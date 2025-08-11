Σήμερα το «αντίο» στη Λένα Σαμαρά

Σήμερα θα δοθεί το ύστατο χαίρε στην αδικοχαμένη Λένα Σαμαρά που έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή. Στις 13.00, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α΄ Κοιμητηρίου Αθηνών θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία. Ο αδόκητος χαμός της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και της Γεωργίας Κρητικού συγκλόνισε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και βύθισε στο πένθος τους οικείους της και τον πολιτικό κόσμο της χώρας.
Η οικογένεια, σε ανακοίνωσή της, εκφράζει την επιθυμία αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, τιμώντας έτσι τη μνήμη της. Συγκεκριμένα, παρακαλεί όσους επιθυμούν, να ενισχύσουν το Ιδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου (ΙΒΠ), τη Γυναικεία Κοινοβιακή Ιερά Μονή Αγ. Ιλαρίωνος Προμάχων Αριδαίας και το Ασυλο Ανιάτων Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας «Η Στέγη της Εκκλησίας». Η Λένα έφυγε σε ηλικία 34 ετών έπειτα από επιληπτική κρίση και ανακοπή καρδιάς στον «Ευαγγελισμό».
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας