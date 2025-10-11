Στο ντιβάνι της «Εφ.Συν»: το Ψυχικό Τραύμα, δηλαδή εμείς

Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς podcast «Στο Ντιβάνι της ΕΦΣΥΝ», ο πολυγραφότατος ψυχίατρος-ψυχαναλυτής Βασίλης Δημόπουλος συνομιλεί με τη Δήμητρα Αθανασοπούλου για ρόλο του ψυχικού τραύματος στη ζωή μας και γιατί μας αφορά τελικά όλους, τους αντιτραυματικούς μηχανισμούς και τους δρόμους της ίασης.
Ο διδάσκων ψυχαναλυτής της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης, θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πως εκδηλώνεται ένα τραύμα, από τι εξαρτάται δηλαδή το πόσο θα καθορίσει τις επιλογές μας, τις σχέσεις μας, τις συμπεριφορές μας, τις σωματοποιήσεις μας, τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα μας ενώ παράλληλα θα μας δείξει τους δρόμους της ίασης. Κατά πόσο τα τραύματα μας γίνονται ταυτότητα μας ;
Και... μήπως τελικά υπάρχει και θετική όψη του ψυχικού τραύματος;
Ηχογράφηση: EfSyn Studio
Mιξάζ/επεξεργασία/μουσική επιμέλεια: Αντώνης Παπαβομβολάκης (Music Row Studio)
® Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
