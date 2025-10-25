Το πολιτικό θέατρο που μας φέρνει αντιμέτωπους με τα σκοτάδια και τις ενοχές μας

Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς podcast «Στο Ντιβάνι της ΕφΣυν», η Δήμητρα Αθανασοπούλου συζητά με τον πολυγραφότατο Θανάση Τριαρίδη, τον συγγραφέα που κάνει πολιτικό θέατρο -με την απόλυτη έννοια του όρου- αναδεικνύοντας μέσα από τα έργα του την κώφωση και τύφλωσή μας μπροστά στην εκμετάλλευση των ευάλωτων Άλλων και συνδέοντάς μας με τις φαβέλες και τα νεκροτομεία του σύγχρονου πολιτισμού.
Σε αυτό το ντιβάνι θα ξαπλώσει η καλλιτεχνική δημιουργία που εναντιώνεται σε κάθε τύπου ολοκληρωτισμό και μας κάνει να ντρεπόμαστε, που δεν σιωπά μπροστά στους παροντικούς φόνους και μας ωθεί να αντιδράσουμε. Και τότε ίσως κάνουμε κάτι περισσότερο από το να παράγουμε ή να παρακολουθούμε τέχνη όπως έκανε ο ίδιος ο Τριαρίδης που ταξίδεψε στην Αιθιοπία και υιοθέτησε την Αργκάνε, ένα από τα εγκαταλελειμένα παιδιά της Αφρικής.
Σε αυτό το podcast μιλάμε για τη ντροπή και τη γραφή, για το θέατρο και την πολιτική, για την ενοχή μας απέναντι σε κάθε αδικία και την ευθύνη που πρέπει να αναλάβουμε απέναντι στα "μωρά που γεννήθηκαν στον πάτο του καζανιού αυτού του κόσμου".
Ηχογράφηση: EfSyn Studio
Mιξάζ/επεξεργασία/μουσική επιμέλεια: Αντώνης Παπαβομβολάκης (Music Row Studio)
® Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
