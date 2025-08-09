Οδύνη για τον αδόκητο θάνατο της Λένας Σαμαρά

Βαρύ πένθος επικρατεί στον πολιτικό κόσμο και στην ελληνική κοινωνία μετά την είδηση του θανάτου της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, και της Γεωργίας Κρητικού. Η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία πνοή της αιφνιδίως προχθές σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Η είδηση του άδικου θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση και κύμα συμπαράστασης από τον πολιτικό κόσμο, ανεξαρτήτως παρατάξεων. Πλήθος πολιτικών προσώπων έσπευσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του.

Στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε ότι «συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγικά αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά. Εκ βάθους καρδίας συλλυπητήρια και κουράγιο στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του τούτες τις σπαρακτικές ώρες».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως «κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μάς συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο».

Τα θερμά τους συλλυπητήρια εξέφρασαν και οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ., ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και Νέας Αριστεράς, Νίκος Ανδρουλάκης, Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε συγκλονισμένος, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια. Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημειώνει για την τραγική απώλεια πως «αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους».

Η Λένα Σαμαρά, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τη 1 το μεσημέρι στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του «Σισμανόγλειου» κατά τη διάρκεια της πρωινής εφημερίας, όπου και εξετάστηκε από ομάδα γιατρών (νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική και διακομίστηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία γιατρού στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασής της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου κατέληξε στις 10.29 το βράδυ.

Η κηδεία της εκλιπούσης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

Από την πλευρά της και η «Εφ.Συν.» θα ήθελε να εκφράσει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον πρώην πρωθυπουργό και στην οικογένειά του για τον αδόκητο χαμό της κόρης του. Πραγματικά τέτοιες στιγμές οι λέξεις και τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν το μέγεθος της απώλειας.