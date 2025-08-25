Αθήνα, 29°C
Δευτέρα, 25 Αυγούστου, 2025
Ο Στέλιος Κτενιαδάκης, καλλιεργητής βιολογικού ελαιολάδου, που καταγγέλλει στην «Εφ.Συν.» πώς δίνονται οι επιδοτήσεις

Λειτουργούν ακόμη τα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Παπαδημητρίου
Αποκαλυπτική ιστορία από έναν αναγνώστη της «Εφ.Συν.»: Οταν πήγε να δηλώσει αγροτεμάχιό του για επιδότηση βιολογικού ελαιολάδου, διαπίστωσε με έκπληξη ότι είχε δηλωθεί από άλλον ● Δεν του έδιναν τα στοιχεία εκείνου που το είχε δηλώσει, επικαλούμενοι προσωπικά δεδομένα! ● Το οικόπεδο «ξεκλείδωσε» πέντε λεπτά μετά την καταγγελία.

Μετά τα ρεπορτάζ και της εφημερίδας μας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, φαίνεται πως πυροδοτήθηκαν έντονες αντιδράσεις στην περιφέρεια. Δεκάδες είναι, έτσι, οι καταγγελίες που έχουν φτάσει στην «Εφημερίδα των Συντακτών» για τους… άρχοντες των αγροτικών επιδοτήσεων, κατά βάση σε Κρήτη και Θεσσαλία.

Ολες έχουν κοινή ιστορία από πίσω και το ίδιο διά ταύτα: γεωργοί και κτηνοτρόφοι που με δυσκολία τα βγάζουν πέρα μιλούν για το πώς συντοπίτες τους –έχοντας το κατάλληλο πολιτικό μέσο– βρέθηκαν να εισπράττουν επιδοτήσεις πολλών χιλιάδων ευρώ. Και έναν ελεγκτή μπορεί κανείς να τον ξεγελάσει για τον αριθμό των ζώων ή τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, τον γείτονα όμως ποτέ.

Σήμερα, η «Εφ. Συν.» δημοσιεύει μία από τις καταγγελίες. Την ξεχωρίζουμε, πρώτον γιατί είναι επώνυμη, δεύτερον γιατί είναι πρόσφατη (κατά συνέπεια, κάποιοι δεν έχουν μαζευτεί ούτε και τώρα) και τρίτον γιατί μέσα από την αφήγηση του αναγνώστη μας βλέπει κανείς μπροστά του όλο το δυσώδες... θερμοκήπιο των επιδοτήσεων.

Η καταγγελία

Ο Στέλιος Γ. Κτενιαδάκης διατηρεί βιβλιοχαρτοπωλείο στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης για περισσότερα από 30 χρόνια, παράλληλα όμως με τη δουλειά του, τα τελευταία 15 χρόνια ασχολείται και με τη βιολογική καλλιέργεια ελαιολάδου.

Ο λόγος σε εκείνον: «Τη Δευτέρα 18/08/2025 πήγα στην Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεραμβέλλου Λασιθίου στο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) ώστε να ενεργοποιήσω τα δικαιώματα επιδότησης παραγωγής ελαιολάδου. Η διαδικασία αίτησης πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Με έκπληξη, διαπίστωσα ότι ένα μεγάλο αγροτεμάχιό μου, εκτάσεως 4 στρεμμάτων στο Ηράκλειο, είχε δηλωθεί από κάποιον άλλο παραγωγό...».

Αφού διευκρινισθεί ότι ο καταγγέλλων είχε περί τα πέντε χρόνια να κάνει αίτηση, αναφέρει επί λέξει: «Κάνοντας λοιπόν φέτος την αίτηση στην Ενωση με ενημέρωσαν ότι το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο στο Ηράκλειο το δήλωνε κάποιος παραγωγός στο ΡΕΘΥΜΝΟ, μέσω του ίδιου γραφείου ιδιώτη που είχα πάει... Πού ακριβώς βρήκε πληροφορίες για το ελεύθερο ακίνητο;;; Ποιος του έδωσε στοιχεία;;;», είναι τα απολύτως εύλογα ερωτήματά του.

Ερωτήματα που έθεσε και στο ΚΥΔ αλλά «η απάντηση που μου έδωσαν ήταν ότι λόγω “προσωπικών δεδομένων” δεν επιτρέπεται να μου δοθούν παραπάνω πληροφορίες. Κάποιος επιτήδειος λοιπόν έπαιρνε με το δικό μου ακίνητο επιδότηση, για την δική μου δουλειά, για αρκετά χρόνια!!!!».

Η συνέχεια, όμως, είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική: «Εφυγα από εκεί και μέχρι να περάσουν τα πέντε λεπτά που χρειάστηκε για να φτάσω στην Ενωση ώστε να τους ενημερώσω και να συνεχίσω τις διαδικασίες προς την ολοκλήρωση της αίτησης (είχα όλους τους τίτλους μαζί μου), το ακίνητο είχε ελευθερωθεί ως εκ θαύματος από το σύστημα!!!!».

Και συμπληρώνει: «Φανταστείτε ότι για έναν παραγωγό με 10 στρέμματα ελιάς, η επιδότηση είναι 350-400 ευρώ […] Απ’ ό,τι αποδεικνύεται όμως, δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι που μπορούν να δηλώνουν ό,τι βρίσκουν σε ελεύθερες εκτάσεις και τα ποσά αυτά να φτάνουν τα 20 και τα 30 χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο, και να που τα στερούνται οι τίμιοι. Ελπίζω να ξεκαθαρίσει αυτή η μπόχα και η λαμογιά», επισημαίνει.

Και όπως αναφέρει κλείνοντας, «μια επίσκεψη σε λαϊκή αγορά θα σας πείσει για την καθημερινή αγωνία και τον κόπο των πραγματικών αγροτών, των ανθρώπων με το σκαμμένο δέρμα και τα ροζιασμένα δάχτυλα αλλά με τα καθαρά πρόσωπα (κούτελα τα λέμε στην Κρήτη) και χέρια!!!!!!». Ενώ στο διά ταύτα προτείνει «τη σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή ελαιόλαδου του εκάστοτε δηλωμένου καλλιεργητή, καθώς και τα ελαιόδεντρα που εκείνος κατέχει».

