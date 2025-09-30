Ο Μητσοτάκης βασιλιάς Ήλιος; ή εμείς Λωτοφάγοι;

Στην Ελλάδα του 2025 βιώνουμε ένα πολιτικό παράδοξο: Ενώ η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει κατακτήσει με το σπαθί της τον τίτλο της «χειρότερης κυβέρνησης της Μεταπολίτευσης», με πλείστα όσα σκάνδαλα, βιώνουμε μια πολιτική ΤΙΝΑ, με την έννοια ότι δεν υπάρχει εναλλακτική από μεριάς της αντιπολίτευσης.

