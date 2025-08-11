Αθήνα, 35°C
Δευτέρα, 11 Αυγούστου, 2025
Σήμερα το «αντίο» στη Λένα Σαμαρά

Σήμερα θα δοθεί το ύστατο χαίρε στην αδικοχαμένη Λένα Σαμαρά που έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή. Στις 13.00, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α΄ Κοιμητηρίου Αθηνών θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία. Ο αδόκητος χαμός της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και της Γεωργίας Κρητικού συγκλόνισε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και βύθισε στο πένθος τους οικείους της και τον πολιτικό κόσμο της χώρας.

Η οικογένεια, σε ανακοίνωσή της, εκφράζει την επιθυμία αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, τιμώντας έτσι τη μνήμη της. Συγκεκριμένα, παρακαλεί όσους επιθυμούν, να ενισχύσουν το Ιδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου (ΙΒΠ), τη Γυναικεία Κοινοβιακή Ιερά Μονή Αγ. Ιλαρίωνος Προμάχων Αριδαίας και το Ασυλο Ανιάτων Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας «Η Στέγη της Εκκλησίας». Η Λένα έφυγε σε ηλικία 34 ετών έπειτα από επιληπτική κρίση και ανακοπή καρδιάς στον «Ευαγγελισμό».

