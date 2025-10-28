Αθήνα, 24°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.6° 22.8°
3 BF
41%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.9° 18.1°
4 BF
44%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
22°C
21.6° 21.0°
3 BF
64%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
59%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
4 BF
68%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.6° 17.6°
0 BF
58%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
15°C
15.4° 15.4°
3 BF
44%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.2° 19.2°
1 BF
72%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.8° 22.5°
5 BF
53%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
21.9° 21.1°
2 BF
62%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
3 BF
56%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
20°C
21.5° 19.7°
2 BF
56%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
3 BF
68%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
3 BF
40%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
21.3° 20.1°
2 BF
57%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
23.2° 22.8°
4 BF
74%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.8° 23.3°
3 BF
31%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
19°C
18.8° 14.3°
3 BF
68%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.0° 17.0°
2 BF
68%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
58%
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Η Αλίκη, ο Χάμπτι Ντάμπτι και άλλη Πολιτεία του Κωνσταντίνου Τσουκαλά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τάσος Τσακίρογλου
Σε όλο και περισσότερες χώρες -και στη δική μας- αυξάνονται οι αυταρχικές κυβερνήσεις που διοικούν με «αποφασίζομεν και διατάσσομεν», θεωρώντας ότι δεν πρέπει να δίνουν λόγο σε κανέναν, αλλά ούτε και η κοινωνία να τους ελέγχει.

Ηχογράφηση: EfSyn Studio

Μιξάζ/επεξεργασία/μουσική επιμέλεια: Αντώνης Παπαβομβολάκης (Music Row Studio)

® Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

