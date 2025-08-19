«Αντίο» από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά στον Ευτύχη Μπιτσάκη

Θερμό αποχαιρετισμό επιφύλαξαν τα κόμματα και οι οργανώσεις της Αριστεράς στον αγωνιστή, ομότιμο πανεπιστημιακό και φιλόσοφο Ευτύχη Μπιτσάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη στα 98 του χρόνια στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες. Με εκφράσεις που σκοπό είχαν να αναδείξουν το πολιτικό, ακαδημαϊκό αλλά και ηθικό-κοινωνικό διαμέτρημα της μεγάλης προσωπικότητας του κομμουνιστικού κινήματος στη χώρα μας, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά τοποθετήθηκαν δημόσια και εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλειά του.

ΣΥΡΙΖΑ: Έμεινε συνεπής σε όσα πρέσβευε και αντιλαμβανόταν τις ανάγκες των καιρών

Ο ΣΥΡΙΖΑ στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του τόνισε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποχαιρετά το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, τον αγωνιστή Ευτύχη Μπιτσάκη, έναν κομμουνιστή διανοούμενο και επιστήμονα με διεθνή αναγνώριση, ο οποίος συνέβαλε στον εμπλουτισμό της αριστερής σκέψης.

Εντάχθηκε από μικρή ηλικία στην Εθνική Αντίσταση. Στα "πέτρινα χρόνια", συνελήφθη, καταδικάστηκε σε θάνατο και στη συνέχεια, μετά την μετατροπή της ποινής του, πέρασε από φυλακές και εξορία. Μετά την εξορία, ως στέλεχος του ΚΚΕ δραστηριοποιήθηκε σε διάφορους τομείς. Στην σπουδάζουσα της ΕΔΑ Αθήνας ως Γραμματέας, στην εφημερίδα Αυγή, στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΔΑ, υπεύθυνος του θεωρητικού περιοδικού «Σύγχρονα Θέματα». Η δικτατορία τον βρήκε στο Παρίσι για τη συνέχιση των σπουδών του, όπου ανέπτυξε πλούσια αντιστασιακή δραστηριότητα. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα συνέχισε την πολιτική του δράση και το συγγραφικό του έργο.

Ο Ευτύχης Μπιτσάκης ήταν ομότιμος καθηγητής Φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ενεργός μέχρι το τέλος, πολυγραφότατος και ακατάβλητος, μέλος της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης, έμεινε συνεπής με όσα πρέσβευε, διατηρώντας τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των καιρών. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Νέα Αριστερά: Ανοιχτός στον διάλογο αλλά ανυποχώρητος απέναντι στην αδικία

Από την πλευρά της η Νέα Αριστερά σε δική της ανακοίνωση υπογράμμισε: «Αποχαιρετούμε με βαθιά θλίψη τον σύντροφο Ευτύχη Μπιτσάκη, έναν διανοούμενο που συνέδεσε τη θεωρία με την πράξη, τη φιλοσοφία με την επανάσταση, την επιστήμη με την αφοσίωση στην κοινωνική απελευθέρωση. Στη μακρά του διαδρομή στάθηκε υπόδειγμα διαλεκτικής σκέψης, ανοιχτός στον διάλογο αλλά ανυποχώρητος απέναντι στην αδικία, μαχητής της ενότητας μέσα από τη σύγκρουση των ιδεών.



Η παρακαταθήκη του είναι ένα κάλεσμα για διαρκή αναζήτηση, για ακούραστο αγώνα, για την πίστη ότι η Αριστερά οφείλει να στέκεται ενωμένη, μαχητική και δημιουργική. Ο σύντροφος Ευτύχης μάς αφήνει φτωχότερους με την απουσία του, αλλά μας κληροδοτεί έναν πλούτο ανεκτίμητο: το έργο του, το παράδειγμά του, το ήθος του. Και αυτόν τον πλούτο δεσμευόμαστε να τον τιμήσουμε, συνεχίζοντας τον δρόμο που εκείνος άνοιξε».