπρακτα την σιωνιστική σφαγή, χρησιμοποιώντας το Ισραήλ σαν μοχλό κυριαρχίας σε όλη την Μ.Ανατολή. Όσο κι αν ο Τραμπ τάχα προωθεί την «ειρήνη» στην Ουκρανία, άλλο τόσο είναι φανατικός ένθερμος του «Μεγάλου Ισραήλ». Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να σπρώξουν την ανθρωπότητα σε έναν Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο, διατηρώντας και φουντώνοντας μια σειρά μέτωπα (Ουκρανία, Ιράν, Συρία). Ο εμπορικός πόλεμος μέσω δασμών σε μια σειρά από χώρες, αλλά και η συμφωνία για αύξηση των πολεμικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ για τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, σηματοδοτεί μια μεγάλη οπισθοδρόμηση για το βιοτικό επίπεδο, της κατακτήσεις και τις δημοκρατικές ελευθερίες κυρίως για τους λαούς της Ευρώπης. Μια νίκη των σιωνιστών και η εκκαθάριση των Παλαιστινίων θα πλησιάσει πολύ πιο κοντά το σχέδιο για την διάλυση του Ιράν και εντέλει την ολομέτωπη σύγκρουση με Ρωσία-Κίνα. Μια τέτοια εξέλιξη θα έφερνε τον πλανήτη μια ανάσα μπροστά στον εφιάλτη των πυρηνικών.

Σε αυτό το μπλοκ της ιστορικής σήψης και παρακμής της Δύσης εντάσσεται και ο Μητσοτάκης. Αυτή η κυβέρνηση των αμέτρητων σκανδάλων, της ακρίβειας, των αντεργατικών μέτρων και των ιδιωτικοποιήσεων θέλει να κάνει την χώρα ένα οικόπεδο πολεμικών σχεδιασμών για ΝΑΤΟ και Ισραήλ. Σαν πρόθυμος «λαγός», όχι μόνο υπερθεματίζει για την αύξηση των αμυντικών δαπανών μέσα στο ΝΑΤΟ αλλά γίνεται και ο πιο καλός πελάτης του Τραμπ στην αγορά όπλων, χαρίζοντας παράλληλα βάσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας για τα συμφέροντα των αμερικάνων ιμπεριαλιστών. Η ελληνική αστική τάξη δεν στηρίζει «απλά» το κράτος του Ισραήλ, έχει γίνει προκεχωρημένο φυλάκιό του, το στηρίζει πολιτικά, στρατιωτικά, διπλωματικά και στρατιωτικά, βαφτίζοντας την συνεργία σε γενοκτονία ως «στρατηγική σχέση». Ανοίγει διάπλατα τις πόρτες στα επεκτατικά σχέδια των σιωνιστών προσφέροντας «χρυσές βίζες» όταν ισραηλινά real estate αγοράζουν ακίνητα (την ίδια ώρα που υπάρχει τεράστια στεγαστική κρίση), δίνει πακέτα τουρισμού στον ισραηλινό στρατό, παρέχει αεροπορική βάση εκπαίδευσης στην Καλαμάτα, παραδίδει την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων σε ισραηλινή εταιρεία κ.ά.

Η φιλοσιωνιστική υστερία πλαισιώνεται από την όξυνση της καταστολής των κινητοποιήσεων και των αλληλέγγυων γι την Παλαιστίνη. Το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris που μετέφερε ισραηλινούς στρατιωτικούς περιφρουρήθηκε σαν «κόρη οφθαλμού» από τα ΜΑΤ του Μητσοτάκη σε όποιο νησί του Αιγαίου κι έκαναν απόβαση τα σιωνιστικά καθάρματα. Ιδιαίτερα μετά την μεγαλειώδη κινητοποίηση στην Σύρο που πέτυχε τον αποκλεισμό του καραβιού, η φιλοσιωνιστική κλίκα της ΝΔ μαζί με τα αργυρώνητα ΜΜΕ κατέφευγαν σε ένα «κυνήγι μαγισσών»: χρησιμοποιώντας την άθλια προπαγάνδα περί «αντισημιτισμού», δεν δίστασαν να επικαλεστούν τον αντιρατσιστικό νόμο (!) για να απαγορέψουν επόμενες διαδηλώσεις και να κάνουν συλλήψεις. Με ταχεία αντανακλαστικά, έπειτα από την προαναγγελία της καταστολής η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές και συλλήψεις σε Ρόδο και Άγιο Νικόλαο.

ΤΩΡΑ πρέπει να αναπτύξουμε ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα! Να βάλουμε τέρμα στην γενοκτονία των παλαιστινίων σταματώντας τον «δικό μας» εχθρό, το καθεστώς Μητσοτάκη. Με αποκλεισμούς δρόμων και πλοίων σαν το παράδειγμα της Σύρου, να μην πατήσει κανένας σιωνιστής το πόδι του στην χώρα! Οι μεγάλες πανελλαδικές κινητοποιήσεις στις 10/8 να είναι η αρχή: Με διαδηλώσεις, συνελεύσεις, απεργίες και καταλήψεις σε κάθε πόλη, γειτονιά, πανεπιστήμιο, χώρο δουλειάς να παλέψουμε στο πλευρό του ηρωικού παλαιστινιακού λαού στον αγώνα του για απελευθέρωση. Με μια Πολιτική Απεργία να απαιτήσουμε το σταμάτημα κάθε είδους συνεργασίας με το Ισραήλ. Η στήριξη του Μητσοτάκη στην σιωνιστική σφαγή ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ!

Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία! – Έξω από την Γάζα ο ισραηλινός στρατός κατοχής – Κράτος τώρα η Παλαιστίνη

Έξω οι δολοφόνοι σιωνιστές από την Ελλάδα – Απομόνωση του Ισραήλ – Παύση οποιασδήποτε συνεργασίας της Ελλάδας με το κράτος-δολοφόνο

Μαζικό Αντιπολεμικό κίνημα – Για την ήττα Ισραήλ-ΗΠΑ σε όλα τα μέτωπα

Κάτω η κυβέρνηση Μητσοτάκη».



