Η σοβαρότητα της κωμικότητας - Στο ντιβάνι ο Γιάννης Ζουγανέλης

Στο τρίτο επεισόδιο της νέας σειράς podcast «Στο Ντιβάνι της Εφ.Συν.» η Δήμητρα Αθανασοπούλου συζητά για τις σημασίες του χιούμορ στη ζωή μας και τον ρόλο της σιωπής αλλά και της μουσικής, με τον Γιάννη Ζουγανέλη, τον συνθέτη, τον ηθοποιό, τον παρουσιαστή, τον ακαδημαϊκό και κωμικό, που έχει αγαπηθεί από αρκετές γενιές, όχι μόνο για το καλλιτεχνικό του έργο, αλλά και για την κωμική του θεώρηση της πραγματικότητας.
Μια συζήτηση για τη σοβαρότητα της κωμικότητας, τη σημασία του χιούμορ στον έρωτα, με τον Γιάννη Ζουγανέλη όπου κάνει πολύ σημαντικά πράγματα που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν, όπως το ότι διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου.
Στο σημερινό «Ντιβάνι», θα ξαπλώσει ο Άνθρωπος που προτιμά να κάνει πλάκα. Εσύ ξέρεις τι σημαίνει για σένα όταν επιλέγεις το ευφυολόγημα για να εκφράσεις ασυνείδητες επιθυμίες και σκέψεις;
