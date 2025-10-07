O Τσίπρας ξεκίνησε

Στο έκτακτο αυτό μίνι επεισόδιο από τις «Ανάγωγες Κουβέντες», της σειράς podcast της «Εφ.Συν.», ο Τάσος Παππάς και ο Δημήτρης Κανελλόπουλος κάνουν μία γρήγορη αποτίμηση της πρώτης κίνησης του Αλέξη Τσίπρα, της παραίτησής του από τη θέση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

