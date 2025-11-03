Αθήνα, 20°C
Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου, 2025
podcast

Στο μυαλό μιας τρανς γυναίκας - Στο ντιβάνι της «Εφ.Συν.» η Άννα Κουρουπού

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Δήμητρα Αθανασοπούλου
Στο 6ο επεισόδιο της σειράς podcast «Στο Ντιβάνι της Εφ.Συν», η Δήμητρα Αθανασοπούλου συζητά για την ψυχική πραγματικότητα των τρανς ατόμων και των σεξεργατών αλλά και για τη σεξουαλική πολιτική της χώρας μας με την Άννα Κουρουπού, τρανς ακτιβίστρια και ιδρυτικό μέλος του «Red Umbrella».

Στο σημερινό Ντιβάνι μας ξαπλώνει ένας άνθρωπος που έχει βιώσει τρανσοφοβία αλλά και ηδονή, που έχει βρεθεί σε αδιέξοδα ενώ παράλληλα έχει ανοίξει τον δρόμο για τον αποστιγματισμό των τρανς ατόμων μιλώντας κατευθείαν στην καρδιά όλων μας και κυρίως όσων έχουν νιώσει ως οι «μη κανονικοί» της σεξουαλικότητας, φράση δανεική από τον Μισέλ Φουκώ.

TAGS
Στο μυαλό μιας τρανς γυναίκας - Στο ντιβάνι της «Εφ.Συν.» η Άννα Κουρουπού

