Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
19.3° 17.3°
1 BF
89%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
21.1° 17.6°
4 BF
49%
Πάτρα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
19.4° 19.0°
1 BF
89%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
1 BF
77%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
4 BF
59%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
17.6° 17.6°
1 BF
71%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
14.4° 14.4°
3 BF
51%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.0° 18.0°
1 BF
87%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.8° 24.8°
4 BF
61%
Μυτιλήνη
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
17°C
17.9° 17.1°
2 BF
90%
Ερμούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
21.4° 21.4°
3 BF
60%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
20.4° 17.7°
3 BF
72%
Κεφαλονιά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
18.9° 18.9°
3 BF
94%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
19.9° 19.9°
0 BF
68%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.9° 19.5°
1 BF
68%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.8° 23.2°
3 BF
74%
Χαλκίδα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
18.8° 18.3°
0 BF
88%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.3° 17.7°
3 BF
76%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.1° 18.1°
2 BF
59%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
0 BF
68%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, 2025
podcast-efsyn

Top 10 προσώπων και καταστάσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τάσος Παππάς, Δημήτρης Κανελλόπουλος
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:

Στο νέο επεισόδιο από τις «Ανάγωγες Κουβέντες», της εβδομαδιαίας σειράς podcast της «Εφ.Συν.», το οποίο ανεβαίνει στο efsyn.gr και τις πλατφόρμες κάθε Κυριακή πρωί, ο Τάσος Παππάς και ο Δημήτρης Κανελλόπουλος βγάζουν, αυτή τη φορά, το Top 10 της εβδομάδας, παίζοντας με τα πρόσωπα της επικαιρότητας. Από τον Νίκο Δένδια στον Μάκη Βορίδη και από τον Κώστα Καραμανλή στον Βαγγέλη Βενιζέλο. Στο τέλος μαθαίνουμε και τι ψήφισε ή ψηφίζει ο Τάσος!

Ηχογράφηση: EfSyn Studio

Εκφώνηση/μιξάζ/επεξεργασία/μουσική επιμέλεια: Αντώνης Παπαβομβολάκης (Music Row Studio)

® Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Top 10 προσώπων και καταστάσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual