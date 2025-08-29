Κυβερνητικό «stop» στη Βασ. Όλγας – Δούκας: «Δεν κάνουμε πίσω»

Τρία υπουργεία ζητούν οι προωθούμενες παρεμβάσεις του Δήμου Αθηναίων να περάσουν πρώτα από τη δική τους έγκριση • Άμεση και υψηλών τόνων η αντίδραση του δημάρχου Αθηναίων.

«Φρένο» με αυστηρές επισημάνσεις επιχειρούν να «τραβήξουν» στην επαναφορά της Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία τρία υπουργεία. Ενώ το δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων ενέκρινε μόλις την περασμένη Τετάρτη την μελέτη με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα συνοδεύσουν τη μετατροπή της Βασιλίσσης Όλγας σε λεωφόρο ήπιας κυκλοφορίας, με κοινή τους ανακοίνωση το απόγευμα της Παρασκευής, τρία υπουργεία (Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Πολιτισμού) ζητούν οι προωθούμενες παρεμβάσεις του Δήμου Αθηναίων να περάσουν πρώτα από τη δική τους έγκριση.

Η αντίδραση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ήταν άμεση και υψηλών τόνων. «Ο Δήμος Αθηναίων δεν θα κάνει πίσω», διεμήνυσε συμπληρώνοντας ότι «το δικαίωμα στην πόλη είναι θέμα Δημοκρατίας».

Τα τρία υπουργεία αναφέρουν ότι οι παρεμβάσεις του Δήμου Αθηναίων στην Βασιλίσσης Όλγας, «προϋποθέτουν εκ νέου αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών των συναρμόδιων υπουργείων».

Συμπληρώνουν ότι η λεωφόρος «βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, ενώ κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει έργου της ανάπλασης έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές αρχαιότητες, οι οποίες συντηρούνται και αναδεικνύονται».

Περαιτέρω, επισημαίνοντας τη διέλευση του Τραμ από την Βασιλίσσης Ολγας, προσθέτουν ότι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ, καθώς και έλεγχος των προτάσεων του Δήμου Αθηναίων από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με βάση τα παραπάνω τα τρία υπουργεία αναφέρουν ότι «οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Ο Δήμος καλείται να τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες», καταλήγει η ανακοίνωση.

Δήμος Αθηναίων: «Είναι θέμα Δημοκρατίας»

Απέναντι στα παραπάνω, πηγές του Δήμου Αθηναίων ξεκαθαρίζουν στην efsyn.gr ότι «όσα προβλέπονται από το νόμο έχουν τηρηθεί κατά γράμμα» και μάλιστα «υπέρ του δέοντος». Από πλευράς Δήμου εστάλη αίτημα στον ΟΑΣΑ για έγκριση των απαιτούμενων αλλαγών, με επισύναψη της κυκλοφοριακής μελέτης, πριν από την συνεδρίαση του πρόσφατου δημοτικού συμβουλίου προς πλήρη ενημέρωση του Οργανισμού Συγκοινωνιών, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές. Συμπληρώνουν ακόμη ότι υψηλόβαθμο στέλεχος του ΟΑΣΑ σχολίασε ότι ο Δήμος Αθηναίων είναι μόνος Δήμος που έλαβε τέτοια μέριμνα, καθώς και ως προς το αίτημά του αυτό καθ' αυτό, θα εξεταστεί προσεχώς μετά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ως προς τον έλεγχο των Τεχνικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, πρόκειται για μια τυπική διαδικασία – όλες οι αποφάσεις των Δήμων περνούν προς έλεγχο από τον συγκεκριμένο κρατικό φορέα.

Επομένως, ο Δήμος Αθηναίων εντοπίζει ξεκάθαρες πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από την ανακοίνωση των τριών υπουργείων. «Τρία Υπουργεία ενώνονται για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών», είναι η πρώτη φράση της ανακοίνωσης της δημοτικής αρχής και σχετικής ανάρτησης του κ. Δούκα στο «X». «Το δικαίωμα στην πόλη είναι θέμα δημοκρατίας», είναι η τελευταία φράση του.

Τρία Υπουργεία ενώνονται για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών.



Με μια πρωτοφανή πρακτική αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της ευρύτερης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας.



Πριν 5 χρόνια ο κ. Μπακογιάννης στo πλαίσιo… pic.twitter.com/bH43G2XzDP — Haris Doukas (@h_doukas) August 29, 2025

Διαφορετικά... μέτρα και σταθμά

Ο δήμαρχος Αθηναίων κάνει λόγο για μια «πρωτοφανή πρακτική» από πλευράς υπουργείων. Αναφέρει μάλιστα ότι πριν από 5 χρόνια οπότε έκλεισε η Βασιλίσσης Όλγας στο πλαίσιο του Μεγάλου Περιπάτου, «κανένας υπουργός δεν μίλησε».

Ως προς την τότε στάση της κυβέρνησης απέναντι στον Μεγάλο Περίπατο, αξίζει να υπενθυμιστεί ότι μετά την ακύρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης της 21ης Μαΐου 2020 από το Συμβούλιο της Επικρατείας κατόπιν προσφυγής πολίτη (πρόκειται για την ΚΥΑ με την οποία επιβλήθηκαν περιορισμοί στην κυκλοφορία αυτοκινήτων στην περιοχή του αμφιλεγόμενου πρότζεκτ), με τροπολογία που προώθησε ο βουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος Αμυράς, «νομιμοποιήθηκαν» οι απαγορεύσεις στην κυκλοφορία οχημάτων που είχε εγκρίνει η δημοτική αρχή του Κώστα Μπακογιάννη μέσω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Δούκας τονίζει ότι «ο Δήμος Αθηναίων δεν θα κάνει πίσω». «Με κάθε θεσμικό μέσο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε το δημοκρατικό αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη», συμπληρώνει καλώντας «όλα τα κόμματα και τους βουλευτές της Αθήνας να πάρουν ξεκάθαρη θέση».

► Ακολουθούν οι ανακοινώσεις κάθε πλευράς

Κοινό Δελτίο Τύπου των τριών Υπουργείων Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών επισημαίνουν ότι προτεινόμενες παρεμβάσεις στον εγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας προϋποθέτουν εκ νέου αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών των συναρμόδιων Υπουργείων. Η οδός Βασιλίσσης Όλγας βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, ενώ κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει έργου της ανάπλασης έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές αρχαιότητες, οι οποίες συντηρούνται και αναδεικνύονται. Συγχρόνως, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο ιδιαίτερης σημασίας. Για τον λόγο αυτό, η υλοποίηση της υφιστάμενης ανάπλασης της οδού έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, με την πράξη 321 της 19ης συνεδρίασης του 2021, καθώς και από το Υπουργείο Πολιτισμού, με την Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/56665/2802, όπως και με την Απόφαση 3769/14-02-2022 για λογαριασμό της «Ανάπλασης ΑΕ», που εποπτεύεται από τα συναρμόδια Υπουργεία και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, αλλά και τη διέλευση του Τραμ από την οδό, απαιτείται επιπροσθέτως και η σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ η συμβατότητα αυτών των τροποποιήσεων με την κείμενη νομοθεσία και τις συγκοινωνιακές μελέτες αποτελεί αντικείμενο ελέγχου των Τεχνικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Επομένως, οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Ο Δήμος καλείται να τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες.