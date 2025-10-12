Και ναι, ο Τάσος είδε τον Τσίπρα από κοντά

Στο νέο επεισόδιο από τις «Ανάγωγες Κουβέντες», της εβδομαδιαίας σειράς podcast της «Εφ.Συν.», το οποίο ανεβαίνει στο efsyn.gr και τις πλατφόρμες κάθε Κυριακή πρωί, ο Τάσος Παππάς και ο Δημήτρης Κανελλόπουλος ασχολούνται αυτή τη φορά με δύο πρόσωπα, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Τάσος συνάντησε τον Τσίπρα από κοντά για τη συνέντευξη που έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός στην «Εφ.Συν.», οπότε έχει να πει πολλά. Αλλά και η «χυλόπιτα» που έριξε ο Αντώνης Σαμαράς στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι επικών διαστάσεων!

