Μηνύματα υπέρ Κουκάκη

Θέση στην υπόθεση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη πήραν χθες με ανακοινώσεις τους η Νέα Αριστερά και το Κίνημα Δημοκρατίας.

Η Νέα Αριστερά εκφράζει, ειδικότερα, «την έντονη ανησυχία της για τις επιθέσεις που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες εις βάρος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, με αφορμή ερωτήματα που απέστειλε, υπογεγραμμένα με το όνομά του, στο πλαίσιο έρευνας του Inside Story, για τη δημιουργία της Credia Bank.

Αντί να λάβει τεκμηριωμένες απαντήσεις, τα ερωτήματα διέρρευσαν σε ιστοσελίδες, όπου ανώνυμοι συντάκτες εξαπέλυσαν προσωπικές επιθέσεις. Πρόκειται για μια πρακτική σκοτεινή, αδιαφανή και βαθιά αντιδεοντολογική, που εκθέτει συνολικά την ποιότητα του δημόσιου λόγου και της ενημέρωσης στη χώρα μας». Και η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς καταλήγει: «Αν η Ελλάδα θέλει να τιμά τον όρο “δημοκρατία”, τότε η προστασία της ελεύθερης, ανεξάρτητης και επώνυμης δημοσιογραφίας δεν μπορεί να είναι υπό διαπραγμάτευση».

Για το ίδιο θέμα, ο διευθυντής του πολιτικού Γραφείου του Στεφάνου Κασσελάκη, Μανώλης Καπνισάκης, αφού αναφέρεται και αυτός στο ιστορικό της υπόθεσης επισημαίνει ότι «η ελεύθερη ερευνητική δημοσιογραφία αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας και της διαφάνειας, ιδίως όταν αποκαλύπτει περιπτώσεις αδιαφάνειας και διαπλοκής που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον. Στη χώρα μας, όπου -όπως έχει καταγγείλει ο Στέφανος Κασσελάκης- η Attica Bank (της οποίας η συγχώνευση με την Παγκρήτια προξένησε ζημία στο ελληνικό δημόσιο ύψους 1,3 δισ. ευρώ), χάρισε “κόκκινα” δάνεια ύψους 2,3 δισ. ευρώ έναντι μόλις 2 ευρώ (!) σε δύο ιρλανδικά funds, η ανάγκη προστασίας και ενίσχυσης της ανεξάρτητης δημοσιογραφικής έρευνας είναι πλέον ζήτημα δημοκρατίας».

Από την πλευρά της, η CrediaBank με ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι «έχει γίνει αποδέκτης κακόβουλων προσπαθειών να υπονομευθεί η προσφορά της για την HSBC Malta από ορισμένες πλευρές, οι οποίες διατυπώνουν αβάσιμους ισχυρισμούς και θέτουν ερωτήματα σχετικά με τα πρότυπα διακυβέρνησής της» και προσθέτει:

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτούς τους υπαινιγμούς και επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στα υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας, διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης. Ως εποπτευόμενος πιστωτικός οργανισμός στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η CrediaBank λειτουργεί υπό την άμεση εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας».

Επισημαίνει επίσης ότι έχουν «τεθεί ερωτήματα από ορισμένες πλευρές για το εάν η συζυγική σχέση μεταξύ της Διευθύνουσας Συμβούλου μας, Ελένης Βρεττού, και του Αλέξανδρου Εξάρχου, εταίρου ενός εκ των μετόχων της Τράπεζας, δημιουργεί ζητήματα διακυβέρνησης. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι αυτό το γεγονός είναι δημόσια γνωστό εδώ και σχεδόν δύο χρόνια και οι Εποπτικές Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι πολιτικές και οι έλεγχοι της Τράπεζας είναι επαρκείς για τη διαχείριση τυχόν πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων σύμφωνα με τις κανονιστικές προσδοκίες...»

Στην υπόθεση θέση πήρε και η ΕΣΗΕΑ: «Θεωρούμε αδιανόητη την επίθεση εναντίον του Θανάση Κουκάκη, με αφορμή ερωτήσεις που απηύθυναν με την Ελίζα Τριανταφύλλου στο πλαίσιο δημοσιογραφικής έρευνας, για λογαριασμό του inside story και μάλιστα πριν καν υπάρξει δημοσίευμα», αναφέρει μεταξύ άλλων.