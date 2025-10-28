Η Αλίκη, ο Χάμπτι Ντάμπτι και άλλη Πολιτεία του Κωνσταντίνου Τσουκαλά

Σε όλο και περισσότερες χώρες -και στη δική μας- αυξάνονται οι αυταρχικές κυβερνήσεις που διοικούν με «αποφασίζομεν και διατάσσομεν», θεωρώντας ότι δεν πρέπει να δίνουν λόγο σε κανέναν, αλλά ούτε και η κοινωνία να τους ελέγχει.

