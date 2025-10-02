Πού είναι οι ελαφρύνσεις μου, Κυριάκο;

Όπου «Κυριάκος Νο 1» είναι ο πρωθυπουργός με τα φορολογικά δώρα του στη ΔΕΘ, που υποτίθεται πως κανένα δεν θα αφήσουν παραπονεμένο, και «Κυριάκος Νο 2» είναι ο ΥΠΟΙΚ κ. Πιερρακάκης, που εξειδικεύοντας τα δώρα, τις φοροελαφρύνσεις και το ποιος κερδίζει τι από το πακέτο των 1,5 δισ. που μοιράζει του χρόνου η κυβέρνηση, μας αποκαλύπτει ότι ίσως οι περισσότεροι από μας είμαστε στην απ' έξω.

