Απεργία πείνας

Ο Πάνος Ρούτσι πάλεψε μόνος του ενάντια σε ένα ολόκληρο σύστημα και νίκησε.

Ο «Συμπυκνωτής Ροής», θυμίζει κάποιες όμορφες εικόνες και αναφέρεται στον αγώνα του Πάνου Ρούτσι (ακούγεται και ο ίδιος να μιλάει σε αποκλειστικό ηχητικό στιγμιότυπο), όπως τον περιέγραψε για ρεπορτάζ της Εφ.Συν από την πρώτη μέρα.

Για το κίνημα των Τεμπών κερδήθηκε μία μάχη, αλλά ο πόλεμος για «οξυγόνο» και δικαιοσύνη συνεχίζεται.

