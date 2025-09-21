Εφ' όλης της ύλης

Στο νέο επεισόδιο από τις «Ανάγωγες Κουβέντες», της εβδομαδιαίας σειράς podcast της «Εφ.Συν.», το οποίο ανεβαίνει στο efsyn.gr και τις πλατφόρμες κάθε Κυριακή πρωί, ο Τάσος Παππάς και ο Δημήτρης Κανελλόπουλος μιλούν κυρίως για τον κύριο Πάνο Ρούτσι, μιλούν για την ύβρη που διαπράττει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μοιράζουν βιβλία αλλά υποδέχονται στο στούντιο και την Δήμητρα Αθανασοπούλου ώστε να τους κάνει... ψυχανάλυση.

Ηχογράφηση: EfSyn Studio

Μιξάζ/επεξεργασία/μουσική επιμέλεια: Αντώνης Παπαβομβολάκης (Music Row Studio)

® Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ