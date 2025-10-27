Τι συνέβη και τι δεν συνέβη στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

Στο νέο επεισόδιο από τις «Ανάγωγες Κουβέντες», της εβδομαδιαίας σειράς podcast της «Εφ.Συν.», το οποίο αυτή την εβδομάδα ανεβαίνει στην efsyn.gr τη Δευτέρα, ο Τάσος Παππάς και ο Δημήτρης Κανελλόπουλος λένε βασικά για τις απουσίες από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου αλλά πιάνουν και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Άγνωστο Στρατιώτη.