Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον χαμό του βουλευτή της ΝΔ.

Συλλυπητήρια μηνύματα πολιτικών προσώπων για τον ξαφνικό χαμό του βουλευτή της ΝΔ και γραμματέα της ΚΟ του κόμματος, Απόστολου Βεσυρόπουλου σε ηλικία 59 ετών».

Ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών άφησε την τελευταία πνοή μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη το μεσημέρι της Πέμπτης.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα τον θυμόμαστε ως έναν καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον

Ο πρωθυπουργός αποχαιρέτησε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, με ανάρτησή του στο facebook.

«Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα.

Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας.

Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο.

Τα ολόψυχα συλλυπητήριά μου στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους», έγραψε χαρακτηριστικά.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Πολιτικός που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο

Σε συλλυπητήρια δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας σημειώνει:

«Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτού Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του.

Τιμήθηκε από τους συμπολίτες του κατ’ επανάληψη και είναι βέβαιο πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει.

Στη σύζυγο, στα παιδιά του και στους οικείους του εκφράζω τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια».

Νίκος Ανδρουλάκης: Πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος

Τη θλίψη του «για τον θάνατο, τόσο πρόωρα και αιφνίδια, του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου», εκφράζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με δήλωση του.

Σημειώνει ότι «ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος», και εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία.

Συλλυπητήριο μήνυμα Σωκράτη Φάμελλου

Τη θλίψη του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, εκφράζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Η ανάρτησή του:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του».

Κώστας Ζαχαριάδης: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι» δηλώνει σε συλλυπητήριο μήνυμά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, στους πολιτικούς του συνοδοιπόρους και στο κόμμα της ΝΔ» σημειώνει ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Σταύρος Καλαφάτης (υφ. Ανάπτυξης): Έφυγες γρήγορα και άδικα χαμογελαστέ μου γίγαντα

«Είμαι συγκλονισμένος από την απώλεια του καλού μου φίλου και συναδέλφου Απόστολου Βεσυρόπουλου», αναφέρει σε ανάρτηση του ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, για τον αιφνίδιο θάνατο του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, θέση που κατείχε πριν ο ίδιος.

«Έφυγες γρήγορα και άδικα χαμογελαστέ μου γίγαντα. Καλό σου ταξίδι...», καταλήγει στη συλλυπητήρια ανάρτησή του ο κ. Καλαφάτης.

Νέα Δημοκρατία: Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά συγκλονισμένη και με ανείπωτη θλίψη τον γενικό γραμματέα της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, βουλευτή Ημαθίας Απόστολο Βεσυρόπουλο, που τόσο ξαφνικά έφυγε σήμερα από τη ζωή» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ.

«Ο Απόστολος ήταν ένας άνθρωπος ευγενής, καλοσυνάτος, σεμνός, μαχητικός, με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την πατρίδα και την παράταξη και υπηρέτησε από όλες τις θέσεις που πέρασε με ήθος και συνέπεια.»

«Και φυσικά ήταν πάντα παρών για τον τόπο του, την Ημαθία και τους συμπολίτες του που τόσο πολύ τον αγάπησαν. Όσο τον αγάπησαν και τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα, που θα τον θυμούνται πάντα ως έναν πραγματικό αγωνιστή της παράταξης» τονίζει η ΝΔ.

«Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι μαζί τους. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει» προσθέτει.

Δημήτρης Μπιάγκης (ΠΑΣΟΚ): Μεγάλη θλίψη για τον θάνατο του Βεσυρόπουλου

Τη «μεγάλη θλίψη» του για τον αιφνίδιο θάνατο του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, εκφράζει με δήλωση του ο γραμματέας της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μπιάγκης.

«Ήταν ένας έντιμος και αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας πολιτικός με ήθος και αρχές, ο οποίος πάλευε με ταπεινότητα για τα πιστεύω του», τόνισε για τον εκλιπόντα, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του, στους οικείους του και στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.