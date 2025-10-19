Top 10 προσώπων και καταστάσεων

Στο νέο επεισόδιο από τις «Ανάγωγες Κουβέντες», της εβδομαδιαίας σειράς podcast της «Εφ.Συν.», το οποίο ανεβαίνει στο efsyn.gr και τις πλατφόρμες κάθε Κυριακή πρωί, ο Τάσος Παππάς και ο Δημήτρης Κανελλόπουλος βγάζουν, αυτή τη φορά, το Top 10 της εβδομάδας, παίζοντας με τα πρόσωπα της επικαιρότητας. Από τον Νίκο Δένδια στον Μάκη Βορίδη και από τον Κώστα Καραμανλή στον Βαγγέλη Βενιζέλο. Στο τέλος μαθαίνουμε και τι ψήφισε ή ψηφίζει ο Τάσος!

Ηχογράφηση: EfSyn Studio

Εκφώνηση/μιξάζ/επεξεργασία/μουσική επιμέλεια: Αντώνης Παπαβομβολάκης (Music Row Studio)

