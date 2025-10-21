Συμπυκνωτής ροής ft. Τζουλιάν Χατζίου: Στο πατρικό ή στο εξωτερικό;

Διαβάζουμε, ακούμε και ζούμε για το ράλι στις τιμές των ακινήτων, την εκτόξευση των ενοικίων και μια γενιά που δεν μπορεί να ξεμυτίσει από το παιδικό δωμάτιο. Παρέα με τον Τζούλιαν Χατζίου από την @view.media_ συνεχίζουμε τη συζήτηση για το εάν «πρέπει τελικά ένα σπίτι στην Αθήνα να είναι τόσο ακριβό», έπειτα από την ομώνυμη εκδήλωση στα τέλη Σεπτέμβρη στο άλσος Περιστερίου. Είμαστε όμως όλοι συγκάτοικοι στη στεγαστική τρέλα;